روضهها و اشکهایی که ستون مقاومت هستند
رسول شمالی ورزنده
بیست و دومین اجلاس پیرغلامان حسینی(ع) اواخر آبان امسال با حضور مادحین و روضهخوانان پیشکسوت داخلی و خارجی در مشهد برگزار شد. به همین مناسبت و فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) با برخی از اساتید و پیرغلامان شرکتکننده در این اجلاس درباره جایگاه و مسائل پیرامون مداحی و روضهخوانی به گفتوگو پرداختیم.
روضههایی که ضامن پیروزی هستند
دکتر فرشته روحافزا مسئول بسیج حکمرانی اساتید کشور با اشاره به هجمههای ریز و درشت رسانههای معاند و ضدانقلاب که سعی دارند جوانان این سرزمین را از دین و اسلام دور کرده و ابزار انحراف آنها را در جامعه فراهم سازند گفت: در حال حاضر جوانان ما با هجمههای زیاد رسانهای در فضای مجازی مواجه هستند. همه این هجمهها با برپایی روضههای هیئتی، فاطمیه، تکایا، هیئتهای مذهبی، مراسم محرم و صفر و همین برگزاری اجلاس پیرغلامان کاملاً خنثی شده و میشود. همین امر هم باعث شد ما در جنگ تحمیلی ۱۲روزه با اقتدار در مقابل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بایستیم و پیروز میدان باشیم.
وی با بیان این مطلب که برپایی اجلاس پیرغلامان تاثیر زیادی در فضای کشور دارد گفت: امروز دشمنان ما از همین روضههایی که برای زنده نگه داشتن شعائر اسلامی و جاودانه ماندن نهضت کربلا و قیام امام حسین(ع) برگزار میشود در وحشت هستند و همین حضور پیرغلامان میتواند جوانان ما را در فضای دین و اسلام نگه دارد.
وی با تأکید بر اینکه الگوی ملت بزرگ ایران امام حسین(ع) و حضرت فاطمه(س) است گفت: همین الگوی ناب و اعتماد قلبی مردم ایران به اهل بیت علیهمالسلام ما را در هر نبردی پیروز ساخت و نشان داد که ما در مقابل ظلم هرگز تسلیم نخواهیم شد.
روحافزا همچنین بیان کرد: بچههای این سرزمین به ویژه جوانان ما با الگو گرفتن از امام حسین علیهالسلام به مکتب آن بزرگوار وصل هستند و در راه اعتلای نهضت کربلا و قیام امام حسین(ع) همه زندگیشان را فدای راه آن حضرت میکنند.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به نقش سازنده و اثرگذار مداحان و ستایشگران اهل بیت گفت: همه دیدیم که رهبر معظم انقلاب در اولین دیدارشان پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، با مقامات، مسئولان و مردم، آقای محمود کریمی مداح را نزد خود فرا میخوانند و از وی میخواهند که سرود ایران را با حال و هوای مداحی بخوانند، براین اساس میتوان به نقش مهم مداحان در هدایت جامعه در شرایط خاص پی برد.
وی افزود: این الگو گرفتن مردم ایران از اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت زهرا(س) و برگزاری روضه برای امام حسین(ع)، آمریکا و دنیای غرب را به وحشت انداخته است و آمریکا هم دريافته است که هرگز نمیتواند ایران اسلامی را شکست دهد.
روحافزا همچنین گفت: امروز جوانان ما با عشق به امام حسین(ع) در حسینیهها، هیئتها، تکایا و مساجد حضور پیدا میکنند و با مداحان و ستایشگران همراه میشوند و به عزاداری میپردازند و به نظرم تاثیر مداحی خیلی بیشتر از یک سخنرانی و پخش فیلم است.
