* بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقاتی «ایپاک»، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونی، با «بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای» رو‌به‌رو شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد در صورت برگزاری انتخابات، اپوزیسیون «۷۲ کرسی از ۱۲۰ کرسی» کنست را کسب خواهد کرد. نظر به اینکه ۶۱ درصد از اشغالگران ساکن در آنجا خواستار تشکیل دولت ائتلافی بدون نتانیاهو هستند، به نظر می‌رسد دوره قدرت وی به پایان خود نزدیک می‌شود.

صابری مفرد

* شیطان بزرگ و رژیم کودک‌کش که فکر می‌کنند همه هسته‌ای ما را نابود کردند پس درخواست گروسی برای بازدید از مراکز هسته‌ای کشورمان برای چیست؟

احمدی

* عمر رحمون، دبیرکل جریان میانه‌رو در سوریه گفته؛ «جولانی مانند میمون روی بندهای سیاسی بازی می‌کند، امروز می‌خواهد از عرب‌ها قدرت بگیرد تا ترکیه را از سوریه طرد کند! کسی که در کمتر از یک سال ۱۱ هزار شهروند سوری را کشته، چگونه می‌تواند در قدرت باقی بماند» قدرت‌های غربی چند صباحی با او برای پیش بردن مقاصد شومشان بازی می‌کنند و بعد از اتمام تاریخ مصرفش، سرش را زیر آب فرو می‌کنند.

جهانی

* از رزمندگان دلاور یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه پاسداران که پس از دستور مقام قضائی مبنی بر توقیف محموله غیرقانونی یک فروند نفت‌کش با نام تجاری (Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن کردند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

مسلمی

* هیچ تردیدی نداریم که استکبار جهانی و در رأس همه، شیطان بزرگ دشمنی ذاتی و اصولی با ما دارند و هسته‌ای بهانه‌ای بیش نیست. در صورت عقب‌نشینی از هسته‌ای طبق اظهارات مقامات این تروریست‌ها به سراغ موضوعات دیگر می‌روند. در همین راستا «وندی شرمن» در سال ۲۰۱۴ گفته است؛ «تعامل با ایران در یک موضوع، به معنای سکوت ما در باقی موارد نخواهد بود. آمریکا هیچ تردیدی به خود برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران در موضوعات حقوق بشر، تروریسم و مسئله اسرائیل راه نخواهد داد.» مقاومت تنها راه‌حل است و سازش پرهزینه‌ و سرانجام ناکامی و شکست در پی دارد.

درگاهی

* محمد صفا، دیپلمات‌ فلسطینی حاضر در سازمان ملل‌، پرده‌ای دیگر از جنایت‌های رژیم کوک‌کُش و وحشی را فاش کرد و گفت، علت این که برخی از کودکان شهید در غزه هیچ جراحت ظاهری نداشته و خون‌آلود نیستند این است که این رژیم آنها را با بمب‌های حرارتی شهید کرده است، که اکسیژن هوا را جذب می‌کنند تا انفجارهای با دمای بالا و فشار زیاد ایجاد کنند، به‌طوری که به معنای واقعی کلمه، هوا را از ریه‌های کودک می‌کشند و باعث انفجار داخلی شش‌های آنها می‌شوند!

کیوانی

*همان طور که دولت شهید رئیسی، نشان داد با اراده می‌شود در جهت مهار بحران آب اقدام کرد. و در عمل هم پروژه‌های انتقال آب به خوزستان، کرمان و سیستان و‌ بلوچستان را انجام داد، از دولت محترم هم می‌خواهیم که با تأسی از دولت شهید جمهور، دل به دریای مشکلات بزند و به دنبال حل مشکلات جامعه باشند.

اکرمی

* وقتی غربگرایی و لیبرالیسم بین مردم رایج شد، ترس از خدا و حساب و کتاب الهی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه حرام‌خواری نه تنها زشت جلوه نمی‌کند بلکه زرنگی و امتیاز محسوب می‌گردد.

باغجری

* این روزها غرب‌گرایی در کشورمان دیگر یک «گرایش فکری» نیست چرا که نشان داده به عامل توجیه نظام سلطه تبدیل شده است.کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه ترامپ علناً اعلام کرد حمله اخیر اسرائیل به ایران با هدایت و فرماندهی مستقیم آمریکا انجام شده، جریان غرب‌گرا نسخه «مصالحه با آمریکا» می‌پیچید. گویی هر بار که تحقیر می‌شوند، میل به کوچک‌تر کردن خود در برابر غرب بیشتر می‌شود.

