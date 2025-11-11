جولان دانشجویان چینی در دانشگاههای آمریکا
رئیسجمهور آمریکا در حالی که پیش از این از حضور گسترده دانشجویان چینی در آمریکا استقبال کرده بود، در اظهارات تازه خود، ضمن انتقاد از جولان دانشجویان چینی
در دانشگاههای آمریکا آنها را به «جاسوسی» متهم کرد.
رقابت بین چین و آمریکا طی سالهای اخیر در حوزههای مختلف تشدید شده است. در آمریکا چین را رقیب و دشمن اصلی آمریکا میدانند چرا که معتقدند طی سالهای آینده تنها کشوری است که این ظرفیت اقتصادی و نظامی را دارد که بتواند در تقابل با آمریکا این کشور را شکست داده و با نابودی نظم لیبرال غربی، نظم مطلوب خود را جایگزین آن کند. طی 10 ماه گذشته و به دنبال بازگشت مجدد ترامپ به کاخسفید جنگ تجاری نیز بین دو کشور شدت گرفته است؛ جنگی که به نوشته رسانهها با عقبنشینی ترامپ به نفع چینیها مغلوبه شد. توافق ماه گذشته رؤسایجمهور دو کشور در حوزه عناصر خاک کمیاب و مواد معدنی که در تولید همهچیز- از دستگاههای الکترونیکی تا گوشیهای هوشمند و در فناوریهای دفاعی- ضرورت دارند نیز نشان میدهد که آمریکا مجبور شده است از رویکرد «منازعه» به رویکرد «دیپلماسی و مصالحه» روی بیاورد.
دانشجویان چینی، آری یا نه؟
حضور گسترده دانشجویان چینی در آمریکا نیز به موضوعی تبدیل شده است که در روابط دو کشور «مهم» تلقی میشود. در آمریکا منتقدان حضور این دانشجویان بر این باورند که چینیها با تحصیل در دانشگاههای برجسته آمریکا در حوزههای فناوریهای حیاتی و در بازگشت به چین و انتقال این دانش فنی کمک بسیار شایانی در توسعه چین و جلو زدن از آمریکا در حوزههای فناوری حیاتی دارند. در حالی که طرفداران حضور این دانشجویان بر این باورند که بسیاری از دانشجویان نخبه چینی پس از تحصیل حاضر به ترک آمریکا نیستند و حتی در صورت بازگشت به چین هم آنها سفیران فرهنگی آمریکا در چین خواهند بود و در دزارمدت این روند میتواند روند سیاستسازی و سیاستگذاری در چین را در راستای ارزشهای آمریکایی تغییر دهد. ترامپ چندی پیش در دفاع از دانشجویان چینی مشغول به تحصیل در آمریکا گفته بود: «چین پول بسیار زیادی به آمریکا میدهد و صدور مجوز برای دانشجویان چینی به منظور تحصیل در دانشگاههای آمریکا، کار درستی است». وی در ادامه گفته بود: «من رابطه بسیار خوبی با شی جین پینگ رئیسجمهور چین دارم. به نظر من برای یک کشور بسیار توهینآمیز است که بگویید نباید دانشجویانتان را بفرستید. من با چینیها کنار میآیم. آنها میلیونها دلار به ما پرداخت میکنند». ترامپ همچنین ماه گذشته در جریان مذاکرات تجاری با رئیسجمهور چین در کرهجنوبی گفته بود: «600هزار دانشجوی چینی میتوانند طی دو سال برای تحصیل به آمریکا بیایند. دانشگاههای آمریکا بدون حضور این دانشجویان با مشکل مواجه میشوند. ما در ازای آن چیزی از پکن نمیخواهیم. آنها میلیاردها دلار به ما میدهند.» ترامپ حالا در اظهارات تازهای از مواضع قبلی خود عقب نشسته و دانشجویان چینی و فرانسوی مشغول به تحصیل در دانشگاههای ایالاتمتحده را به سرقت فناوری متهم کرده است. به گزارش مهر، دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز، در پاسخ به سؤالی درباره حضور دانشجویان چینی در دانشگاههای آمریکا گفت: دانشجویان چینی از ما جاسوسی میکنند و ایدهها و نوآوریهای ما را میدزدند اما به هر حال، از فرانسویها بهترند. وی افزود: فکر میکنید فرانسویها از چینیها بهترند. مطمئن نیستم که بهتر باشند. براساس این گزارش، اداره آموزش بینالمللی آمریکا اعلام کرده است که تقریباً یکچهارم دانشجویان بینالمللی آمریکا از چین هستند. دانشگاههای آمریکا برای دههها مقصد برترین استعدادهای چینی بودهاند. تعداد دانشجویان چینی در آمریکا در سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به بیش از ۳۷۲هزار نفر رسید و در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به بیش از ۲۷۰هزار نفر کاهش یافت که علت آن، پاندمی کووید-۱۹ و تشدید تنشهای دو کشور بوده است.
تهدید پرسنل ترافیک هوائی توسط ترامپ
از تحولات داخلی آمریکا هم خبر اینکه در حالی که گزارشها از بازگشایی قریبالوقوع دولت آمریکا حکایت دارد. دونالد ترامپ در اظهارات تازهای از کنترلکنندگان ترافیک هوائی که در جریان تعطیلی دولت، محل کار خود را ترک کرده بودند خواست فوراً بر سر کار خود بازگردند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، ترامپ در پست خود در شبکه اجتماعی «تروثسوشال» نوشت: «همه کنترلکنندگان ترافیک هوائی باید همین حالا سر کارشان برگردند! هر کسی که این کار را نکند، حقوقش بهطور قابلتوجهی کم خواهد شد». به نوشته خبرگزاری آناتولی، به دلیل تعطیلی دولت، کارکنان اداره هوانوردی فدرال در حال حاضر هیچ حقوقی دریافت نمیکنند؛ هرچند پس از پایان تعطیلی، حقوق معوقه به آنها پرداخت خواهد شد. ترامپ در ادامه با مقصر دانستن دموکراتها در این تعطیلی وعده داد که به کنترلکنندگانی که در طول بحران سرکار ماندهاند، پاداش ۱۰هزار دلاری اعطا خواهد کرد و آنها را «میهنپرستان بزرگ» خواند که «در برابر نمایش جعلی دموکراتها برای تعطیلی دولت» ایستادهاند. وی در ادامه با سرزنش کارکنانی که مرخصی گرفتهاند، گفت: «من از شما ناراضیام. شما به کمک کشورمان در برابر حمله جعلی دموکراتها نیامدید» ترامپ هشدار داد که «نمره منفی» در پرونده کاری این افراد ثبت خواهد شد و خطاب به کسانی که قصد ترک شغل دارند، گفت: «لطفاً درنگ نکنید و همین حالا بروید بدون هیچگونه پرداخت یا مزایای پایان خدمت. شما به سرعت با میهنپرستان واقعی جایگزین خواهید شد!» این دستور پس از اختلال گسترده در پروازها در روز یکشنبه صادر شد؛ که در آن بیش از ۳۴۰۰ پرواز لغو و بیش از ۲۶۸۰۰ پرواز تاخیر داشتند.