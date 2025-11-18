همزمان با انتشار تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، ویژه‌برنامه برج‌نگاره «قهرمان» شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ روی برج آزادی اجرا شد.

همزمان با «رویداد ملی قهرمان» و انتشار تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، ویژه‌برنامه برج‌نگاره «قهرمان» شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ بر بدنه برج آزادی اجرا شد.

این برنامه به همت بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی برگزار می‌شود و هدف آن پاسداشت نقش‌آفرینی بانوان قهرمان ایرانی و معرفی الگوهای الهام‌بخش در عرصه جهاد، صبر و مقاومت است. در این نمایش، بخش‌هایی از زندگی سه بانوی قهرمان که محور کتاب‌های یادشده هستند، شامل شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی، همسر شهید شیرعلی سلطانی و فرحناز رسولی همسر سردار شهید سعید قهاری بازنمایی شد. این برنامه بخشی از بیست‌ و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت است و همزمان در ۶۰ نقطه کشور نیز برگزار می‌شود.