مسئول بسیج حکمرانی اساتید کشور همچنین افزود: مداحان شور حسینی را انتقال میدهند و همین تاثیرگذاری آنها باعث میشود که مردم پای روضههایشان بنشینند. در واقع باید اذعان کرد که همین شور حسینی مداحان اهل بیت(ع) باعث شده که امروز صدای نهضت امام حسین(ع) به سراسر جهان برسد به گونهای که امروز مردم مظلوم جهان حتی در کشورهای غربی تحت سلطه استکبار جهانی برای رسیدن به آزادی در تلاش هستند و با برپایی راهپیمایی علیه ظالمان و حاکمان خود قیام میکنند که همه این موارد نشأت گرفته از قیام حضرت سیدالشهداست که در کلام مداحان و ستایشگران در عزاداریها و مراسم سوگواری اهل بیت علیهمالسلام بیان میشود.
مداحی باید تاثیرگذار باشد
محمد علی صادقی روشن، مداح اهل بیت(ع) با بیان اینکه هم اکنون ۷۳ سال سن دارد و از دوران طفولیت و از سن ۱۵ سالگی خادمی اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) را با جان و دل پذیرفته است گفت: اینجانب در هیئتهای عزاداری تهران و مکانهای مختلفی مثل نماز جمعه، حرم مطهر حضرت امام راحل، حضرت عبدالعظیم حسنی، امامزادگان تهران، و همچنین نزد رهبر معظم انقلاب، و همچنین در نزد شهیدان بهشتی و رجایی مراسم سوگواری سیدالشهدا علیهالسلام و اهل بیت(ع) را اجرا کردهام که از افتخارات دوران زندگی من است.
همچنین وی با تأکید براینکه برای عزاداری سیدالشهدا و اهل بیت(ع) بایستی از اشعار پر محتوا و پرمعنی استفاده کرد گفت: سبک شعری ما پیشکسوتان مداح، بیشتر سنتی است و سعی کردهایم که یک سبک خاص را برای اجرا انتخاب کنیم که البته مداحان جوان امروز، شور خوانی میکنند به صورت نوحه و سینه زنی توامان، اما پیشکسوتان، عزاداری سنتی انجام میدهند.
این مداح اهل بیت(ع) همچنین اظهار داشت: اصولا عزاداری امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) میبایست سوزناک بوده و در عین حال غلو نباشد و بهگونهای توسط مداح اجرا شود که بر مخاطب تاثیرگذار باشد. صادقی روشن گفت: اشعار برای عزاداری امام حسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) بایستی دارای پیام بوده و قوی و پخته باشد.
حرکتی فرا زمانی و فرا نسلی
دکتر فائزه عظیمزاده اردبیلی، استاد و پژوهشگر دانشگاه امام صادق(ع) و عضو شورای راهبردی اجلاس پیرغلامان با بیان اینکه حرکت امام حسین(ع) متعلق به یک نسل نیست گفت: نهضت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام فرا نسلی و فرازمانی است و ما وظیفه داریم که برای پاسداشت و زنده نگه داشتن حماسه کربلا و قیام عاشورا و گرامیداشت اهل بیت(ع) در روشنگری این نهضت در دنیا تلاش کنیم و این اجلاس تاکنون در این بیست و دومین دوره به خوبی توانسته به این امر مهم بپردازد و موفق بوده است.
وی با اشاره به اینکه خود نیز از خادمان امام حسین(ع) و اهل بیت بوده و هست افزود: بنده از سن ۱۵ سالگی تبلیغ برای نهضت امام حسین علیهالسلام را شروع کردم و افتخار میکنم که همچنان خادم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستم.
نقش مؤثر بانوان
دکتر فاطمه احتسابی روانشناس کودک و نوجوان و یکی از خادمان امام حسین(ع) و اهل بیت علیهمالسلام با اشاره به شیوه درست تجلیل و تکریم از مادحین و ستایشگران گفت: قطعاً قدردانی از عزیزانی که سالها خادم سیدالشهدا و اهل بیت(ع) بودند لازم و ضروری بوده و هست. اینکه چند سال است که دستاندرکاران اجلاس پیرغلامان این مهم را انجام میدهند به آنها خسته نباشید میگویم چراکه کار بزرگی میکنند که رضایت پروردگار را بهدنبال دارد. به اعتقاد من، اهلبیت علیهمالسلام به این عزیزان مداح و ستایشگران که در قالب شعر، مداحی و سخنرانی مدیحه سرایی اهل بیت(ع) را انجام میدهند و هم به دستاندرکاران برگزاری اجلاس پیرغلامان نگاه ویژهای دارند.
