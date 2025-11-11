در جنگ 12 روزه «پاسخ غافلگیرکننده» به رژیم صهیونیستی دادیم

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از گذشتن چند ساعت از آن حمله رگباری و بدون وقفه دشمن، یگان‌های موشکی سپاه با پشتیبانی سایر نیروها، مرحله اول عملیات «وعده صادق ۳» را که مبتنی بر دکترین «پاسخ غافلگیرکننده» بود آغاز کردند. این بار نوبت نیروهای مسلح شجاع و ولایتمدار بود که دشمن کودک‌کش را شگفت‌زده کنند؛ دشمنی که فکر می‌کرد با گستردگی بمباران‌ها، توان پاسخگویی را از نیروهای مسلح ما گرفته است.

امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با مهر درباره جنگ 12 روزه، با بیان اینکه ظرفیتی که دشمن صهیونیستی به میدان آورد، نشان‌دهنده هدفی بزرگ بود که به دنبال تحقق آن بود، گفت: به‌کارگیری صدها فروند هواپیما، فعال‌سازی کلیه ظرفیت‌های عملیاتی ناتو، به‌کارگیری سیستم‌های جنگ الکترونیک و سایبری، نفوذ و سازماندهی عناصر خودفروخته و مزدور، ایجاد کارگاه‌های تولید پهپاد و ریزپرنده در داخل کشور و ده‌ها اقدام عملیاتی دیگر، همگی نشان‌دهنده حمله‌ای به هدفی راهبردی، حیاتی و تعیین‌کننده بود.

وی بیان داشت: اگر نیت رژیم صهیونیستی فقط حمله به تأسیسات هسته‌ای ما بود، می‌توانست با هواپیماهای پنهان‌کار اف -۳۵ که به‌وفور در اختیار دارد و با کمک آمریکایی‌ها، این کار را انجام دهد، اقدامی که بیش از صد بار در رزمایش‌هایشان در کشورهای مختلف تمرین کرده بودند. اما واقعیت این است که در این تهاجم، که با فریب ناجوانمردانه سردمداران آمریکایی به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی همراه بود، هدف نهائی، تغییر رژیم جمهوری اسلامی

بود.

امیر پوردستان افزود: رژیم صهیونیستی در یک محاسبه غلط و با تکیه بر پالس‌های دلگرم‌کننده برخی عناصر خودفروخته از داخل کشور، فکر می‌کرد که اگر در یک تهاجم آنی و سریع، سران نظامی و برخی عناصر تأثیرگذار نظام را هدف قرار دهد، ملت ایران از این اقدام وحشیانه استقبال کرده و با او همراهی خواهند کرد و دروازه‌ها را برای ورود نامبارکش به کشور باز خواهند کرد. اما غافل از این واقعیت تاریخی بود که ملت بزرگ ایران، ملتی ریشه‌دار، فرهیخته و با پیشینه‌ای درخشان است که هر سختی و رنجی را تحمل می‌کند، خون می‌دهد، جان می‌دهد، ولی زیر بار سلطه بیگانه نمی‌رود.

وقتی خوب دقت می‌کنیم می‌بینیم اندیشه نظامی رژیم صهیونیستی در این حمله ۱۲روزه، دقیقاً همان اندیشه نظامی غلط منافقین در عملیات مرصاد بود؛ آنان هم پس از عبور از مرز خسروی در غرب کشور، در توهم فتح پایتخت، فکر می‌کردند مردم ایران با گل و شیرینی در خیابان‌های تهران منتظر آمدن آن‌ها هستند. این مسئله بیانگر نکته مهم و عمیقی است که نشان می‌دهد اتاق فکر صهیونیست‌ها و منافقین از یک آب‌شخور و یک منبع تغذیه می‌شوند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش اظهار داشت: آسیب و خسارتی که به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه وارد شد، فقط منحصر به تخریب‌هایی نبود که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی وارد کردند، بلکه از بین رفتن سرمایه‌گذاری چهل‌وچندساله آن در عوامل جاسوسی و پنهان‌کارش در مشاغل و مسئولیت‌های حساس، خسارتی سنگین و گران‌بَهاست که قابل ترمیم نیست.

