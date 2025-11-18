اخبار کوتاه از فوتبال
سابقه بد، دلیل بسته شدن پنجره استقلال
عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال تأکید کرد بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه فقط به پرونده شکایت منتظر محمد مرتبط نیست.
مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، به تشریح جزئیات و مراحل رسیدگی به پرونده منتظر محمد پرداخت و این موضوع را یکی از مهمترین مسائل روز باشگاه دانست، مسئلهای که به گفته او میتواند تأثیر مستقیم بر عملکرد استقلال در فصل جاری و فصل آینده داشته باشد و به همین دلیل مورد توجه و پیگیری جدی هواداران است.
وی در این باره گفت: در مرحله فعلی رسیدگی در دیوان داوری ورزش (CAS)، باشگاه استقلال تنها با منتظر محمد طرف نیست، بلکه فیفا نیز در طرف مقابل قرار دارد، چرا که استقلال برای ابطال رأی صادره از سوی فیفا به CAS شکایت کرده است. به همین دلیل، توافق با بازیکن به تنهائی نمیتواند باعث مختومه شدن پرونده شود. پیش از صدور حکم فیفا، امکان حل و فصل پرونده با توافق وجود داشت و میتوانست مانع بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی شود، اما اکنون نتیجهگیری نهائی در CAS تعیینکننده است و میتواند شرایط را به نفع استقلال تغییر دهد. عضو هیئت مدیره استقلال تأکید کرد: رأی فیفا درباره بسته شدن دو پنجره نقلوانتقالاتی تنها به شکایت منتظر محمد مرتبط نیست، بلکه فسخ بدون دلیل موجه قرارداد بازیکنانی نظیر سلیوا، آمانوف و کیوسفسکی نیز از عوامل صدور این حکم بوده است. فریدونی با اشاره به تجربه پروندههای مشابه در CAS گفت: معمولاً صدور رأی نهائی حدود یک سال زمان میبرد. به گفته او، اگر باشگاه منتظر رأی نهائی بماند، طبیعتاً دو پنجره آینده را از دست خواهد داد. بر همین اساس، باشگاه استقلال از CAS درخواست صدور دستور موقت کرده است تا اجرای حکم فیفا متوقف شود، اقدامی که مطابق روندهای معمول در چنین پروندههایی صورت میگیرد.
عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال در پایان گفت: باشگاه استقلال با به کارگیری تمام ظرفیتها شامل تیمی از وکلا، مدیران فعلی و سابق و تمامی افراد دخیل در پرونده در حال پیگیری موضوع است و هر اقدامی که منجر به کسب بهترین نتیجه برای باشگاه شود، در دستور کار قرار دارد.
برنامه تیم ملی فوتسال تا قبل از جام ملتهای آسیا
طبق برنامهریزیهای انجام شده احتمالاً دو دیدار دوستانه برای تیم ملی فوتسال کشورمان تا قبل از جام ملتهای آسیا 2026 تدارک دیده شود.
تیم ملی فوتسال ایران که برای شرکت در جام ملتهای آسیا 2026 آماده میشود، در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و در رقابت با تیمهای ملی مراکش، ازبکستان، عربستان، افغانستان، تاجیکستان، لیبی و آذربایجان به مقام قهرمانی دست یافت. مطابق برنامه سازمان لیگ فوتسال، رقابتهای لیگ برتر تا روز 15 آذر با برگزاری هفته بیستودوم دنبال خواهد شد و پس از آن، 21 روز برای آمادهسازی تیم ملی فوتسال در راستای حضور در جام ملتهای آسیا در نظر گرفته شده است. کمیته فوتسال در نظر دارد یک یا دو بازی دوستانه برای ملیپوشان فوتسال در جزیره کیش تدارک ببیند و با تیمهایی از قاره اروپا نیز صحبت شده است. در صورتی که این اتفاق نیفتد و اعضای تیم ملی از قطر یا امارات به اندونزی (میزبان جام ملتهای آسیا) سفر کنند، ممکن است ایران در یکی از این دو کشور حوزه خلیجفارس بازی تدارکاتی داشته باشد.
مسابقات جام ملتهای فوتسال آسیا از 7 تا 18 بهمن در کشور اندونزی برگزار خواهد شد. ایران قهرمان 13 دوره این رقابتها به شمار میرود.
پیروزی تیم فوتبال امید ایران مقابل بحرین
تیم فوتبال امید ایران در آخرین دیدار خود در تورنمنت قرقیزستان با نتیجه یک بر صفر از سد بحرین گذشت.
تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ دیروز، سومین و آخرین بازی خود را مقابل بحرین در تورنمنت چهارجانبه قرقیزستان برگزار کرد که این بازی با پیروزی یک بر صفر ملیپوشان ایران همراه بود. حمیدرضا ضرونی (۵۷) تک گل ایران را به ثمر رساند. تیم ملی امید در دو دیدار قبلی خود در این تورنمنت، مقابل امیدهای روسیه با نتیجه ۲ بر صفر و برابر قرقیزستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورده بود.
محمد خلیفه، دانیال ایری (محمد مهدی زارع)، فرزین معاملهگری، ارشیا وثوقی فرد، سید مهدی مهدوی (بهرام گودرزی)، عباس حبیبی (محمد مرتضوی)، امیرمحمد رزاقینیا (علیرضا صفری)، مهدی جعفری (آریا شفیع دوست)، حمیدرضا ضرونی (اسماعیل قلیزاده)، محمدحسین صادقی (افشین صادقی) و حجتالله احمدی (سعید سحرخیزان) برای ایران به زمین رفتند.