فلسفه الگو بودن حضرت زهرا‌(س)

انسان موجودی کمالگرا است و همین ویژگی باعث میشود تا او همواره در تکاپو برای رسیدن به مدارج کمال باشد. او در این مسیر از طریق فعلیت بخشیدن به استعدادهای فطری و درونی خویش قدم در مسیر تکامل میگذارد. انگیزه رسیدن به قله تکامل، میل به اسوه و الگوپذیری را در انسان شکوفا میکند و او همواره دوست دارد از تجربه کمالیافتگان بهره ببرد. میل به الگوخواهی باعث میشود تا انسان بعد از شناخت و یافتن اهل کمال، از روش و سیره آنها تبعیت و الگوبرداری کند.
تقلید و تبعیت از سیره و روش دیگران، گاهی ممکن است خالی از هرگونه اندیشه و تفکر باشد و انسان تقلیدی ناآگاهانه و بدون هدف یا تنها باهدفهایی کمارزش را پیش گیرد. طبیعتاً چنین الگوگیری اگرچه اصلش برگرفته از میلی فطری است؛ اما چنین شخصی در روش خود دچار خطا و اشتباه شده است؛ اما گاهی تقلید و تبعیت از دیگران تقلیدی کورکورانه نیست؛ بلکه انسان کاملاً آگاهانه و با هدف و همراه با علم و شناخت، دیگران را الگوی خویش قرار میدهد.
قرآن پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) را الگو معرفی میکند و میفرماید: «مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.»(1)
زنان الگو
آنچه منجر به برتری انسانها از یکدیگر میشود تقوا و میزان تسلیم در برابر حق است و این امر میان زنان و مردان مشترک است. بهعنوان مثال خداوند در آیاتی از قرآن آسیه همسر فرعون را بهعنوان الگو و اسوه مؤمنان معرفی میکند.
قرآن میفرماید: «و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام که گفت: «پروردگارا! خانهای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهاییبخش!» (2) پیامبر اسلام نیز دخترشان را الگوی زنان جهان معرفی کرده و میفرمایند: «اَتانی مَلَک فَبَشّرَنِی إِنَّ فاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِساءِ اَهْلِ الْجَنَّهِ وَ نِساءِ أُمَّتِی؛(3) فرشتهای بر من نازل شد و به من بشارت داد که فاطمه، سرور همه زنان اهل بهشت و نیز سرآمد همه بانوان امّتم است.» در نگاه اسلام کسی میتواند الگو باشد که در برابر حق تسلیم است و میزان اسوه بودن هرکس به میزان تسلیم بودن در برابر خداوند و دستورات الهی بازمیگردد.
انسانهای کامل، الگوی کاملی هستند و انسان میتواند در تمام ابعاد زندگی به سیره آنها مراجعه کرده و از آنها تبعیت کند. حضرت زهرا(س) یا حضرت زینب(س) میتوانند الگوی همه زنان و مردان عالم باشند؛ همانگونه که یک مرد نیز همچون حضرت علی(ع) یا وجود مقدس پیامبر(ص) میتوانند الگوی کاملی برای همه مردان و زنان عالم باشند؛ چراکه زن و مرد در توان تقرب به خدای متعال و رسیدن به هدف خلقت باهم تفاوتی ندارند.
فلسفه الگو بودن حضرت زهرا(س)
دلیل اینکه پیامبر اسلام حضرت زهرا را الگو معرفی میکنند این است که اسوهگری حضرت زهرا جلوه دیگری از اسوه بودن پیامبر اسلام است؛ یعنی فاطمه زهرا استمرار همان اسوه حسنه (پیامبر) است. دفاع حضرت زهرا از ارزشهای اسلامی، گذشتن از جان در راه بقا و دوام ولایت، تقوا، عفت، مهربانی، فرزندپروری و همسرداری ایشان الگوی بیبدیلی برای همه انسانهاست. به همین دلیل وجود مقدس امام زمان نیز مادر خویش را الگوی خود دانسته و میفرمایند: «وَ فِی اِبْنَهِ رَسُولِ اللهِ لِی اُسْوَهٌ حَسَنَهٌ؛(4) همانا در دختر رسول خدا برای من، الگویی شایسته وجود دارد.» در واقع چون وجود حضرت زهرا استمرار وجود پیامبر است اسوهپذیری از او نیز همان اسوهپذیری از رسولالله است.
حضرت زینب نیز با قدم گذاشتن در همین مسیر شایستگی الگو بودن را دارا هستند.
هدایت، پیشزمینه تأسی
خداوند در قرآن میفرماید: «آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن!» (5) در این آیه ابتدا به مسئله هدایت انبیا اشاره شده و سپس موضوع الگو بودن آنها بیان میشود؛ یعنی دلیل و علت اینکه انبیا میتوانند الگو باشند این است که پیشزمینه لازم برای الگو بودن را دارا هستند و آن پیشزمینه چیزی جز هدایت نیست. ما نیز باید از کسانی الگو بگیریم و تأسی کنیم که خودشان هدایت یافته باشند. وجود مقدس حضرت زهرا و حضرت زینب پیشزمینه هدایت را دارا هستند.
