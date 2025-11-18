هیچ کشوری بر سر امنیت ملی خود مصالحه نمیکند
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران هدف آسانی نیست و هیچ کشوری بر سر امنیت ملی خود مصالحه نمیکند، گفت: طرف مقابل هنوز برای یک مذاکره واقعی و نتیجهمحور آماده نیست. ما نمیتوانیم وارد مذاکرهای شویم که محکوم به شکست باشد و در نهایت بهانهای برای جنگ دیگری شود.
سعید خطیبزاده، معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه با شبکه سی.ان.ان (CNN) گفتوگو کرد که مشروح آن را در زیر میخوانید.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره اینکه بیاعتمادی زیادی بین ایران و دولت ترامپ وجود دارد و چه چیزی لازم است تا گفتوگوهای ممکن، حتی غیرمستقیم، بین دو کشور دوباره به مسیر درست بازگردد؟ اظهار داشت: در واقع هر چند کانالها زیادند، اما پیام قابل اعتنا کم است که بتوانیم روی آنها کار کنیم.
خطیبزاده افزود: مشکل این است که طرف مقابل هنوز برای یک مذاکره واقعی و نتیجهمحور آماده نیست. ما نمیتوانیم وارد مذاکرهای شویم که محکوم به شکست باشد و در نهایت بهانهای برای جنگ دیگری شود.
وی ادامه داد: بنابراین اگر طرف مقابل منطق مذاکره که یعنی «داد و ستد» را بپذیرد و برخی توهمات خود را کنار بگذارد و طراحیاش برای استفاده از ابزار سیاسی- دیپلماتیک برای دستیابی به آنچه نتوانسته از طریق کمپین نظامی به دست آورد را متوقف کند، آنگاه ما میتوانیم در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری پیش برویم.
توقف کامل غنیسازی
مورد پذیرش نیست
خبرنگار پرسید که منظورتان از منطق مصالحه در مورد برنامه هستهای چیست؟ دولت ترامپ چه چیزی را باید بپذیرد تا شما حتی وارد مذاکره شوید؟
معاون وزیر خارجه پاسخ داد: به نظر من، قانون بینالملل در این زمینه همه چیز را روشن کرده است. ایران نمیپذیرد که استثنا باشد. ایران عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است و تحت نظارت سازمان ملل و تعهدات صلحآمیز هستهای قرار دارد. ایران باید مورد احترام قرار گیرد و بدون محدودیت قادر باشد حقوق خود را اعمال کند. این خط قرمز هرگونه مصالحه است.
وی تصریح کرد: توهماتی مانند توقف کامل غنیسازی در ایران یا تلاش برای محروم کردن ایران از حقوق اولیهاش، قابل قبول نیست.
برنامه هستهای صلحآمیز ایران
تعطیل ناپذیر است
خبرنگار سی.ان.ان از خطیبزاده سؤال کرد که آیا در حال بازسازی برنامه هستهای خود هستید و آیا به همان قوت سابق خواهد بود؟ که رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه بیان کرد: برنامه هستهای صلحآمیز ایران تعطیلناپذیر است. بله، زیرساختها و تجهیزات ما آسیب دیدهاند، اما این برنامه بر دانش بومی ما متکی است که در سراسر کشورمان پراکنده است. کشوری با
۹۰ میلیون جمعیت و ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع وسعت، کشوری نیست که بتوان آن را بمباران کرد و فکر کرد همه چیز نابود میشود. این علم، دانش و مهارت است که ما داریم و آن را محافظت خواهیم کرد.
تمام تلاش خود را برای جلوگیری
از تشدید تنش و جنگ کردیم
وی درخصوص نگرانی مردم ایران و منطقه از وقوع جنگ دیگری بین ایران و اسرائیل یا حتی با دخالت آمریکا و اینکه چقدر خطر این جنگ را مشاهده میکنید؟ اظهار داشت: در آخرین بار آمریکا همراه بود. البته از همان ابتدا پیامهایی دریافت کردیم که آمریکا نقشی ندارد و در ادامه هم درگیر نخواهد شد. بعدها مدارک نشان داد که در واقع از اول همراه بوده است و خود رئیسجمهور ترامپ نیز این را تأیید کرد.
