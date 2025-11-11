فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۱۲۷
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

فاشیست‌ها در بلژیک حزب«ترامپ»تشکیل دادند!

راست‌گراهای افراطی در کشور بلژیک از تاسیس حزبی با عنوان «ترامپ» برگرفته از نام رئیس‌جمهوری آمریکا خبر می‌دهند!
نشریه پولیتیکو نوشته یک سیاستمدار بلژیکی از احزاب راست افراطی و با سابقه اخراج به‌دلیل حمایت از فاشیسم به عنوان رهبر حزب تازه تاسیس ترامپ شناخته می‌شود. «سالواتوره نیکوترا» بنیانگذار این حزب اعلام کرده که قصد دارد از محبوبیت دونالد ترامپ 
بهره ببرد، زیرا وی را «غایی‌ترین نماد پوپولیسم» می‌داند. به گزارش ایرنا 
به نقل از پولیتیکو، هرچند ترامپ ممکن است گاهی به دلیل نفوذ 
زیادش بر سیاست‌ها در بروکسل (مقر اتحادیه اروپا)، خود را «رئیس‌جمهور 
اروپا» بداند، اما حتی خودش هم انتظار نداشت که نامش روی برگه‌های رای در این پایتخت اروپایی ظاهر شود. اما حالا یک حزب راست افراطی فرانسوی‌زبان بلژیکی که نامش را به طور غیرمستقیم از اسم دونالد ترامپ گرفته است، به تازگی توسط رئیس پیشین جبهه ملی بلژیک راه‌اندازی شده است. براساس گزارش‌ها، آغاز به کار رسمی حزب ترامپ بلژیک در تاریخ ۳۰ نوامبر (۹ آذر) خواهد بود.

