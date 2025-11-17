والاستریت ژورنال: حماس به طور چشمگیری محبوب است
روزنامه آمریکایی در گزارشی تاکید کرده که محبوبیت حماس پس از جنگ غزه بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش «والاستریتژورنال»، محبوبیت حماس از زمان برقراری آتشبس در میان فلسطینیان غزه افزایش یافته و این امر چالشی برای طرح دونالد ترامپ، در زمینه «ایجاد صلح در نوار غزه از طریق خلع سلاح این جنبش مسلح» بهشمار میرود. به نوشته این روزنامه،
امنیت یکی از عوامل اصلی این تغییر است. در ماه گذشته، با تثبیت آتشبس و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای حماس دوباره
در خیابانها ظاهر شدند و بهعنوان پلیس و نیروهای امنیت داخلی گشتزنی
کرده و مجرمان را هدف قرار دادند. فلسطینیان در غزه- حتی مخالفان حماس- از کاهش نرخ جرم و غارت استقبال میکنند. به گزارش
فارس به نقل از والاستریتژورنال، این کاهش جرایم و ادامه حمایت از مقاومت مسلحانه علیه اسرائیل، به حماس امکان داده تا تصویر خود را بازسازی کرده و کنترل بیشتری بر غزه اعمال کند. بسیاری از فلسطینیان اکنون با نگاه عملگرایانهتری به این جنبش مینگرند.