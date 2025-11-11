دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود، به مناسبت گرامیداشت «روز شهید»، با تأکید بر اهمیت سلاح در برابر اشغالگران، گفت: «یا آزاد زندگی می‌کنیم یا با افتخار شهید می‌شویم.»

«شیخ نعیم قاسم» دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان به مناسبت گرامیداشت «روز شهید» و در سالروز شهادت احمد قصیر با شعار «وقتی شهید شویم، پیروز می‌شویم» به ایراد سخن پرداخت. او گفت: «سالروز شهادت احمد قصیر را به عنوان روز شهید انتخاب کردیم، زیرا شهادت او یک نمونه خاص و ویژه است و او نمادی از همه شهیدان است.» او همچنین افزود: «ما آینده نسل خود را رها نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم

مزدوران و دشمنان بر سرنوشت ما حکمرانی کنند. سلاحی که قدرت دفاع به ما داده را کنار نخواهیم گذاشت و ذلت را نمی‌پذیریم. ما فرزندان حسین‌(ع) و سازندگان ظهور مهدی هستیم و حماسه‌سازان سرزمین مقاومت. ما یا آزاد زندگی می‌کنیم یا با افتخار شهید می‌شویم و هر هزینه‌ای کمتر از ایستادگی را نمی‌پذیریم. اگرچه خسارت دیده‌ایم، اما هرگز تسلیم نخواهیم شد، خم نمی‌شویم و با تمام توان در برابر دشمنان می‌ایستیم. هیهات من الذله شعار ماست. ما یا پیروز می‌شویم یا به شهادت می‌رسیم.

امروز، روز مقاومت و ساخت آینده است و ما براساس این اصول حرکت می‌کنیم.»

امام خامنه‌ای مدافع رزمندگان، کرامت انسانی و حق مظلومان

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: «دشمنان و دوستان بدانند که ما اطمینان کامل داریم در این مرحله با سه مسئله مهم مواجهیم و مقاومت و مردم آن هرگز شکست نخواهند

خورد. این قهرمانان، در برابر بزرگ‌ترین جنایات، دو سال ایستادگی کردند و اسرائیل نتوانست به اهدافش برسد. ما از آنها حمایت می‌کنیم و چشم‌مان همچنان به فلسطین

است. درود بر جمهوری اسلامی ایران که همواره ما را حمایت و پشتیبانی کرده است، و بر امام خامنه‌ای دام‌ظله که مدافع رزمندگان، کرامت انسانی و حق مظلومان است. همچنین

درود بر شهید سردار قاسم سلیمانی رحمت‌الله‌علیه، فرمانده و قهرمان محور مقاومت.»

سلاح بهانه‌ای برای محدود کردن مقاومت

نعیم قاسم گفت: «ادعای خلع سلاح بهانه‌ای برای محدودکردن مقاومت است؛ حتی اگر خلع سلاح صورت گیرد، دشمن بهانه‌های جدیدی مطرح می‌کند. حزب‌الله مسلح خواهد ماند و قدرت اقتصادی آن نیز افزایش می‌یابد، بنابراین بهانه‌های دشمن پایان‌ناپذیر است. مسئله اصلی وجود رژیم صهیونیستی و پایگاه مقاومت در لبنان است. کودکان امروز مقاومت، فردا رزمندگان خواهند بود و اسرائیل با حملات مکرر خود، امنیت موجود را نقض می‌کند و هر روز جان غیرنظامیان را می‌گیرد. باید پرسید آیا بهانه‌های اسرائیل برای امنیت، واقعی است یا بهانه‌ای برای ادامه تجاوز و ترور؟»

اسرائیل و آمریکا نمی‌خواهند لبنان به اقتدار برسد

رهبر مقاومت لبنان افزود: «هدف این است که ارتش لبنان تنها تا حدی مسلح شود که نتواند در برابر حزب‌الله مقاومت کند، حتی توان ساقط‌کردن هواپیما یا شلیک موشک به دشمن را نداشته باشد. این سیاست در واقع تضعیف قدرت لبنان و باز گذاشتن دست اسرائیل برای ادامه اشغالگری است. متأسفانه تمرکز صرف بر خلع سلاح، باعث غفلت از حفظ اقتدار لبنان شده است. فشارها بر دولت لبنان به‌منظور دادن امتیازات بدون ضمانت و دریافت نتیجه، به نفع اسرائیل است تا اشغالگری و توسعه شهرک‌سازی ادامه یابد. اسرائیل با حمایت آمریکا نمی‌خواهد از جنوب لبنان خارج شود، زیرا مانع از اقتدار سیاسی، اجتماعی، مالی و جغرافیایی لبنان می‌شود.»

حزب‌الله استقرار ارتش به‌عنوان جایگزین را پذیرفت

آن‌طور که «تسنیم» نوشته است، نعیم قاسم گفت: «نبرد مقاومت مانع اصلی پیشروی اسرائیل شد؛ جوانان و رزمندگان ما با شجاعت در برابر هزاران نظامی دشمن ایستادند و تنها چند صدمتر عقب‌نشینی کردند، اما نتوانستند دستاوردی کسب کنند. این پیروزی ناشی از ایمان و اراده رزمندگان شهادت‌طلب بود. توافق سال ۲۰۲۴ بر توقف جنگ تأکید دارد که براساس آن اسرائیل باید از جنوب نهر لیتانی عقب‌نشینی کرده و ارتش لبنان مسئولیت امنیت آن منطقه را برعهده گیرد، بدون حضور گروه‌های مسلح. حزب‌الله این توافق را پذیرفت، زیرا ارتش لبنان از خود کشور است و جایگزین مناسبی برای نیروهای مقاومت در جنوب است. این استقرار ارتش به نفع کشور است و مقاومت آماده حمایت از ارتش برای دفاع از سرزمین در برابر هر تجاوز است.»