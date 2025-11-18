فرد هتاک به مذهب تشیع مدیر شد

گزارش‌ها حاکی از آن است که ص.م، فعال رسانه‌ای بدسابقه، به‌تازگی به سمت «مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور» منصوب شده است؛ انتصابی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده است.

ص.م در جریان آشوب ۱۴۰۱ مواضعی براندازانه علیه نظام سیاسی کشور داشت و حتی به مذهب تشیع هتاکی کرده بود و اکنون او در دولت مسعود پزشکیان مسئولیت گرفته است. در مقابل، هنوز توضیحی رسمی از سوی وزارتخانه یا نهاد متولی این انتصاب ارائه نشده و مشخص نیست معیار انتخاب و به‌کارگیری این فرد آشوبگر و بدسابقه چه بوده است. این انتصاب همچنان محل بحث است و انتظار می‌رود طی روزهای آینده واکنش‌های شفاف‌تری از سوی نهادهای دولتی منتشر شود.