خطیبزاده اضافه کرد: بنابراین باید از طرف دیگر پرسیده شود، چون ما تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تشدید تنش و جنگ کردیم. متأسفانه، طرف مقابل سعی کرد از طریق افراط و خشونت به صلح برسد، که غیرممکن است.
ایران هدف آسانی نیست
خبرنگار پرسید که آیا فکر میکنید احتمال جنگ دیگری وجود دارد؟ و معاون وزیر خارجه بیان کرد: ما تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن انجام میدهیم. همچنین در تلاشیم تا محاسبه استراتژیک تلآویو و واشنگتن را تغییر دهیم. ایران هدف آسانی نیست، همانطور که در ۱۲ روز دفاع ملی و میهنی خود در برابر مهاجمان نشان داد. روز سوم، رئیسجمهور ترامپ توئیت کرد «تسلیم بیقید و شرط»، و ۹ روز بعد درخواست آتشبس بیقید و شرط داد. این ۹ روز دفاع ملی خیلی چیزها را نشان داد. ما برای هرگونه ماجراجویی احتمالی از سوی واشنگتن یا تلآویو آمادهایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای گسترش و تقویت برنامه موشکی شماست؟ اظهار داشت: نبرد بازسازی از لحظه آتشبس آغاز شد. طرف مقابل در حال آمادهسازی برای جنگ دیگر است. بنابراین هر وسیله دفاعی مشروع باید توسط ایران تقویت شود. هیچ کشوری بر سر امنیت ملی خود مصالحه نمیکند و ایران هم استثنا نیست.
موشکهای ما به لایههای
مختلف دفاعی اسرائیل نفوذ کرد
خبرنگار با بیان اینکه چون موشکهای بالستیک شما به اسرائیل آسیب زیادی زدند، پرسید درست است؟ و خطیبزاده گفت: آنها مدعی بودند ایران نمیتواند پاسخ دهد. حقیقت را سانسور کردند و گفتند نرخ نفوذ موشکهای ما ۱۰ درصد بوده، اما بعداً گزارش شد که ۳۰ تا ۴۰ درصد است. اما واقعیت بسیار بیشتر از این است. در واقع با موشکهای پیشرفته خود، میتوانستیم به لایههای مختلف دفاعی نفوذ کنیم و هر زمان و هر جا که میخواستیم هدف قرار دهیم.
به زبان احترام و گفتوگو پاسخ میدهیم
معاون وزیر خارجه در پاسخ به این سؤال که پیام شما به دولت ترامپ درباره وضعیت خاورمیانه چیست؟ عنوان کرد: ایران قدیمیترین تمدن زنده تداومدار بر روی زمین است. این ملت استاد بقا و عبور از مشکلات است. به تنها زبانی که پاسخ میدهیم، زبان احترام و گفتوگو از منظر برابر است.
رابطه با چین و روسیه
خبرنگار سی.ان.ان از خطیبزاده پرسید که روابط شما با چین و روسیه برای بازسازی دفاع و حفظ اقتصاد چقدر اهمیت دارد؟ و وی پاسخ داد: در مورد روسیه ما روابط بسیار نزدیک و چندلایهای داریم که سالها قبل از جنگ اوکراین شروع شده است. روسیه همسایه ماست و با چین شراکت استراتژیک داریم. طبیعی است همراهی و همکاری نزدیک در سطوح مختلف داشته باشیم. این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: هر دو کشور تمدنی هستیم و همین باعث شده ما شرکای طبیعی باشیم. البته این تنها مختص ایران نیست. بسیاری از کشورهای خلیجفارس نیز روابط خوبی با چین دارند، که نشان میدهد کشورها بهطور طبیعی با هم همکاری میکنند.
درباره برنامه هستهای صلحآمیز خود شفافیم
معاون وزیر خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا در سطح بالای ایران کسانی هستند که فکر کنند باید موضع خود درباره سلاحهای هستهای را بازنگری کنند؟ اظهار داشت: ما عضو NPT و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستیم. حتی پس از اقدامات خشونتآمیز دولت ترامپ و بمباران تأسیسات هستهای صلحآمیز، از NPT خارج نشدیم.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه تصریح کرد: ایران درباره برنامه هستهای صلحآمیز خود شفاف است، که مورد حمایت فتوای رهبر و اصول ماست. ما تنها برنامه هستهای صلحآمیز و در کنار آن برنامههای دفاعی مشروع برای دفاع از امنیت ملی خود را دنبال میکنیم.