نخست‌وزیر سابق 78ساله و فراری بنگلادش از سوی دادگاهی در این کشور به جرم «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد.

اعتراضات دانشجویی بنگلادش، معروف به جنبش اصلاح سهمیه، در ۵ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۵ خرداد ۱۴۰۳) آغاز شد. دلیل اصلی آن، بازگرداندن سهمیه ۳۰درصدی شغل‌های دولتی برای فرزندان مبارزان جنگ استقلال ۱۹۷۱ توسط دادگاه عالی بود، که دانشجویان آن را ناعادلانه و مانعی برای فرصت‌های برابر می‌دانستند. این اعتراضات در ژوئیه با سرکوب شدید پلیس و حامیان حزب حاکم تشدید شد و از ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر ۱۴۰۳) به خشونت کشیده شد، که صدها کشته به جا گذاشت. در نهایت، در ۵ اوت ۲۰۲۴ (۱۴ مرداد ۱۴۰۳)، نخست‌وزیر «شیخ حسینه» تحت فشار تظاهرات سراسری استعفا داد و دولت سقوط کرد، که این وقایع به عنوان «انقلاب ژوئیه» شناخته می‌شود که نه‌تنها به اصلاح سهمیه انجامید، بلکه به تغییرات سیاسی خیلی اساسی‌تر منجر شد.

حالا خبر می‌رسد که دادگاه بین‌المللی جرایم بنگلادش، شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق کشور، را به جرم جنایت علیه بشریت در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دانشجویی سال گذشته توسط دولتش، به اعدام محکوم کرد. این سیاستمدار ۷۸ساله که از بنگلادش خارج شده و فراری است، به صورت غیابی به اتهام «مغز متفکر و معمار اصلی» سرکوب تظاهرات گسترده سال گذشته که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند، محاکمه شد. بنابر گزارش «ایسنا» به نقل از شبکه «الجزیره»، اعتراضات سال ۲۰۲۴ در بنگلادش به حکومت ۱۵ساله حسینه که با اتهاماتی مبنی بر سرکوب مخالفان و بازداشت‌ها و قتل‌های فراقضائی همراه بود، پایان داد. او از زمان از دست دادن قدرت در هند در تبعید به سر می‌برد و در ملأعام یا حتی به صورت آنلاین دیده نشده است. حزب «لیگ عوامی» متعلق به شیخ حسینه که اکنون ممنوع شده است، این دادگاه را «دادگاه نمایشی» نامیده و از هوادارانش خواسته است که به حکم دادگاه اعتراض کنند. این امر نگرانی‌ها نسبت به شعله‌ور شدن خشونت در کشور را افزایش داده است.