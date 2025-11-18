# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

نسل جوان غرب در سمت درست تاریخ

حجت‌الاسلام راجی: «اتحادیه آکسفورد، قدیمی‌ترین جامعه مناظره جهان (تأسیس ۱۸۲۳) پس از مناظره دیروز با ۲۶۵ رأی قاطع اعلام کرد: اسرائیل تهدید بزرگ‌تری برای خاورمیانه‌ست تا ایران! این رأی، شکست پروپاگاندای میلیاردی تل‌آویو در اروپا رو نشان داد. نسل جوان غرب در طرف درست تاریخ ایستاده است!»

دلیل بی‌اعتمادی به صلح ترامپ

سیدمحسن دهنوی: «تخریب بیش از ۱۵۰۰ ساختمان در غزه پس از ۱۰ اکتبر، بحران جدی برای آتش‌بس است. این ویرانی، طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ را زیر سؤال می‌برد و دلیلی واضح برای عدم اعتماد به وعده‌های دیپلماتیک اوست.»

احتمال شروع یک رویه خطرناک

نوید کمالی: «تصمیم آمریکا برای معرفی مادورو به عنوان رهبر گروه قاچاق موادمخدر (لیست FTO) نشان‌دهنده تغییر معنادار در دکترین اقدام فرا مرزی آمریکا است؛ تغییری که به معنای مشروعیت‌بخشی به عملیات ترور رئیس‌جمهور ونزوئلاست که می‌تواند به یک رویه خطرناک قابل تسری به سایر کشورها منجر شود!»

برای خدا قیام کرد

مینا رشیدی با انتشار تصویری از اجتماع گسترده مردم انقلابی سال 57 با تصویری از امام خمینی(ره)، درباره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نوشت: «نه پول داشت نه مزدورهای اجیر شده و لشکری از اکانت‌های فیک فحاش! فقط خدا رو داشت و برای خدا قیام کرد و این‌طوری قلب‌ها رو از آنِ خود کرد.»

شرایط زندگی در اراضی اشغالی

ثنا سعادتی با انتشار این تصاویر نوشت: «بعد از ۷ اکتبر، بیش از ۳۰٪ جمعیت ‌اسرائیل با ناامنی غذایی روبه‌رو شده‌؛ که ۲.۸ میلیون نفر از جمله یک میلیون کودک نمی‌تواند غذای کافی یا سالم تهیه کند. رکود مسکن و گرانی خوراک، فشار بر خانوار دوچندان شده رژیمی که در غزه و لبنان هیچ دستاوردی نداشت دچار فقر‌ اقتصادی‌ کمرشکن شده!»

کارنامه معنادار

مهدی مهرپور: «میزان سوددهی هلدینگ خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال که مدیریت آن در اختیار دولت رئیسی بود 72درصد کم شد. این کارنامه محمد شریعتمداری در یک‌سال اخیر است، فردی بدون هیچ‌گونه سررشته و سابقه در حوزه پتروشیمی...».

یادی از کارآمدی

کاربری نوشت: «رئیس اتحادیه مرغداران میهن داره میگه، «آخرین سالی که تخم‌مرغ وارد کردیم ۱۴۰۰ بود، سه سال بعدش به خودکفایی رسیدیم حتی صادر‌کننده شدیم، الان دوباره داریم به سمتی میریم که وارد‌کننده میشیم». اون سه سال نکتش چیه؟! خدا رحمتت کنه شهید رئیسی.»