الگوگیری مستقیم و غیرمستقیم
نکته دیگری که در امر الگوگیری باید به آن دقت کنیم این است که گاه الگوگیری به شکل مستقیم است یعنی گفتار و کردار شخص الگو را عیناً تکرار میکنیم.
مثلاً پیامبر ما نماز را اول وقت میخواندند، ما نیز با الگوگیری از ایشان نماز خود را اول وقت میخوانیم.
گاهی نیز الگوگیری به شکل غیرمستقیم است؛ یعنی ممکن است همان عمل در زمان حاضر قابلیت تکرارشدن نداشته باشد؛ اما روح و حقیقت آن عمل را الگوبرداری کرده و با تحلیل و بررسی سیره آن بزرگواران وظیفه خویش را در تمام ابعاد زندگی به انجام میرسانیم.
مثلاً حضرت زهرا لباسی مندرس و وصلهدار میپوشیدند، طبیعتاً در اینجا منظور از الگوگیری از ایشان این نیست که ما نیز لباس وصلهدار بپوشیم؛ بلکه روح و حقیقت این رفتار یعنی همان زهد و پرهیز از دنیاگرایی باید مورد توجه ما قرار
گیرد.
اولویتبندی
آنچه در سیره حضرت زهرا و حضرت زینب(س) شاهدیم توجه به اولویتها در زندگی است. مهمترین هدف برای آنها بندگی خداست و متناسب با همین تعبد به اولویتبندی امور مبادرت میورزند. در سیره این بزرگواران وظیفه مادری و همسرداری جایگزین ندارد؛ پس یک زن باید انجام این امور را در اولویت قرار دهد و سایر فعالیتها نباید هرگز وظیفه مادری و همسری را تحتالشعاع قرار دهد.
تربیت کودک
خانواده، اولین کانون تربیتی است که کودک قدم در آن میگذارد. با توجه به اینکه حساسترین و مهمترین دوران زندگی، کودکی است و کوچکترین انحراف یا سهلانگاری ممکن است به شخصیت و آینده کودک لطمههای جبرانناپذیری وارد کند؛ متمرکز بودن یک زن بر امر تربیت ضروری است.
ضمن اینکه توجه یک زن به امر تربیت فرزندش بهنوعی قدمگذاردن در مسیر حضرت زهرا و حضرت زینب است.
مؤلفههای رفتاری
قدمگذاردن در مسیری که حضرت زهرا و حضرت زینب(س) در آن مسیر قدم گذاشتهاند کار آسانی نیست؛ بلکه نیازمند تلاش مداوم، ایمان قوی، عمل صالح و پیروی از سیره معصومین است. از مهمترین الزامات این مسیر میتوان به امور زیر اشاره کرد:
1. تقوا؛ تقوا سپری است که بهواسطه انجام واجب و ترک حرام نصیب انسان میشود.
2. علمآموزی و کسب معرفت را میتوان از جمله ویژگیهای حضرت زهرا و حضرت زینب دانست؛ بنابراین کسی که قصد الگوگیری از این بزرگواران را دارد باید در مسیر کسب علم و معرفت گام بردارد.
3. عبادت؛ عبادتهای حضرت زهرا و حضرت زینب عامل اتصال آنها به خدا بود. انسانی که خواهان تبعیت از این شخصیتهای نورانی است باید به عبادت تمسک جوید.
4. صبر؛ از مهمترین ویژگیهای این بزرگواران صبر بر بلا و مصیبت است. صبور بودن نیز از دیگر لوازم تبعیت است.
5. خدمت به خلق را میتوان در سیره حضرت زهرا و حضرت زینب بهوضوح مشاهده کرد.
6. تبعیت از ولایت از دیگر صفات بارز حضرت زهرا و حضرت زینب است.
7. تربیت نسل صالح.
8. دفاع از حق و حقیقت.
نتیجهگیری
انسان موجودی کمالگراست و برای رسیدن به کمال درصدد الگوبرداری از دیگران است. در نگاه اسلام برترین الگوها، کاملترین آنها هستند. به همین دلیل وجود معصومان(ع) بهعنوان انسان کامل بهترین الگو و اسوه معرفی میشوند. ما قائل به این امر هستیم که وجود حضرات معصومان(ع) از نوری واحد است و حقیقت نوری کردار و گفتار و رفتار آنها یکسان است؛ بنابراین پیامبر اسلام و ائمه معصومین و همچنین حضرت زهرا و حضرت زینب میتوانند بهترین الگو برای ما باشند.
اسلام احیاگر شخصیت زن و حافظ کرامت انسانی اوست؛ هر دستوری که در دین اسلام برای زن ارائه شده است در جهت حفظ شأن و شخصیت زن است.
زن در نگاه اسلام از جایگاه والایی برخوردار است به شرطی که همسو با فطرت خویش حرکت کند؛ بنابراین بر زن مسلمان نیز لازم است تا به وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش توجه کند و صرفاً ذهن خویش را معطوف به یک بُعد ننماید.
با مطالعه زندگینامه حضرت زهرا و حضرت زینب، میتوان از تجربیات و روشهای زندگی آنها بهرهمند شد. رسیدن به مقام والای حضرت زهرا و حضرت زینب(س)، گرچه میسر نیست؛ ولی نزدیک شدن به چنین منزلت و جایگاهی، نیازمند تلاش مداوم، صبر و استقامت است.
