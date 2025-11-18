خواندنی از ورزش
* در سومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه فوتبال هفت نفره در اندونزی، تیم ملی کشورمان در آخرین بازی گروهی خود به مصاف تیم تایلند رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به نفع تیم ایران به پایان رسید. تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران روز پنجشنبه ۲۹ آبان در مرحله نیمه نهائی به مصاف تیم استرالیا میرود.
* تیم ملی هندبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود از دور گروهی مسابقات هندبال بازیهای کشورهای اسلامی 2025 ریاض، از ساعت 12:30 دیروز به مصاف امارات رفتند و با نتیجه 25 بر 28 شکست خوردند. به این ترتیب شاگردان کاستیو با شکست مقابل قطر و امارات و پیروزی برابر مالدیو در رتبه سوم گروه A قرار گرفتند و از صعود به نیمهنهائی بازماندند. رافائل کاستیو سرمربی تیم ملی هندبال پس از شکست مقابل امارات و حذف شاگردانش از بازیهای کشورهای اسلامی، به دلیل نداشتن شرایط روحی مناسب، مصاحبه نکرد. پیش از این تیم هندبال پسران ایران نیز در مسابقات جوانان آسیا در بحرین نتوانسته بود به نیمهنهائی راه پیدا کند و این بار تیم مردان کشورمان نیز با دو شکست از صعود به نیمهنهائی بازماندند. هندبال ایران در دوره گذشته این بازیها صاحب مدال برنز شده بود.
* تیمهای فوتبال ژاپن و کرهجنوبی در دیدارهایی دوستانه برابر رقبای خود به برتری دست یافتند. در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال دیروز تیمهای ژاپن و کرهجنوبی به ترتیب برابر بولیوی و غنا به برتری دست یافتند. در یکی از بازیهای برگزار شده، تیم فوتبال ژاپن در دیداری دوستانه بولیوی را با ۳ گل شکست داد تا بعد از برتری ۲ بر صفر مقابل غنا، پیروزی دلچسب ۳ بر ۲ مقابل برزیل و تساوی ۲ بر ۲ در بازی با پاراگوئه، در ۴ دیدار اخیر خود ۳ پیروزی و یک تساوی را به ثبت برساند و نشان بدهد برای حضور در جامجهانی آماده و سرحال است. ساموراییها که در ۲ بازی اخیر خود ضمن پیروزی، موفق به ۲ کلینشیت هم شدهاند، این روزها در شرایطی خوبی به سر میبرند. دیگر تیم آسیایی، کرهجنوبی به مصاف غنا رفت. دیداری که در پایان با برتری یک بر صفر کره در سئول خاتمه یافت. آنها بعد از شکست ۵ بر صفر مقابل برزیل، پاراگوئه و بولیوی را ۲ بر صفر شکست دادند و امروز نیز از سد غنا گذشتند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که کرهجنوبی در دقیقه ۷۴ صاحب یک ضربه پنالتی هم شد اما هوانگ هیچان نتوانست این تیم را به گل دوم برساند.