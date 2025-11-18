فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۵۵۰
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
انتصاب عجیب در دولت پزشکیان

فرد هتاک به مذهب تشیع مدیر شد

گزارش‌ها حاکی از آن است که ص.م، فعال رسانه‌ای بدسابقه، به‌تازگی به سمت «مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور» منصوب شده است؛ انتصابی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده است.
ص.م در جریان آشوب ۱۴۰۱ مواضعی براندازانه علیه نظام سیاسی کشور داشت و حتی به مذهب تشیع هتاکی کرده بود و اکنون او در دولت مسعود پزشکیان مسئولیت گرفته است. در مقابل، هنوز توضیحی رسمی از سوی وزارتخانه یا نهاد متولی این انتصاب ارائه نشده و مشخص نیست معیار انتخاب و به‌کارگیری این فرد آشوبگر و بدسابقه چه بوده است. این انتصاب همچنان محل بحث است و انتظار می‌رود طی روزهای آینده واکنش‌های شفاف‌تری از سوی نهادهای دولتی منتشر شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

‌هابیل یا قابیل؟!(گفت و شنود)

اندک اندک جمع مستان می‌روند! (نکته)

کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!(یادداشت روز)

پیروزی چشمگیر ائتلاف شیعیان در انتخابات پارلمانی عراق

روایت «رادان» از پرداخت 2 ساعته جریمه 11هزار میلیاردی یک باند قاچاق سوخت!

صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تمام پیشرفت‌ها را از بین می‌برد

اخبار ویژه

چرا آمریکا از چین می‌ترسد؟ «مرشایمر» پاسخ می‌دهد

نقد برداشت‌های نادرست از روایت امام صادق(ع) در توجیه بی‌حجابی

ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