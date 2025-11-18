فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۵۸۴
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
در بیمارستان مسیح دانشوری

اعضای بدن بانوی مرگ مغزی افغانستانی به 7 بیمار اهدا شد

اعضای بدن یک زن ۳۵ ساله افغانستانی که پس از سانحه موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: زن ۳۵ ساله‌ای بر اثر سانحه شدید موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده برای اهدای عضو به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد و این اقدام انسان‌دوستانه جان هفت بیمار در صف پیوند را نجات داد.
این خانم ۳۵ ساله از اتباع افغانستانی بود که در پی سانحه‌ شدید موتورسیکلت آسیب‌های متعدد دیده بود و پس از چهار روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، دچار مرگ مغزی شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

‌هابیل یا قابیل؟!(گفت و شنود)

اندک اندک جمع مستان می‌روند! (نکته)

کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!(یادداشت روز)

پیروزی چشمگیر ائتلاف شیعیان در انتخابات پارلمانی عراق

روایت «رادان» از پرداخت 2 ساعته جریمه 11هزار میلیاردی یک باند قاچاق سوخت!

اخبار ویژه

صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تمام پیشرفت‌ها را از بین می‌برد

چرا آمریکا از چین می‌ترسد؟ «مرشایمر» پاسخ می‌دهد

نقد برداشت‌های نادرست از روایت امام صادق(ع) در توجیه بی‌حجابی

ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