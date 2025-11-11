رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ابوظبی با تأکید بر پیام‌های متناقض واشنگتن اعلام کرد گاهی اوقات درخواست‌های بیش از حدی از کانال‌های مختلف ارسال می‌شود و پاسخ ایران یک «نه» قاطع است.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در اظهاراتی در دوازدهمین «نشست راهبردی ابوظبی» اعلام کرد که ایالات متحده از طریق برخی کشورهای واسطه، پیام‌های متناقضی درباره مذاکرات هسته‌ای برای تهران ارسال می‌کند.

او تأکید کرد که جمهوری اسلامی در موضوع امنیت ملی هیچ‌گونه مصالحه یا مماشاتی را نمی‌پذیرد.

خطیب درخصوص پیام‌هایی که آمریکا ارسال می‌کند، گفت «ما پیام‌های متناقضی هم در صحنه و هم پشت صحنه دریافت می‌کنیم. در صحنه چیزی می‌شنویم و پشت صحنه چیز دیگری دریافت می‌کنیم. به نظر من آمریکایی‌ها در خراب کردن یا دستکاری فرصت‌ها بهترین هستند.»

خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درخصوص شرایط ایران برای مذاکره با غرب چیست، گفت «کانال‌های زیادی وجود دارد، اما پیام‌ها کمتر قابل اعتماد هستند. گاهی اوقات درخواست‌های بیش از حدی از کانال‌های مختلف ارسال می‌شود و پاسخ ایران یک «نه» قاطع است.» سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه

و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی در دوازدهمین همایش راهبردی ابوظبی شرکت و در سخنانی به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

به گزارش فارس، وی در پاسخ به سؤالی درباره چشم انداز انجام مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، ضمن تشریح اقدامات آمریکا در تخریب مذاکرات، تاکید کرد: آمریکا در واقع با اقدام تجاوزکارانه علیه ایران و اقدامات بعدی، تمامی تلاش خود را کرده است که هرگونه مذاکره را غیرممکن کند.

خطیب‌زاده با توجه به اقدامات واشنگتن بر علیه ایران، فعلا در نقطه مذاکره قرار نداریم.

معاون وزیر خارجه گفت: هر گونه مذاکره در آینده صرفا در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری و پس از کنار گذاشتن توهمات از سوی آمریکا میسر است. خطیب‌زاده تاکید کرد، ایران در مورد موضوعاتی که به امنیت ملی آن مرتبط بوده و خطوط قرمز به شمار می‌آیند، هیچ‌گونه سازش و عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی تاکید کرد «هیچ کشوری در جهان درخصوص امنیت ملی خود مصالحه نمی‌کند. این دقیقاً پیامی است که ایران می‌فرستد: اگر طرف مقابل بخواهد از طریق دیپلماسی به آنچه که نتوانسته از طریق حمله نظامی به دست آورد، برسد، پاسخ ایران منفی است؛ آن‌ها نمی‌توانند آنچه را که از طریق حمله نظامی علیه ایران نتوانستند به دست آورند، از طریق دیپلماسی به دست بیاورند.» معاون وزیر خارجه ایران گفت «و این بسیار منطقی است. ایران یک بازیگر منطقی است که سیاست خارجی خود را بر اساس دغدغه‌ها و پایه‌های مشروع خود شکل می‌دهد.»

خطیب‌زاده با اشاره به این موارد تاکید کرد «اگر طرف مقابل به دیپلماسی، تعامل متقابل (برد-برد)، مصالحه و گفت‌وگو بر پایه برابری متعهد باشد، آن‌گاه دیپلماسی معنا پیدا می‌کند در غیراین‌صورت امکان‌پذیر نیست.»

خطیب‌زاده با ابراز افتخار نسبت به برنامه هسته‌ای ایران که به‌ طور کامل در داخل کشور توسعه یافته است بار دیگر بر موضع رسمی تهران تأکید کرد و گفت ایران به‌دنبال ساخت یا دستیابی به بمب هسته‌ای نیست و آماده است برای اطمینان‌بخشی به جامعه جهانی در این زمینه همکاری کند.

خطیب‌زاده با این حال تاکید کرد «با این‌حال دیپلماسی تنها راه‌حل است. در ادامه مسیر به دیپلماسی نیاز داریم و دیپلماسی داد و ستد است. دیپلماسی باید بر پایه برابری، احترام و کنار گذاشتن هرگونه استدلال نادرست و فریب باشد.». معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد «این

۱۲ روز تجاوز علیه ایران، آزمایشگاهی از استدلال‌های نادرست و توهم‌آفرینی توسط اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها بود.

او همچنین افزود که پیام‌های متناقضی که واشنگتن از طریق طرف‌های ثالث به تهران منتقل می‌کند، روند مذاکرات را پیچیده کرده است؛ با این حال ایران همچنان برای دستیابی به یک توافق پایدار، متوازن و متضمن منافع متقابل آمادگی دارد.

خطیب‌زاده در بخشی از سخنان خود درخصوص سیاست‌ خارجی فعلی ایران توضیح داد «دو نکته مهم را متذکر می‌شوم. اول اینکه، عناصر تداوم و تغییر وجود دارد زیرا ۱۲ روز تجاوز بسیاری از واقعیت‌های میدانی را دگرگون کرده است و تغییر پس از این ۱۲ تجاوز شکل گرفت».

وی توضیح داد «همان‌طور که می‌دانید، اسرائیل عملیات ترور در ایران را آغاز کرد و در میانه شب فرماندهان ما را در حالی ترور کرد که نه در اتاق عملیات بودند و نه در خط مقدم جنگ بلکه در کنار خانواده‌هایشان حضور داشتند. این یک ترور محض است».

خطیب‌زاده ادامه داد «اسرائیل با یک عملیات اطلاعاتی و ترور آغاز کرد و سپس با آمریکا به ایران حمله نظامی کردند...در همین لحظه بود که ما به بازنگری در بسیاری از جنبه‌ها در واکنش به این چالش

فکر کردیم». وی ادامه داد «و دوم این‌که، فراتر از این تداوم و تغییر، دو عنصر وجود دارد که سیاست خارجی ایران را تعیین می‌کنند: عوامل ساختاری که از ژئوپلیتیک، جغرافیا، تاریخ، هویت و بسیاری موارد دیگر ناشی می‌شوند؛ و همچنین عوامل موقعیتی که هم‌اکنون در این منطقه در حال رخ‌دادن هستند.»

خطیب‌زاده سپس تصریح کرد «پس این پویایی ادامه دارد و این‌ها مسائلی است که ما با دقت در حال بررسی آن‌ها هستیم.»

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود تضمین داد که «نه غرب و نه شرق جایگزینی برای رابطه ما با همسایگان‌مان نخواهند بود.»