وی خاطرنشان کرد: قبل از جنگ ۱۲ روزه، ما در کلیه تحلیل‌ها و برآوردهایمان حمله رژیم صهیونیستی را پیش‌بینی کرده بودیم؛ اما تهاجم وحشیانه و ناجوانمردانه آن رژیم در شرایطی صورت گرفت که ما با طرف آمریکایی در حال مذاکره غیرمستقیم بودیم. با اینکه یکی از اصول بدیهی در زمان مذاکره، عدم تجاوز نظامی است، اما دشمن با زیرپاگذاشتن تمام قوانین اخلاقی و معاهدات بین‌المللی و با به‌کارگیری عنصر غافلگیری و ده‌ها فروند هواپیما، حمله خود را آغاز کرد.

امیر پوردستان بیان داشت: هم‌افزایی در نیروهای مسلح موضوعی تازه و جدید نیست. ما در ارتش و سپاه از سال دوم جنگ تحمیلی، یعنی از سال ۱۳۶۰، به این باور رسیدیم که همزمان با داشتن رقابت‌های سازنده سازمانی، اگر در کنار هم باشیم، این با هم ‌بودن منجر به هم‌افزایی و ایجاد سینرژی می‌شود و می‌توانیم بسیاری از موانع را از سر راه نظام و مردم برداریم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: جنگ تحمیلی نقطه شروع واقعی این همدلی و هم‌افزایی بود و هرچه جلوتر آمدیم، این وحدت و یکپارچگی محکم‌تر شد. در عملیات «وعده صادق ۳»، ما شاهد جلوه‌ای تازه از این همدلی و هم‌افزایی بودیم. زمانی که دشمن صهیونیستی جمعی از فرماندهان کلیدی و تصمیم‌گیر را به شهادت رساند و همزمان مدخل‌های ورودی برخی از شهرهای موشکی را بمباران کرد، شاید بر اساس واقعیت‌های طبیعیِ حاکم بر میدان نبرد، انتظار نوعی سردرگمی و آشفتگی در یگان‌ها و به‌ویژه در مناسبات بین‌سازمانی را داشتیم؛ اما برخلاف این روند متداول، آنچه دیده شد، نظم، انضباط، تعامل، همدلی و وحدت بود.

وی ابراز داشت: هر فرد نظامی علاوه‌ بر وظایف عهده‌داری‌اش، هر کاری را که بر زمین مانده بود و متولی آن شهید، زخمی یا مشغول فعالیت دیگری بود بر عهده می‌گرفت و انجام می‌داد. جمله‌ای که می‌توانم برای این معنا بگویم این است: «نگاه همه کارکنان نیروهای مسلح به کار نظامی‌گری، نگاهی تکلیفی بود.» احساس می‌کردند که یک تکلیف شرعی، قانونی و ملی بر عهده‌ دارند و باید هرچه زودتر آن را به انجام برسانند. به‌عنوان مثال، نیروی زمینی ارتش بدون داشتن دستور، لودرها و بولدوزرهایش را برای باز کردن مدخل ورودی شهر موشکی اعزام کرد؛ نیروی دریایی سپاه نیز به همین شیوه تکلیفی، نیروهای خود را برای امدادرسانی به پایگاه هوائی ارتش اعزام کرد.

امیر پوردستان افزود: نکته مهم‌تر اینکه پس از عملیات «وعده صادق ۳»، ما با هجوم درخواست‌های بازنشستگان برای انجام وظیفه مواجه شدیم. آن‌ها فقط برای انجام وظیفه آمده بودند، هر جایی که باشد. برای مثال، سرهنگ بازنشسته ارتشی که همیشه از حقوق و مزایایش گله‌مند بود، آمده بود تا به‌جای سرباز، به‌عنوان خدمه توپ

