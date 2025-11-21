حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در پیامی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت توفیقاته

مصیبت دردناک درگذشت فرزندتان را به جنابعالی و مادر گرامی‌اش تسلیت عرض می‌کنم. رحمت و غفران الهی برای وی و صبر و سکینه برای قلب ذاکر شما و دیگر مصیبت‌دیدگان مسألت می‌نمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۸ آبان ۱۴۰۴