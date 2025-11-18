رئیس شورای راهبردی روابط خارجی بیان کرد که ایران آماده است هرگونه طرح پیشنهادی روسیه و چین برای همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کند.

کمال خرازی، مشاور رهبر انقلاب و رئیس شورای روابط راهبردی در مصاحبه با خبرگزاری روسی «ریانووستی» اظهار داشت: طرف ایرانی آماده است تا در صورت طرح هرگونه پیشنهاد از سوی روسیه و چین در مورد احیای همکاری‌های میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را مورد بررسی قرار دهد.

گفتنی است، روز دوشنبه (26 آبان) سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی با اشاره به تداوم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رد اسنپ‌بک ادعایی برخی کشورهای غربی، تصریح کرد که آژانس باید بیطرف بماند و از اقداماتی که به افزایش تنش می‌انجامد، پرهیز کند.

به گزارش تسنیم، دو طرف همچنین با اشاره به نشست آتی شورای حکام، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند.