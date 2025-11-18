کشف محموله بزرگ قاچاق میمون
مقامهای تایلند اعلام کردند دو مرد با ۸۱ میمون که آنها را داخل تعدادی کیسه پنهان کرده بودند و همچنین با مقداری متامفتامین دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، مقامها میگویند این دو مظنون که احتمالا با یک باند بینالمللی قاچاق حیاتوحش مرتبط هستند، آخر هفته در تایلند و در نزدیکی مرز این کشور با کامبوج بازداشت شدهاند.
نگهبانان حیاتوحش در تایلند روز جمعه یک خودرو را در استان «سا کائو» متوقف کردند و پس بازرسی آن، میمونها را در حالی که داخل کیسههای توری آبیرنگ جاساز شده بودند، پیدا کردند.
یکی از دو فرد مظنون که ۴۷ ساله است در یک پمپ بنزین بازداشت شد و به نظر میرسد که در حال آماده شدن برای تحویل حیوانات به خریدار بود. با ادامه عملیات مظنون دوم نیز شناسایی شد.
به گزارش فاکسنیوز، تایلند یکی از مراکز اصلی عبور قاچاقچیان حیاتوحش است؛ افرادی که معمولا گونههای جانوری در معرض خطر را برای فروش در بازارهای چین و بخشهایی از جنوبشرق آسیا قاچاق میکنند.