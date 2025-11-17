«نه» قاطع مردم اکوادور به بازگشت مجدد نظامیان آمریکایی

اکوادوری‌ها با شرکت در یک رفراندوم سراسری و با رای قاطع، بازگشت مجدد نظامیان آمریکایی به کشورشان را رد کردند.

در حالی که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه آمریکای لاتین به بهانه «مبارزه با قاچاق موادمخدر در ونزوئلا» تقویت کرده است، مردم اکوادور- دیگر کشور این منطقه- با حضور در یک رفراندوم سراسری، قاطعانه حضور نظامیان آمریکا در کشورشان را رد کردند. نتایج همه‌پرسی اکوادور نشان می‌دهد که اکثر رأی‌دهندگان جلوگیری از بازگشت پایگاه‌های نظامی خارجی را، «ضربه مهلک» به برنامه‌های توسعه‌طلبانه ارتش آمریکا در آمریکای جنوبی می‌دانند. نتایج اولیه همه‌پرسی و شمارش نزدیک به ۹۰درصد از برگه‌های رأی نشان می‌دهد که تقریباً دوسوم به این پیشنهاد «نه» گفته‌اند. پاسخ یک‌صدای اکوادوری‌ها، ارتش آمریکا را از بازگشت به پایگاه هوائی «مانتا» در سواحل اقیانوس آرام- که زمانی مرکز عملیات مبارزه با موادمخدر واشنگتن بود- بازمی‌دارد. هفته گذشته، «کریستی نوئم» وزیر امنیت داخلی آمریکا برای دومین‌بار در عرض تنها سه ماه به اکوادور سفر کرد تا از پایگاه‌های نظامی در «مانتا و سالیناس» در سواحل اکوادور بازدید کند و علاقه دولت «دونالد ترامپ» به فعالیت در این مکان‌ها و ایجاد پایگاه‌های نظامی را اعلام کند.

شکست روز یکشنبه آمریکا در همه‌پرسی اکوادور، ضربه‌ای به آرزوهای «دنیل نوبوآ»، رئیس‌جمهور اکوادور است که مدعی شده بود همکاری خارجی، از جمله پایگاه‌های مشترک یا خارجی در داخل این کشور، برای مبارزه با آنچه او جرایم سازمان‌یافته خوانده «ضروری» است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، با توجه به شمارش نزدیک به ۸۸درصد آرا، اقدام جداگانه‌ای برای تشکیل مجمعی برای بازنویسی قانون اساسی در اکوادور هم با بیش از ۶۱درصد رأی رد شد. «نوبوآ» رئیس‌جمهور اکوادور پس از این همه پرسی در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» به شکست خود اذعان کرد و نوشت: «ما به اراده مردم اکوادور احترام می‌گذاریم. تعهد ما تغییر نمی‌کند؛ بلکه تقویت می‌شود. ما با ابزارهایی که در اختیار داریم، به مبارزه خستگی‌ناپذیر برای کشوری که شایسته آن هستید، ادامه خواهیم داد.»

به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، در همه‌پرسی روز یکشنبه همچنین از رأی‌دهندگان پرسیده شد که آیا اکوادور باید بودجه عمومی احزاب سیاسی را کاهش دهد و آیا تعداد قانونگذاران در کنگره این کشور- مجلس ملی- باید از ۱۵۱ نماینده به ۷۳ نفر کاهش یابد یا خیر. شمارش اولیه آرا نشان داد که این پیشنهادها هم با اختلاف زیادی شکست خورده‌اند. بر اساس این گزارش این همه‌پرسی در بحبوحه خشونت بی‌سابقه در اکوادور برگزار می‌شود، که به نقطه ترانزیت کلیدی کوکائین تولید شده در کشورهای همسایه کلمبیا و پرو تبدیل شده است. باندهای قاچاق موادمخدر در حالی که برای کنترل بنادر و شهرهای ساحلی می‌جنگند، به نامزدهای ریاست‌جمهوری، شهرداران و روزنامه‌نگاران حمله کرده‌اند.

این رأی‌گیری همچنین در حالی انجام می‌شود که ارتش آمریکا مجموعه‌ای از حملات هوائی را علیه آنچه قایق‌های مظنون به قاچاق موادمخدر می‌خواند، در دریای کارائیب انجام داده است. تاکنون به بهانه این حملات در 21 حمله دست‌کم 81 ماهیگیر اهل ونزوئلا کشته شده‌اند. دیروز اعلام شد که بزرگ‌ترین ناوهواپیمابر جهان نیز وارد منطقه شده و در نزدیکی کشور ونزوئلا مستقر شده است. آکسیوس در مورد دلایل اهمیت این افزایش حضور نظامی آورده است: تشدید فعالیت آمریکا در این منطقه پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت که «تا حدودی در مورد نحوه برخورد با ونزوئلا تصمیم گرفته است، اما نمی‌تواند به خبرنگاران در مورد جزئیات آن بگوید». ترامپ روز یکشنبه نیز به خبرنگاران گفت: «هیچ خبر جدیدی در مورد ونزوئلا وجود ندارد؛ ما ممکن است در حال مذاکره با نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا باشیم و خواهیم دید که چگونه پیش خواهد رفت. آنها مایل به گفت‌وگو هستند».