ترامپ: به عربستان اف-35 میفروشم رژیم صهیونیستی: مخالفیم
سرویس خارجی-
همزمان با سفر «بنسلمان» به آمریکا، «دونالد ترامپ» گفت که قصد فروش اف-35 به عربستان را دارد؛ گرچه ستاد کل ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل در بیانیهای رسمی مخالفت خود را با فروش این جنگندهها به آلسعود اعلام کرد.
روابط آمریکا و رژیم سعودی از سال ۱۹۴۵ با دیدار «فرانکلین روزولت» و «عبدالعزیز آلسعود» در کشتی «یواساس کوئینسی» بر پایه معامله «نفت در برابر امنیت» بنا شد؛ آمریکا تضمین بقا و امنیت خاندان سعود را داد و در عوض به دسترسی انحصاری و ارزان به بزرگترین ذخایر نفت جهان دست یافت. این رابطه در طول جنگ سرد با سرکوب جنبشهای ناصری و چپ عربی، حمایت از مجاهدین افغان علیه شوروی (که بعدها به تولد القاعده و «اسامه بنلادن» سعودیالاصل منجر شد)، و سپس در دهه ۱۹۹۰ با استقرار دائم نیروهای آمریکایی در خاک سعودی پس از جنگ خلیجفارس ادامه یافت. در عین حال، آمریکا چشم خود را بر نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، اعدامهای جمعی، و صدور ایدئولوژی وهابی- سلفی (که منبع فکری داعش و القاعده شد) بست و حتی پس از قتل «جمال خاشقجی» در ۲۰۱۸، «دونالد ترامپ» علناً اعلام کرد که «صد میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی و جلوگیری از ارزانشدن نفت» مهمتر از مجازات «محمد بنسلمان» است.
البته، از سوی دیگر، رژیم سعودی، افزون بر پولپاشی، بارها آمریکا را تلویحاً، به خیانت هم متهم کرده است! در نهایت، این اتحاد هفتاد و چندساله نه بر پایه ارزشهای مشترک، بلکه بر مبنای منفعت خام و ریاکارانه دوطرف استوار بوده: یکی دیکتاتوری قرون وسطایی را به عنوان «متحد استراتژیک» پذیرفته و دیگری از بزرگترین حامی تروریسم ایدئولوژیک قرن بیستم، کشوری که «حقوق بشر» را تنها برای امتیازگیری به رسمیت میشناسد، به عنوان «شریک قابل اعتماد» یاد میکند.
بنسلمان در سودای اف-35
دوشنبهشب بنسلمان به آمریکا رفت. بنابر اعلام دربار سعودی درباره این سفر رسمی، ولیعهد این کشور با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار و روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت آن در زمینههای مختلف را افزون بر مسائل دارای اهتمام مشترک، مورد بحث قرار خواهد داد. همزمان با این سفر البته پیش از ورود رسمی بنسلمان، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه، اعلام کرد قصد دارد فروش جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ به عربستان را تأیید کند. آنطور که «ایسنا» نوشته است، ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخسفید گفت: «این کار را انجام خواهیم داد. ما اف-۳۵ها را خواهیم فروخت. آنها متحد فوقالعادهای بودهاند. باید خیلی ما را دوست داشته باشند.» طبق گزارش «رویترز»، معامله بر سر جنگنده اف-۳۵ میتواند تغییر مهمی در سیاست آمریکا باشد و موازنه نظامی در منطقه غرب آسیا را دگرگون کند، همچنین آزمونی برای حفظ «برتری کیفی نظامی اسرائیل» خواهد بود. حالا این پرسش مطرح میشود که آمریکا در برابر این اف-35ها چه چیزی از رژیم سعودی خواهند خواست؟ آیا عادیسازی روابط با رژیم آپارتاید اسرائیل؟
تابستان ۱۴۰۲، هوا در ریاض داغتر از همیشه بود؛ نه فقط به خاطر آفتاب صحرا، بلکه چون مذاکرات مخفی عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل به ایستگاه آخر رسیده بود. محمد بنسلمان در کاخ خود با مشاورانش شبانهروز جلسه میگذاشت، «بنیامین نتانیاهو» در تلآویو راضی بود و تیم «جو بایدن» با چمدان پُر از وعده (از تضمین امنیتی قرن گرفته تا تحویل اف-۳۵ و حمایت از برنامه هستهای غیرنظامی سعودی) مدام بین دو پایتخت در پرواز بود. روزنامههای عبری زبان تیتر میزدند «فقط چند هفته مانده»، لابیهای آمریکایی جشن گرفته بودند و حتی گفته میشد تاریخ امضای توافق در کاخسفید برای اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر قطعی شده است. همهچیز مثل یک عروسی مجلل آماده بود؛ لباس عروس دوخته شده بود، مهمانها دعوت شده بودند و فقط مانده بود عاقد بیاید... تا اینکه صبح ۷ اکتبر ۲۰۲۳ همهچیز دود شد و تمام آن کارتهای دعوت در یک لحظه خاکستر شدند. حالا آیا اینها دوباره سودای زنده کردن آن مراسمِ مُرده را دارند؟!
مخالفت ارتش رژیم آپارتاید
در واکنش، ستاد کل ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل در بیانیه خود که به مقامات سیاسی اسرائیل ارائه شده، آورده است که نیروی هوائی این رژیم اعتراض صریح خود را به فروش جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ آمریکا به عربستان ابراز میکند. «یدیعوت آحارونوت» که به نسخهای از این سند دسترسی پیدا کرده است، گزارش داد که این سند به اهمیت حفظ برتری هوائی ادعایی اسرائیل در غرب آسیا اشاره میکند که در صورت دستیابی سایر کشورهای منطقه به این هواپیمای پیشرفته میتواند از بین برود. رژیم پیش از این نیز چندینبار در مورد این نکته ابراز نگرانی کرده و مشتاق است با داشتن پیشرفتهترین هواپیماها، برتری نظامی خود را در منطقه حفظ کند و در گذشته برای جلوگیری از فروش اف-۳۵ به سایر کشورهای نزدیک، از جمله ترکیه و امارات تلاش کرده است. در غرب آسیا، اکنون، تنها رژیم اسرائیل است که اف-۳۵ در زرادخانه خود دارد و گفته میشود اکنون ۴۵ فروند از این جنگندهها را در اختیار دارد و ۳۰ فروند دیگر را نیز سفارش داده است.
واشنگتن که طی چهار دهه گذشته افسانه «برتری کیفی نظامی اسرائیل» را به عنوان خط قرمز غیرقابل عبور در سیاست تسلیحاتی خود محسوب کرده و حتی در اوج روابط با امارات (توافق ابراهیم) نیز از تحویل اف-۳۵ به ابوظبی خودداری کرد، اما اکنون ظاهراً آماده است همین خط قرمز را در ازای امتیازات بزرگتر سعودی (از عادیسازی آشکار با تلآویو تا تضمین بلندمدت جریان نفت ارزان و مهار نفوذ چین در منطقه و...) کنار بگذارد. این چرخش، اگر عملی شود، نهتنها انحصار بیستساله را پایان میدهد، بلکه پیام روشنی به همه بازیگران ارسال میکند: «منافع معاملهمحور» بر اصول دیرینه چربش دارد؛ چیزی که میتواند به سرعت به مسابقه تسلیحاتی جدید در خلیجفارس منجر شود. البته همه اینها در حد گمانهزنی است و آمریکا بارها نشان داده است که به وعدههایش نمیتوان اعتماد کرد.