۲۳ میلی‌متری، با پهپادها و ریزپرنده‌های دشمن مقابله کند. این جلوه‌های وحدت، همدلی، میهن‌دوستی و ازخودگذشتگی آن‌قدر ارتفاع گرفت و توسعه یافت که اگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سال‌ها طول می‌کشید، سرمایه معنوی و انسانی برای استمرار آن وجود داشت. عظمت فرهنگ ایرانی- اسلامی و حرارت دل‌دادگی به آن چنان تبلور یافت که قطعاً اگر دشمن درخواست آتش‌بس نمی‌کرد، او را محو و نابود می‌کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ما کشوری وابسته به ابرقدرت‌ها بودیم و در هیچ زمینه‌ای استقلال و خودکفایی نداشتیم؛ اما پس از پیروزی انقلاب، با اعتماد به نفسی که حضرت امام روح‌الله(ره) در ما دمیدند، توانستیم روی پای خود بایستیم. البته در مسیر خوداتکایی، بارها زمین خوردیم، آسیب دیدیم، شهید و مجروح دادیم، اما مأیوس نشدیم. حاصل این خوداتکایی و خودکفایی، توان عملیاتی و قدرت تجهیزاتی فناورانه‌ای است که امروز، دشمن را وادار به تعظیم و تسلیم در برابر توانایی‌های ما کرده و سبب شده است جمهوری اسلامی جزو چند کشور برتر در سطح بین‌المللی قرار گیرد.

وی بیان داشت: نکته بسیار مهم در این فناوری‌های چشم‌نواز و دشمن‌شکن، سادگی، ارزانی و قیمت پایین آن‌ها است جاذبه‌ای که دشمنان هم به آن اعتراف می‌کنند و هم به دنبال کپی‌کردن و مهندسی معکوس آن‌ها هستند. دانشمندان جوان ما این توانمندی را دارند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ایده‌ها و نیازهای فرماندهان صحنه جنگ را به محصول تبدیل کنند. در همین راستا، ظرفیت‌های دفاعی و تهاجمی متناسب با توانایی‌های دشمن در جنگ ۱۲ روزه، در حال طراحی و تولید است.

عبارت بودند از:

۱. هدایت‌های حکیمانه و امیدبخش فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)

۲. آمادگی سریع و واکنش خیره‌کننده نیروهای مسلح

۳. توان تجهیزاتی و تسلیحاتی فناورانه، پیشرفته و بومی که سیستم‌های اطلاعاتی دشمن از آن غافل بودند و برای مقابله با آن هیچ پیش‌بینی‌ای نداشتند.

وی افزود: اجرای دقیق و گسترده عملیات «وعده صادق ۳» که برگرفته از این دکترین طراحی شده بود، چنان ضربه‌ای مؤثر و خردکننده به رژیم صهیونیستی وارد کرد که بعید به نظر می‌رسد مجدداً خیال مقابله و مچ‌انداختن با نیروهای مسلح ما را داشته باشد. به‌عنوان سربازی کوچک از مجموعه عظیم نیروهای مسلح، به ملت سربلند ایران اسلامی اطمینان می‌دهم که با وجود همه تحریم‌ها و کاستی‌های موجود، دست فرزندان سربازشان برای مقابله با هر تهدیدی پر است و هر دشمنی را از تجاوزش پشیمان خواهیم کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش خاطرنشان کرد: هرچند دشمن صهیونیستی با کمک آمریکایی‌ها در یک جنگ نابرابر به ما هجوم آورد، اما مقابله ملت و نیروهای مسلح ما و پاسخ کوبنده سربازان این کشور در «وعده صادق ۳» آن‌قدر قوی، قاطع و خردکننده بود که بعید است فکر حمله و تجاوز مجدد را داشته باشد. ملت عزیز ایران اسلامی اطمینان داشته باشند که نیروهای مسلح، ضمن ارتقای توانمندی‌های خود در برابر دشمنان، تا جان در بدن دارند و تا آخرین قطره خونشان، مدافع استقلال و تمامیت ارضی کشور و حافظ آرامش و امنیت ملت سربلند و عالی‌قدر خواهند بود.

امیر پوردستان بیان داشت: وظیفه می‌دانم ضمن قدردانی از کرامت و بزرگواری ملت سربلند و نستوه ایران اسلامی به‌ویژه خانواده‌های محترم شهدا و ایثارگران تشکری ویژه از خانواده بزرگ نیروهای مسلح، به‌ویژه همسران و فرزندان رزمندگان، داشته باشم؛ خانواده‌هایی که در طول این ایام کمتر شاهد حضور پدران و شوهرانشان در منزل و در جمع خانواده هستند و با صبر و متانت از این عزیزان پشتیبانی می‌کنند. بر اساس نص صریح آیات الهی، پاداش این صبر و مجاهدت، نصرت و پیروزی از جانب خداوند خواهد بود.