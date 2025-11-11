* امام خمینی(ره) 36 سال قبل خطر تهدید نظامی، تهاجم فرهنگی و نفوذ برای نابودی ایران اسلامی را گوشزد نموده و فرمودند: امروز غرب و شرق به خوبی می‌دانند تنها نیرویی که می‌تواند آنان را از صحنه خارج کند، اسلام است. آنها تصمیم گرفته‌اند که به هر وسیله ممکن آن را در ایران که مرکز اسلام ناب محمدی است نابود کنند. اگر بتوانند با نیروی نظامی، اگر نشد، با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خویش و اگر هیچ کدام از اینها نشد، ایادی خودفروخته خود از منافقین و لیبرالها و بی‌دین‌ها را که در مراکز ادارات نفوذ می‌دهند که شاید به مقاصد شوم خود برسند. ۲ فروردین ۱۳۶۸

میرحسینی

*نتانیاهو نخست‌وزیر توهم زده رژیم صهیونیستی بدون آنکه خنده‌اش بگیرد گفته اسرائیل قدرتمندترین کشور خاورمیانه است. اولاً رژیم صهیونی هیچ‌گاه کشور نبوده و نیست بلکه نهایتاً رژیمی جنایتکار و نامشروع به حساب می‌آید. ثانیاً ریختن بمب بر سر مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه پیروزی محسوب نمی‌شود. رژیم صهیونیستی در حال حاضر مجبور شده با گروه مقاومت تحت محاصره همچون حماس سر میز مذاکره بنشیند.

سالک

* پایین کشیدن و لگدمال کردن پرچم اسرائیل غاصب در جام جهانی شمشیربازی به میزبانی اسپانیا نشان از نفرت جهانی از این وحوش صهیونی دارد؟ همین نفرت جهانی ادامه خواهد یافت و منطقه را از لوث این خبیث‌ها پاک خواهد شد. ان‌شاءالله

بزرگی

* سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی اوج سبعیت این کودک‌کشان و اربابانش یعنی شیطان بزرگ و کشورهای اروپایی حامی این رژیم را می‌رساند! آنچه موجب تعجب است این که آن وقت این‌ها سخن از حقوق بشر می‌زنند و جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند!

داوری

* وزیر جنگ رژیم صهیونی، دهان فرماندهان را دوخت و اعلام کرد حق ندارند بدون مجوز مستقیم او با رسانه‌ها مصاحبه کنند!

مقدسی

* شبکه الجزیره فلسطین گزارش داد؛ تاکنون کشورهای ترکیه، اسلوونی، لیتوانی، نروژ، سوئیس، ایرلند، ایتالیا و کانادا آمادگی خود را برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها اعلام کرده‌اند. پس چرا کشورهای اسلامی چنین موضعی اتخاذ نمی‌کنند؟

داوی

* به کسانی که می‌گویند امام خمینی‌(ره) معتقد بودند دولت باید امور را به بخش خصوصی واگذار بکند عرض می‌کنم حرف درستی است. اما باید توجه کرد همین امام معتقد بودند دولت اگر بنا دارد از اقتصاد کنار برود، باید اول مطمئن شود که این میدان در اختیار طبقه محروم و عموم مردم قرار خواهد گرفت، نه رانت‌خواران و سرمایه‌داران.

فرزانه

* آیت‌الله حسینی ‌بوشهری نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری گفته، «متأسفانه هم در مسئله اقتصاد و معیشت مردم و هم در وضعیت فرهنگی و موضوع حجاب شاهد نوعی رهاشدگی و بی‌اعتنایی از سوی مسئولان امر هستیم و این امر موجب ناراحتی مراجع معظم، علما و نیز عموم مردم به ویژه متدینین و خانواده‌های شهدا شده است.» از دولتمردان درخواست می‌شود به این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها توجه نمایند و از حاشیه‌ها فاصله بگیرند.

ناصری

* جریانی که سال‌ها از «دموکراسی» و «نظارت مردم» سخن می‌گفت، اکنون آشکارا مجلس را مانع تمامیت‌خواهی خود می‌داند.گویی مردم‌سالاری فقط تا زمانی مطلوب است که رأی مردم به سود آنان تمام شود.

جهانبخش

* واقعا اسرائیل یک گرگ درنده و کودک‌کش است. به راحتی مثل آب خوردن دسته دسته انسان‌های بی‌گناه را می‌کشد و اروپا و ترامپ هم حمایت می‌کنند. حالا اگر یک نفر تاکید می‌کنم فقط یک نفر چشم آبی اروپایی یا آمریکایی کشته بشود دنیا را به هم می‌ریزند!