وی افزود: پیرغلامان از جایگاه بسیار والایی در جامعه اسلامی ما و در کشورهای اسلامی برخوردارند و این امر فقط به خاطر عنایت خاص امام حسین(ع) و اهل بیت علیهمالسلام به این افراد است که همیشه در پیشگاه اهل بیت(ع) عزیز هستند.
احتسابی درباره نقش بانوان و دختران ایرانی در عرصه مداحی و ستایشگری اهل بیت(ع) گفت: زنان و بانوان ما در این عرصه بیشتر از مردان میتوانند تاثیرگذار باشند بهگونهای که حتی ما در این جنگ تحمیلی ۱۲روزه هم نقش بسیار مؤثر بانوان را در پیروزی دیدیم که چقدر تاثیرگذار بود.
این روانشناس و خادم اهل بیت علیهمالسلام با بیان اینکه خوشبختانه طی دو دوره اخیر برگزاری اجلاس پیرغلامان شاهد حضور بانوان شاعر و مداح و سخنران در این اجلاس هستیم که بسیار امر پسندیدهای است و قابل تقدیر است افزود: حضور خوب بانوان ما در دو دوره اخیر اجلاس پیرغلامان موجب شد که کمکم خانمها و دختران ما هم وارد عرصه مداحی و شاعری برای اهل بیت علیهمالسلام شوند که پیش از این اگر حرفی از مداحی میشد تمام ذهنها به طرف مداحی آقایان میرفت و خانمها نقشی در این رابطه نداشتند که خوشبختانه امروز شاهد فعالیت گسترده بانوان در این عرصه هستیم.
وی افزود: ما امروز میتوانیم در قالب هنر، شعر و نیز مداحی با قشر جوان جامعه ارتباط بگیریم و این در حالی است که دشمنان ما و رسانههای معاند با توطئههای گوناگون قصد فریب دختران و پسران جوان ما را دارند که لذا با کار فرهنگی و مذهبی در قالبهای نو و به روز میشود تمامی توطئههای دشمنان را خنثی کرد.
ارزش روضههای خانگی
عصمت پناهیان از مبلغان و مداحان اهل بیت(ع) با بیان اینکه همه افرادی که در مسیر خدمت به امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) بهویژه در اجلاس پیرغلامان انجام وظیفه میکنند مورد توجه اهل بیت(ع) هستند گفت: بهنظرم نبایستی در اجلاس پیرغلامان به برنامههایی که برگزار میشود احساسی نگاه کرد و حتما باید این برنامهها هدفمند و براساس یک فرآیند علمی و تخصصی و براساس تعقل و منطق باشد که خدا را شکر در این اجلاس این موارد را بعینه میبینیم و سال گذشته که اجلاس پیرغلامان در استان کرمان بود و بنده هم توفیق حضور داشتم برنامههای خوبی را شاهد بودم، خصوصا جلساتی که با شاعران اهل بیت(ع) داشتیم بسیار مفید بود.
پناهیان با تأکید براینکه هنرمندان متعهد کشورمان هم میتوانند با آثار فاخر دینی و مذهبی در مسیر تبیین نهضت عاشورا و معرفی شخصیت والای حضرت امام حسین علیهالسلام به جهان بسیار مؤثر عمل کنند گفت: برای نمونه زنده یاد سلحشور کارگردان و بازیگر متعهد سینما و تلویزیون کشورمان در گفتار خود هیچگاه خود را کارگردان معرفی نمیکرد؛ او همواره میگفت من یک مبلغ اهل بیت(ع) هستم و این امر در واقع نشاندهنده این است که هنرمند متعهد و مسلمان ایرانی همواره به دنبال اهتزاز پرچم امام حسین(ع) و نهضت عاشوراست.
این بانوی مداح کشورمان همچنين با بیان اینکه بانوان نقش بسیار ثاثیرگذاری برای احیای مکتب امام حسین(ع) در جامعه برعهده دارند یادآور شد: اصولا مردان در برپایی عزاداریها و سوگواری برای امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) تا دهه اول محرم و تا سوم امام بسیار فعال عمل میکنند اما در ادامه عزاداریها پس از سوم امام و تا اربعین حسینی نقش بانوان بسیار پررنگتر است چرا که از خانم زینب کبری(س) پیروی میکنند و در واقع استقرار روضه اهل بیت علیهمالسلام و اظهار محبت برای امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) برعهده بانوان است.
پناهیان با بیان این مطلب که برگزاری روضههای خانگی و توجه اجلاس پیرغلامان به روضههای خانگی در استانهای مختلف کشور یکی از شاخصترین موضوع اجلاس پیرغلامان است افزود: برگزاری روضههای خانگی هفتگی تاثیر بسیار فراوانی در جامعه داشته و دارد به عنوان مثال من خودم از همین روضههای خانگی هفتگی که در منزل پدریام برگزار میشد به این مرتبه از درک قیام عاشورا، نهضت امام حسین علیهالسلام و توفیق خدمت به اهل بیت(ع) رسیدیم و با افتخار خادم سیدالشهدا هستم.
وی با اشاره به توطئههای رسانههای معاند در به انحراف کشیدن دختران و پسران جوان و دور کردن آنها از دین گفت: امروز نقش خانواده در جامعه ما در تربیت فرزندان بسیار مؤثر است و دشمنان ما امروز بنیان خانواده و فرهنگ اعتقادی ما را نشانه رفتهاند اما یقیناً در این مسیر با شکست مواجه شدهاند چراکه بنیان خانواده در ملت بزرگ ایران بسیار مستحکم است و خانوادههای ایرانی که به اسلام، نهضت امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) اعتقاد قلبی دارند هرگز اجازه نمیدهند که دشمن، اساس و بنیاد خانوادههای ایرانی را متزلزل کند و امیدوارم که اجلاس پیرغلامان همواره در مسیر درستی که انتخاب کرده با صلابت و استوار به پیش برود انشاءالله.
همدلی و انسجام بین مادحین کشور
لیلا فلاح، مدرس احکام و مفسر نهجالبلاغه و مباحث خانواده با بیان اینکه اصولاً قبل از انقلاب اسلامی و در دوران طاغوت توجهای به مداحان و خادمان اهل بیت(ع) نداشتند و هیچگونه بها و ارزشی برای این قشر از جامعه قائل نبودند گفت: خوشبختانه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مداحان و ستایشگران حضرت سیدالشهدا و اهل بیت علیهمالسلام بسیار مورد توجه قرار گرفتند و از طرفی هم با اجرائی شدن اجلاس پیرغلامان و خادمان امام حسین علیهالسلام در استانهای کشور، این مسئله بسیار پررنگتر شده است و جامعه مداحان در دوران برگزاری اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) به آن بلوغ لازم و توانمندی رسیدند.
وی با تأکید براینکه برگزاری اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) بسیار مفید و مؤثر است و یک مسیر هدفمند را دنبال میکند افزود: این اجلاس در واقع در تبیین معارف اسلامی و قیام حضرت سیدالشهدا علیهالسلام بسیار مؤثر است و از طرفی یک همدلی و انسجام محکمی بین مداحان سراسر کشور به وجود میآورد که قابل توجه است.
