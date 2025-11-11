دولت آلمان که همواره به‌دنبال اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی بوده، به‌تازگی به رها کردن مهاجران در کشور‌های همسایه روی آورده است.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، همزمان با افزایش تنش‌ها درباره موضوع مهاجرت در اروپا، آلمان متهم شده که به‌ طور مخفیانه مهاجران را شبانه در آن سوی مرز با هلند رها می‌کند.

سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار عبور غیرقانونی از مرز‌های اتحادیه اروپا انجام شد. آلمان یکی از کشور‌های مقصد مهاجران است.

تحت مدیریت فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، دولت این کشور در حال اعمال محدودیت بر مهاجرت است.

پایگاه اکسپرس نوشت: به نظر می‌رسد مقام‌های آلمانی از هر وسیله ممکنی برای سرکوب مهاجران استفاده می‌کنند، از جمله قاچاق آنها از مرز به هلند، کشور همسایه‌اش.

تحقیقات روزنامه دی‌گلدرلندر نشان داد که آلمان در سه ماه گذشته ۱۵۸ مهاجر را در شهر‌های مرزی هلند رها کرده است، بدون اینکه این موضوع را به مقام‌های محلی اعلام کند.

این رسانه پس از آن تحقیقات خود را آغاز کرد که ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که نشان می‌داد اوایل امسال، افرادی در نیمه‌شب از یک خودروی پلیس آلمان در شهر ونلو (جنوب‌شرقی هلند) بیرون رانده می‌شوند.

گفته می‌شود که پلیس آلمان متهم شده که تنها در ماه اکتبر (مهر/ آبان) ۶۳ مهاجر را به این شکل در داخل هلند رها کرده است.

ساکنان محلی هیرنبرگ هلند (شهری که در مرز هلند و آلمان قرار دارد) گزارش داده‌اند که غریبه‌ها به آنها نزدیک شده‌اند و از آنها خواسته‌اند تلفن همراهشان را قرض بگیرند یا به آنها در اتصال به اینترنت کمک کنند.