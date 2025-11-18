همگرایی اقتصادی «شانگهای» تقویت شود
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: عمقبخشی به همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی در میان اعضا، ناظران و شرکای گفتوگو، باید محور اصلی فعالیتهای آتی سازمان همکاری شانگهای باشد.
عارف از نشست شورای نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای به عنوان فرصتی برای مرور دستاوردهای اقتصادی این سازمان و گفتوگو درباره مسیر نوسازی و ارتقای فعالیتهای این سازمان در شرایط پرتحول کنونی جهان یاد کرد.
وی با اشاره به اینکه جهان امروز دگرگونیهای عمیق سیاسی، اقتصادی و فناوری را تجربه میکند، خاطرنشان کرد: نظام بینالمللی در حال گذار به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن، رشد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقهای، چهره جدیدی از صحنه بینالمللی را رقم میزند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: نظام بینالمللی مبتنی بر یکجانبهگرایی، دیگر با واقعیتهای نوین جهان همخوانی ندارد.
عارف در ادامه با قدردانی از اقدام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت تجاوز نظامی به کشورمان گفت: ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اسرائیل به ایران که با حمایت و همراهی آمریکا صورت گرفت و شاهد بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم، تاکید میکنم که حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، کشتار بیرحمانه غیرنظامیان و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از مأموریت، استادان دانشگاه و کشتن زنان و کودکان و شهروندان عادی، نقض فاحش موازین بینالمللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر تبعات یکجانبهگرایی آمریکا و نیز جنایات رژیم صهیونیستی است، با اینحال، ما از وظایف و مسئولیتهای خود به عنوان یک بازیگر فعال، جدی و اثرگذار در عرصه مناسبات اقتصادی و توسعهای چندجانبه و منطقهای غافل نبوده و نیستیم.
عارف یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، همواره از چندجانبهگرایی واقعی، احترام به منشور ملل متحد و مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بینالمللی حمایت کرده است.
وی ادامه داد: ایران معتقد است که امنیت، توسعه و عدالت جهانی تنها از طریق همکاری برابر ملتها و پایان دادن به سیاست تحریم و فشار حاصل میشود.
وضعیت غزه، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: وضعیتی که مردم مظلوم غزه با تحمیل قحطی و گرسنگی از سوی رژیم صهیونیستی مواجه هستند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ادامه نسلکشی بوده و بشدت محکوم است.
سازمان همکاری شانگهای
به موتور محرکه همگرایی اقتصادی تبدیل شود
عارف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما نیازمند تابآوریهای جمعی در مقابل شوکهای آینده هستیم؛ شوکهایی همچون ناامنی انرژی، ناامنی غذایی، تغییرات اقلیمی، تهدیدات ناشی از فناوریهای جدید و خطرات رو به افزایش ناشی از انحصار و سیطره موجود در نظامهای مالی و پولی جهانی را نمیتوان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به این وضعیت، نیازمند حرکت جمعی بسوی درهم تنیدگیِ اقتصادی و شکلدهی به اقتصادهای تاب آورِ ملی و منطقهای هستیم.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: سازمان همکاری شانگهای باید به یکی از موتورهای محرک همگرایی اقتصادی در منطقه تبدیل شود. وی یادآور شد: ظرفیتهای گسترده انسانی، منابع غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرساختهای رو به توسعه در میان اعضای این سازمان، فرصتهای کمنظیری برای گسترش همکاریها در اختیار ما قرار داده است.
عمقبخشی به همکاریها
محور اصلی فعالیت «شانگهای» باشد
عارف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عمقبخشی به همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی در میان اعضا، ناظران و شرکای گفتوگو، باید محور اصلی فعالیتهای آتی سازمان همکاری شانگهای باشد.
وی افزود: در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت کشورهای ناظر و شرکای گفتوگو، میتواند زمینهساز گسترش بازار مشترک، انتقال فناوری، افزایش تبادلات علمی و فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی میان ملتهای عضو شود.
معاون اول رئیسجمهور یادآور شد: در اجلاس اخیر سران سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین، سران کشورهای عضو بر نوسازی سازوکارهای همکاری اقتصادی، تعمیق ارتباطات میان دولتها و ارتقای کارکردها و فعالیتهای سازمان تأکید ویژهای داشتند.
وی ادامه داد: تدوین راهبرد توسعه دهساله سازمان، نقشه راه همکاری در حوزه انرژی و صدور بیانیههای متعدد در زمینههایی چون هوش مصنوعی، صنعت سبز، تجارت چندجانبه، همکاریهای علمی و فناوری و همچنین ایجاد مراکز و ساختارهای جدید، از جمله دستاوردهای مهم اجلاس تیانجین بهشمار میآید.
