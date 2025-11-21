فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۷۶۱
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
پیام تسلیت رهبر انقلاب به حجت‌الاسلام صدیقی در پی درگذشت فرزند ایشان

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در پیامی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت توفیقاته
مصیبت دردناک درگذشت فرزندتان را به جنابعالی و مادر گرامی‌اش تسلیت عرض می‌کنم. رحمت و غفران الهی برای وی و صبر و سکینه برای قلب ذاکر شما و دیگر مصیبت‌دیدگان مسألت می‌نمایم.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۸ آبان ۱۴۰۴

