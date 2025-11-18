سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: افت رکورد برخی ملی‌پوشان پس از مسابقات جهانی طبیعی است و با روند صعودی فعلی، تیم ملی ایران سال آینده موفق به کسب طلای مجموع خواهد شد.

بهداد سلیمی درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: در مجموع عملکرد تیم ملی خوب بود و از پنج وزنه‌بردار اعزامی در بخش مردان، چهار نفر موفق شدند صاحب مدال شوند. مدال‌های کسب‌شده مدال‌های کم‌ارزشی نبود و بچه‌ها در سطح قابل قبولی ظاهر شدند. انتظار داشتیم حافظ قشقایی بتواند در دوضرب بهتر ظاهر شود اما موفق نشد. علیرضا نصیری هم در یک‌ضرب دور از انتظار ما کار کرد ولی در دوضرب خوب کار کرد. در مجموع عملکرد بچه‌ها راضی‌کننده بود. سلیمی درباره افت نسبی رکوردهای برخی ملی‌پوشان از جمله علیرضا معینی گفت: وزنه‌برداری رشته‌ای است که زمان ریکاوری بعد از هر مسابقه طولانی است. فاصله ۲۰ روزه بین این دو رویداد (جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی) برای رسیدن دوباره به اوج آمادگی کافی نیست. ما پیک تمرینی بچه‌ها را برای مسابقات جهانی بسته بودیم. اگر برنامه را طوری می‌ریختیم که اوج آمادگی برای بازی‌های کشورهای اسلامی باشد، نمی‌توانستیم نتایج فعلی را از جهانی بگیریم. حتی ژورائف که قهرمان جهان است و در این مسابقات هم روی سکوی قهرمانی رفت نسبت به مسابقات جهانی رکوردهای کمتری ثبت کرد. گور میناسیان وزنه‌بردار دسته فوق سنگین هم همین شرایط را داشت.معمولاً وزنه‌برداران به خاطر اهمیت مسابقات جهانی سعی می‌کنند که پیک آمادگی بدنی خودشان را در آن مسابقات داشته باشند و به همین خاطر افت رکوردی کاملاً موضوع طبیعی است که فقط هم مختص به وزنه‌برداران ما نیست و شامل همه می‌شود. البته یکی از مشکلاتی که با علیرضا معینی داشتیم این بود که پس از مسابقات جهانی، نتوانستیم او را دوباره به وزن ایده‌آل پیش از آن مسابقات برگردانیم، این موضوع روی روند کار او تأثیر گذاشت. اما همه این موارد تجربه است و باعث می‌شود ما ورزشکار خودمان را بهتر بشناسیم و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم تا در رویدادهای بعدی با شرایط بهتری شرکت کنیم.