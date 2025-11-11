فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴
كشور را شما نجات مى‏دهيد(درمکتب امام)

امروز اگر شما كار بكنيد و فعال در كار كردن باشيد، ارزش [كار شما] اين است كه علاوه‌بر آن ارزش‌هاى معنوى و مادى كه براى شخص خود شما دارد، علاوه‌ بر اين، يك كشور را شما نجات مى‏دهيد از وابستگى. ما تا كى بايد وابسته به آمریکا، وابسته به شوروى باشيم؟! بالاخره بايد يك امَد (زمان) داشته باشد. ما بايد ادراك اين معنا را بكنيم كه ما كه در هر جا كار مى‏كنيم؛ در امر كشاورزى كار مى‏كنيم، در امر صنعت و در كارخانه‏ها كار مى‏كنيم، بايد خودمان به خودمان تلقين كنيم كه ما مستقليم و ما بايد مستقل باشيم. و ما نبايد دست‌مان را به ديگرى دراز كنيم براى امورى كه كشورمان محتاج است.
صحیفه امام؛ ج16؛ ص236 | جماران؛ 11 اردیبهشت 1361