عارف افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در اجرای تصمیمات اجلاس تیانجین و تحقق اهداف توسعهای سازمان همکاری شانگهای، نقش فعالی ایفا کند و در پیشبرد این اهداف و ابتکارات همچون تقویت سازوکارهای مالی مبتنی بر پولهای ملی، توسعه زیرساختهای حملونقل پایدار و تسهیل تردد کالا و مسافر، تولید محصولات مشترک، ارتقای مراکز نوآوری تحقیقاتی برای توسعه فناوریها و محصولات جدید، تقویت همکاری در حوزههای کلیدی همچون اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، مساعدت و مشارکت نماید.
عارف با بیان اینکه یکی از مؤلفههای مهم در موفقیت سازمان همکاری شانگهای، نقشآفرینی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر توسعه فعالیتهای شورای بازرگانی و اتحادیه بینبانکی سازمان همکاری شانگهای و تقویت کارکرد عملیاتی و ارتباط آنها با پروژههای مشترک اقتصادی و صنعتی تأکید دارد.
وی ادامه داد: شورای بازرگانی میتواند به بستر مهمی برای گسترش ارتباط مستقیم میان بخشهای خصوصی، توسعه تجارت و سرمایهگذاری در کشورهای عضو سازمان تبدیل شود و مسیر اجرای طرحهای مشترک بخصوص در زمینه دیجیتالسازی، هوش مصنوعی، فناوریهای سبز را تسهیل کند.
آمادگی ایران
برای توسعه کریدورهای ترانزیتی مستقل و ایمن
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دیپلماسی اقتصادی ایران بر توسعه روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعالسازی کریدورهای ترانزیتی کالا و مسافر استوار است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و ارتقای کریدورهای اقتصادی و حملونقلی را برای تسهیل تجارت، تأمین امنیت زنجیرههای تأمین، امنیت غذایی، کاهش فقر و افزایش همگرایی منطقهای ضروری میداند. در این راستا ایران آماده همکاری برای توسعه کریدورهای ترانزیتی مستقل و ایمن است.
راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند
به گزارش ایرنا عارف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همکاری ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، یک راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حملونقل و تجارت، ارتقای امنیت انرژی، توسعه فناوری، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی و افزایش ارتباطات مردمی است.
وی با قدردانی از میزبانی مطلوب روسیه از نشست جاری ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست، گامی دیگر در مسیر تقویت اعتماد متقابل، توسعه پایدار و همگرایی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.
برای توسعه روابط با بلاروس اهمیت زیادی قائل هستیم
معاون اول رئیسجمهور، در دیدار با الکساندر تورچین نخستوزیر بلاروس با بیان اینکه روند توسعه همکاریهای دو کشور به خصوص در بخش سیاسی عالی بوده است، گفت: هر دو کشور باید تلاش کنیم تا سطح روابط خود را در زمینههای دیگر به سطح روابط سیاسی برسانیم.
عارف با تاکید بر اینکه باید روابط در سایر سطوح به خصوص در زمینه اقتصادی ارتقاء بیشتری یابد، افزود: سفر اخیر رئیسجمهور ایران به مینسک یک فضای جدید و نقطه عطفی در توسعه روابط دو کشور در همه زمینهها ایجاد کرد.
معاون اول رئیسجمهور یادآور شد: افزایش همکاریهای دو کشور در بخشهای مختلف نه تنها به نفع دو ملت بوده بلکه با توجه به حضور فعال دو کشور در اتحادیههای منطقهای از جمله اوراسیا و شانگهای، این همکاریها میتواند برای کل این منطقه مفید باشد.
عارف همچنین گفت: همکاری برای سرمایهگذاری و تولید مشترک مورد تایید دولت ایران قرار دارد. ما معتقدیم اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر بوده و نیازهای متقابل هم را تامین کند.
وی ادامه داد: ارتقاء روابط فرهنگی و علمی میتواند زمینهساز تحکیم روابط در سایر بخشها از جمله اقتصادی شود. برگزاری روز فرهنگی بلاروس در ایران میتواند فرصتی برای معرفی این کشور دوست به مردم ایران باشد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه برای توسعه روابط دوجانبه، بهترین راه فعال کردن بخش خصوصی دو کشور است، افزود: بخش خصوصی در زمینههای مختلف از جمله زمینههای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و علم و فناوری میتواند نقشآفرینی کند.
علاقهمندی بلاروس برای توسعه روابط با ایران
نخستوزیر بلاروس نیز در این دیدار با بیان اینکه ما ایران را کشور دوست و نزدیک خود میدانیم، گفت: روابط دو کشور در حال توسعه است.
الکساندر تورچین با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور کشورمان به بلاروس خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که توافقات انجام شده در آن سفر، موجب تحرک در توسعه روابط دو کشور میشود.
تورچین در ادامه با بیان اینکه حضور ایران و بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به افزایش تعاملات دوجانبه نیز کمک میکند، افزود: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به نفع دو کشور است.
وی افزود: بلاروس علاقهمند به توسعه روابط دوجانبه و اجرای پروژهها، سرمایهگذاریها و تولیدات مشترک و ارتقاء همکاریهای فرهنگی و آموزشی است. ما امیدواریم در سال آینده میلادی بتوانیم روز فرهنگی بلاروس را در ایران برگزار کنیم.