این مدرس احکام دینی با اشاره به حضور شاعران آیینی در اجلاس پیرغلامان گفت: حضور این عزيزان یکی از نکات برجسته اجلاس پیرغلامان است چراکه ما خادمان و مداحان و سخنوران اهل بیت علیهمالسلام بیشتر اشعار خود را از همین شاعران آئینی میگیریم و در واقع با این شاعران که در نشستهای تخصصی اجلاس حضور پیدا میکنند وقتی ملاقات میکنیم همین امر موجب تبادل نظر بیشتر میشود و در کارهای ما تاثیرگذار است و این موضوع همچنین باعث کیفیت بالاتر اجرای برنامههای مداحان میشود و برای مخاطبان تاثیرگذار خواهد بود.
فلاح همچنین با بیان اینکه الان محفلها و روضههای خانگی یکی از مهمترین بخشهای اجلاس پیرغلامان است گفت: خوشبختانه در دورههای اخیر اجلاس به روضههای خانگی در استانها توجه بیشتری شده است که به نظرم میتواند الگویی برای نسل جوان باشد.
این استاد حوزه با توجه به فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری درخصوص گفتمان مقاومت و هویت ملی گفت: به عقیده من گفتمان مقاومت و هویت ملی از اساسیترین موضوعات در اجلاس پیرغلامان باید باشد که رهبر معظم انقلاب اسلامی روی آن تأکید فراوانی دارند.
عزاداریهای سنتی را احیا کنیم
حاج مهدی پور آصفی از مداحان پیشکسوت و قدیمی هیئتهای عزاداری تهران که 65 سال سن دارد با بیان اینکه از ۱۵سالگی به ستایشگری و مداحی میپردازد گفت: ما مداحان در امر مداحی اهل بیت(ع) بایستی بلندگوی اهل بیت(ع) باشیم و نه از خود تعریف کرده و خود را مطرح کنیم و در واقع صادقانه میبایست در این مسیر الهی گام برداریم.
وی همچنین افزود: خوشبختانه با فضای خوبی که سالهای اخیر، اجلاس پیرغلامان فراهم کرده است و از شاعران دعوت میکند، باعث شده که مداحان از شعر شاعران مطرح آئینی بسیار استفاده کنند.
پورآصفی در همین رابطه گفت: بنده خودم از کتابهای اساتیدی چون جلالالدین همایی که بسیار بسیار پرمحتوا است استفاده میکنم و همچنین از آثار اشعاری حاج آقا حسن محمدی دولابی که کتابهای گلستان و بوستان را در این مورد دارند که اینجانب تدوین کتاب اشعار بوستان ایشان را برعهده داشتم و خودم هم ۲۶ کتاب درخصوص اهل بیت(ع) دارم.
این پیرغلام و ستایشگر اهل بیت(ع) همچنین یادآور شد: ما بایستی با پیروی از فرمایشات گهربار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند «عزاداریها باید سنتی باشد» ما هم بایستی تلاش کنیم که آئینهای عزاداری اباعبدالله الحسین علیهالسلام و
اهل بیت(ع) بهصورت سنتی و بومی دوباره احیا شود که خوشبختانه اجلاس پیرغلامان طی سالهای اخیر توفیقات بسیار خوبی در این زمینه داشته است که شاهد برگزاری آئینهای سنتی عزاداری در همه استانهای کشور هستیم.
پورآصفی در پایان گفت: خوشبختانه در حال حاضر مداحان جدیدی از نسل جوان امروز به خادمی سیدالشهدا و اهل بیت(ع) مشغول هستند که لازم میدانم که از همه این نوگلان باغ اهل بیت(ع) تشکر کنم و همینجا بایستی اعلام کنم که ما پیشکسوتان و قدیمیهای که در خدمت اهل بیت(ع) بوده و هستیم، میبایست آموختهها و تجربیات خود را در اختیار این نسل جدید قرار دهیم و انشاءالله مداحان و ستایشگران جوان هم که به تازگی گام در این مسیر گذاشتهاند با احترام نسبت به پیشکسوتان خود برخورد و رفتار داشته باشند.
لزوم توجه به اشعار پرمحتوا
حاج احمدعلی چینی بیدآبادی، از مداحان پیشکسوت اهل بیت(ع) در هیئتهای عزاداری تهران با بیان اینکه ما به عنوان پیرغلامان اهل بيت(ع) وظایف سنگینی را بردوش داریم گفت: مقام امام حسین علیهالسلام به قدری بالاست که به هیچ وجه نمیتوان این مقام و منزلت معنوی ایشان را با ماديات معاوضه کرد و نباید برخی از مداحان برای مطرح شدن خودشان به این وادی وارد شوند که کار بسیار گناهی است، همه ما وظیفه نوکری برای امام حسین(ع) و اهل بيت(ع) را داریم و بایستی نوکری کنیم، خود حضرت سیدالشهدا(ع) برکات را نصیب همه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه متولد سال ۱۳۲۶ است و از ۱۴سالگی به مداحی اهل بيت(ع) روی آورده است بیان کرد: بایستی اشعار پرمحتوا برای مداحان و پیرغلامان سروده شود. مقام و منزلت امام حسین(ع) بسیار بالاست و در حقیقت امام حسین(ع)، وجهالله و حجتالله است و باید شخصیت والای ایشان بهگونهای در اشعار مذهبی معرفی شود که نشان بدهد که سیدالشهدا همه دنیای ما و آخرت ماست.
چینی بید آبادی در همین رابطه افزود: متاسفانه برخی از مداحان با استفاده از اشعار بیمحتوا و برگرفته از برخی ملودیهای برگرفته از برخی آهنگهای نامتعارف موجب خدشهدار شدن و بیارزشی فضای عزاداری میشوند که حتما بایستی از اینگونه اشعار جلوگیری شود و مداحان به هیچ وجه از این نوع اشعار استفاده نکنند.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که سعی کنید که خودتان صاحب سبک در مداحی باشید لذا باید مداحان ما به این سمت و سو حرکت کنند.
این مداح قدیمی هیئتهای عزاداری تهران همچنین گفت: تقاضا دارم که شاعران آئینی، شعرهای خود را با اعتقادات دینی ما مطابقت دهند تا مقام والای امام حسین(ع) تنزل پیدا نکند و به نحو شایستهای ستایشگری شود.
تأکید بر حفظ حرمت پیشکسوتان
محمد گلابگیر مداح اهل بیت(ع) که در کشورهای اروپایی ازجمله آلمان و کشور بحرین در دهه اول محرم برنامههای عزاداری امام حسین(ع) و اهل بیت علیهمالسلام را اجرا کرده است، ضمن بیان اینکه خدا را شکر بعد از ۲۲ سال از برپایی اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) قطار این اجلاس هم اکنون به مشهد مقدس رسیده است گفت: حضور مداحان و پیرغلامان داخلی و خارج از کشور در مشهد مقدس یک همدلی و تعامل ایجاد میکند و همین امر باعث آشنایی ما با هم و همکاری گستردهتر خواهد شد که انشاءالله این اتفاق امسال در مشهد مقدس رخ خواهد داد و از این بابت خوشحالیم که میزبان زوار امام رضا علیهالسلام، مداحان و پیرغلامان حسینی(ع) در مشهد هستیم.
وی با بیان اینکه اصولاً در رابطه با عزاداریها شعر شاعران آئینی میبایست دارای محتوا باشد گفت: شاعران زیادی برای سوگواری سیدالشهدا علیهالسلام و اهل بیت(ع) تاکنون زحمات زیادی کشیدهاند و نمونههای شعری بسیار زیادی داریم که تأثیرگذاری فراوانی را روی مخاطبان داشته است.
این مداح اهل بیت(ع) همچنین در همین رابطه افزود: امروز هم شاعران جوان و جدیدی را در عرصه شعرهای آئینی و مذهبی داریم که بسیار طبع شعری خوبی دارند اما به نظرم بایستی این عزیزان چارچوب درستی داشته باشند و در آن مسیر حرکت کنند و کاری کنند که حرمت قدیمیها و پیشکسوتان حفظ شود.