غزنوی

* زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفته رهبران اروپایی از ترامپ می‌ترسند. اما من نمی‌ترسم. لعنت بر آدم دروغگو. پس چگونه است که این شخص هر وقت نزد ترامپ حاضر می‌شود مثل یک سرباز خبردار می‌ایستد؟

هجرتی

* احتمالا راند دوم جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، زمانی آغاز خواهد شد که در داخل کشور موج همبستگی و انسجام ملی کاهش یابد و نیروهای امنیتی و نظامی، درگیر حواشی مرزی و داخلی شوند. پلن دوم ایالات متحده برای خلع سلاح ایران، فاز ایجاد اغتشاش در داخل ایران است.

فیض آبادی

* بزرگ‌ترین آسیب سیاست در ایران، فرهنگ سیاسی مبتذل و دوقطبی‌سازی‌های مصنوعی است که ریشه در برنامه‌ریزی دشمنان دارد. اختلاف‌نظر سیاسی موجب رشد خواهد شد. اما دوقطبی‌های کاذب، جامعه را به هیجان معتاد می‌کند. راهکار در حرکت به سمت چندقطبی عقلانی است.

قشقاوی

* تسلیم‌طلبی در برابر غرب، سرانجامی جز تبدیل ایران به سرنوشت تلخ لیبی و عراق ندارد. هیچ کشوری از طریق وابستگی به غرب پیشرفت نکرده. کشور چین هم دقیقاً برخلاف مسیر وابستگی به غرب حرکت کرد و امروز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

فتحعلی زاده

* مجلس پس از بررسی عملکرد یک‌ساله دولت آقای پزشکیان که با حضور وزرا برگزار شد، در ارزیابی خود، عملکرد اقتصادی دولت را تنها ۳۷ از ۱۰۰ اعلام کردند! از قوه مجریه درخواست می‌شود پس از یک سال و کسب تجربه، با مدیریت جهادی به جنگ کاستی‌ها و حل مشکلات بروند تا مردم بیش از این در مشکلات دست‌وپنجه نرم نکنند.

سلمانی

*با گذشت یک سال از شروع به‌کار دولت، به نظر می‌رسد که از انسجام لازم برخوردار نیست و لازم است یک خانه تکانی در دولت صورت بگیرد و افراد فاقد کارایی حذف و افراد توانمند به‌کار گرفته شوند.

دریایی

*وقتی در وسط جنگ دغدغه برخی از مسئولان، رفع فیلتر بی‌حساب و کتاب برخی پیامرسان‌های خارجی است که در حکم سرویس‌های جاسوسی بیگانگان عمل می‌کنند! نباید انتظار رفع مشکل جامعه را داشت!

عبدی

* بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت فقر در ایران اعلام کرده که در ۸ سال دولت آقای روحانی حدود ۱۳ میلیون نفر به تعداد فقرا در ایران اضافه شدند اما در سه سال دولت شهید رئیسی، ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شدند. قابل توجه غربگدایان!

علی‌رحیمی

*مدتی است که از یادداشت‌های جناب محترم خبری نیست. اگر امکان دارد انتشار مطالب ایشان تداوم داشته باشد.

گواهی- قزوین

* مگر دولت حقوق مردم را به دلار پرداخت می‌کند که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار محاسبه می‌کند؟ آیا این جفا در حق مردم نیست؟ آیا این انصاف است که حقوق ریالی پرداخت شود و اجناس را به دلار محاسبه کند؟

وزیریان

*خانم‌هایی که بدون داشتن گواهینامه، که خلاف قانون است، در سطح شهر اقدام به موتور‌سواری می‌کنند اگر بر اثر تصادف، منجر به مرگ طرف مقابل شوند چه حکمی دارد؟ چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ متأسفانه ترویج قانون‌گریزی در جامعه به یک روند عادی تبدیل شده است.

حامدی

*انتظار می‌رود وزارت کشور، بهداشت و صمت با ابلاغ بخشنامه، از خدمت‌رسانی به اشخاص هنجارشکن در امر رعایت حجاب، طبق قانون رفتار نمایند.

قاجار

* تراکتور‌های ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت، جذابیت ویژه‌ای برای مشتریان خارجی دارند که به‌روش مختلف این محصول را به دست می‌آورند. گزارش‌هایی از قاچاق هزاران تراکتور از کشور به گوش می‌رسد. مسئولان امر با این پدیده به جد برخورد نمایند.

پورمطهری

*بازنشسته از کار افتاده تأمین اجتماعی با حقوق ماهانه 16 میلیون تومان در ماه هستم، در آبان ماه از دهک سه به دهک 9 ارتقاء یافته‌ و یارانه‌ام را قطع نموده‌اند. از مسئولان امر درخواست رسیدگی دارم.

احمد علی‌پور