در بیمارستان مسیح دانشوری
اعضای بدن بانوی مرگ مغزی افغانستانی به 7 بیمار اهدا شد
اعضای بدن یک زن ۳۵ ساله افغانستانی که پس از سانحه موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: زن ۳۵ سالهای بر اثر سانحه شدید موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده برای اهدای عضو به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد و این اقدام انساندوستانه جان هفت بیمار در صف پیوند را نجات داد.
این خانم ۳۵ ساله از اتباع افغانستانی بود که در پی سانحه شدید موتورسیکلت آسیبهای متعدد دیده بود و پس از چهار روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه، دچار مرگ مغزی شد.