حسام‌الدین

* اشتباه فاحش مصری‌ها بعد از انقلابشان و کنار زدن حسنی مبارک دیکتاتور این بود که فکر کردند اگر بتوانند با برخی از قدرت‌های استکباری مصالحه کنند، شاید بتوانند خود را حفظ کنند. اما طولی نکشید که آمریکایی‌ها توسط عوامل خود کودتا کردند و مُرسی سرنگون شد. اخیراً یکی از همین مسئولان سابق این کشور در اظهارنظری گفته است: ما اشتباه کردیم، باید از تجربه ایران استفاده می‌کردیم تا چنین بلایی بر سرمان نیاید.

نوری

* آقای ظریف در خرداد ماه ۱۴۰۳ که به عنوان مشاور آقای پزشکیان فعالیت می‌کرد گفت، فروش نفت به‌ خاطر حضور بایدن هست، صبر کنید ترامپ بیاد، نمی‌گذرد یک قطره نفت بفروشیم! جناب ظریف! در چهار هفته گذشته، ایران روزانه نزدیک به ۲,۳ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است این اعدادی هستند که از اوایل سال ۲۰۱۸ به این سو سابقه نداشته است!

نیک‌رو

* دیک چنی در حالی مُرد که مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی نسبت به زمانی که او به دنبال مهار ایران بود به‌شدت متنوع‌تر و اثربخش‌تر شده‌ است.

روحی

* رژیم صهیونی قانونی را تصویب کرد که با ایجاد یک نهاد نظارتی، قدرت کابینه برای کنترل رسانه و محتوای خبری را افزایش داده، و مدیریت محتوای صوتی و تصویری را به‌طور یکپارچه بر تمام پلتفرم‌های پخش اعمال می‌کند. در مقابل، ما به‌جای تمرکز بر بومی‌سازی زیرساخت‌های حکمرانی فضای مجازی، به‌دنبال گشودن دروازه‌های اطلاعاتی دشمن از طریق نرم‌افزارهای صهیونیستی در کشور هستیم!

انورپور

* چه فرقی بین رضاخان مزدور و روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن هست؟ یکی حجاب را از سر زنان کشید و این یکی حجاب را تخریب می‌کند.

قبادی

* هرچند با تندروی‌های برخی نمایندگان در مجلس موافق نیستم اما اینکه تعدادی از نماینده‌ها جسارت اعتراض به مافیای خبیث قدرت و ثروت را در مجلس به رویه‌ای علنی و عادی تبدیل کرده‌اند، قابل تقدیر است. باید کسی این طلسم مصونیت را می‌شکست و بر سرشان فریاد می‌کشید.

زجاجی

*اتحادیه اروپا با تصویب مقررات سختگیرانه مبارزه با محتوای تروریستی، تلگرام را ملزم کرده که محتوای مشخص شده را حداکثر ظرف یک ساعت حذف کند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین مالی مواجه خواهد شد. قابل توجه غربگرایان داخل کشورمان که معتقدند کنترلی بر فضای مجازی نباید وجود داشته باشد. چرا حداقل در این مورد از غربی‌ها پیروی نمی‌کنند؟

صنعتکار

* این جمله از مرحوم دکتر عبیدی داروساز کشورمان که گفته هر دارویی که می‌سازیم، باید در خدمت انسان باشد، نه تجارت. هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. دکتر عبیدی با بیان این جمله خود به همه ما نشان داد علم وقتی معنا دارد که به استقلال یک ملت ختم شود.

عظیم زادگان

* مشکل آقای زیبا‌کلام فقط این نیست که ایران را مقصر جنگ 12 روزه می‌داند بلکه قبلا گفته بود حتی از پیروزی تیم ملی کشورمان در مسابقات ورزشی هم ناراحت می‌شود. چرا که معتقد است غرور ناشی از پیروزی حس وطن‌پرستی در پی دارد و این بسیار بد است. بس چه توقعی می‌توان از چنین شخصی داشت؟

کمیجانی

* شبکه اینترنشنال که برنامه‌های متعددی برای حمایت از انرژی هسته‌ای و برجسته‌ کردن فواید آن تولید کرده، اما وقتی پای ایران به میان می‌آید در تناقضی آشکار، همین انرژی را خطرناک، پُرهزینه و بی‌ارزش جلوه می‌دهد. عجیب اینکه گردانندگان و مجریان این شبکه از وجود این همه تناقض در برنامه‌های خود شرم‌ هم نمی‌کنند.

روزبیانی

* رضا ربع‌پهلوی خودش هم فهمیده که بخاری از او بلند نمی‌شود و عرضه‌ پادشاهی که هیچ، بلکه توان مدیریت اقتصادی یک خانواده را هم ندارد لذا اعلام کرده که سِنم بالا رفته و مغزم کُند عمل می‌کند؛ انتظار معجزه از من نداشته باشید!

کاظمی‌فر

* از شرکت مخابرات تهران درخواست داریم امکانات، تجهیزات و اینترنت فیبر نوری در منطقه 6 محله جمالزاده، کوچه نیلوفر را راه‌اندازی نمایند.

مینایی