الگوسازی برای مادحین جوان
علیاکبر نوربهمنی مسئول کانون مداحان استان زنجان و از پیرغلامان اهل بیت(ع) با انتقاد از برخی مداحیها با بهره از ترانههای پاپ و بزمی متذکر شد: جوانان مداح ما از پیرغلامان و پیشکسوتان مداحی کشور که سالها در مسیر عشق به اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) طی طریق کردهاند بایستی الگو بگیرند و اشعار آئینی سنتی را در عزاداریهای امام حسین(ع) مورد استفاده قرار دهند. باید در نشستهای تخصصی اجلاس پیرغلامان به این موارد توجه شود و راهکارهای لازم برای مقابله با این موارد اتخاذ گردد.
وی با بیان اینکه از سن ۱۳سالگی به خادمی اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) مشغول بوده است گفت: الان در سن ۷۰ سالگی هستم و انشاءالله تا زندهام نوکری اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) را انجام میدهم.
وی خاطرنشان کرد: باید اذعان کنم مداحی و خادمی اباعبدالله الحسین علیهالسلام هرگز نمیتواند یک شغل برای مداح محسوب شود بلکه یک عشق است که با هیچ چیزی در دنیا نمیشود معاوضهاش کرد.
مسئول کانون مداحان زنجان همچنین با بیان این مطلب که خودم هم در رثای اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) شعر سرودهام افزود: دوکتاب شعر هم جمعآوری کردهام که همه آنها درخصوص اباعبدالله الحسین علیهالسلام است و اخلاص و ارادتم به سیدالشهدا است.
نوگرایی در نوحهسرایی با تأسی از سنت
رضا فلاح اصل، از مداحان و ستایشگران امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) با بیان اینکه این اجلاس در طی بیست و دو دوره خود به طور شایسته به قومیتها و عزاداریهای سنتی اقوام ایرانی پرداخته است افزود: در واقع توجه اجلاس پیرغلامان به اقوام و مداحان پیشکسوت استانها، توانسته در انتقال تجربیات آنها به نسل جوان جامعه بسیار خوب عمل کند که واقعاً جای تقدیر دارد.
همچنین این مداح پیشکسوت اهل قم که در حال حاضر مشاور برنامههای مذهبی در صداوسيمای مرکز قم و همچنین مسئول شاعران آئینی این استان است گفت: بنده از کودکی خادمی اباعبدالله الحسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) را آغاز کردم و امروز که در سن ۶۵ سالگی هستم همچنان در هیئتهای عزاداری امام حسین علیهالسلام فعال هستم.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش یادآور شد: رهبر انقلاب چند سال قبل در فرمایشاتی که برای مداحان داشتند فرمودند اگر جوانهای مداح با شیوههای نو به عزاداری برای سیدالشهدا علیهالسلام و اهل بیت(ع) بپردازند اشکالی ندارد اما بایستی برمبنای عزاداریهای سنتی و به تأسی از گذشتگان و پیرغلامان باشد.
مسئول بنیاد دعبل خزاعی استان قم همچنین گفت: اصولا کار مداحی بر دو اصل استوار است و در واقع استخوانبندی آن دو بال دارد؛ یکی بال مطالب و مرثيه است و دیگری شعر و ادبیات و یک مداح میبایست حتماً از اشعار آیینی شاعران مذهبی استفاده کند وگرنه مداحیاش کامل نخواهد شد.
وی با بیان این مطلب که بنده در ۵ دوره از اجلاس پیرغلامان افتخار شرکت در این اجلاس مقدس را داشتهام افزود: روح اجلاس پیرغلامان در واقع در ظرف اخلاص است چراکه این پیرغلامان عزیز که امروز به سن ۷۰ و ۸۰ سالگی عمر خود رسیدهاند و طی این سالها نوکری و خادمی امام حسین علیهالسلام و اهل بیت(ع) را برعهده داشتند هم اکنون در این مسیر به جایگاهی رسیدهاند که اسوه اخلاق، ادب و ولایتمداری در جامعه شدهاند و سفارش شده اهل بیت(ع) هستند.