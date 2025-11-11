ترفند جدید کلاهبرداران سایبری با ارسال «چند عکس یادگاری»
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، درباره ترفند تازه کلاهبرداران سایبری با عنوان جذاب و فریبنده «چند عکس یادگاری» هشدار داد.
سرهنگ جواد مختاررضایی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری به ایسنا گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامی احساسی نظیر: «سلام، چندتا عکس یادگاری درست کردم با هوش مصنوعی، حتما ببین خیلی خوب شدن» و الصاق فایل، کاربران را ترغیب میکنند تا برنامه را دانلود و نصب کنند.
مختاررضایی افزود: اما این فایل در واقع یک بدافزار بانکی است که پس از اجرا، اطلاعات گوشی، رمزهای حساب و حتی موجودی حساب بانکی قربانیان را سرقت میکند.
وی با بیان اینکه افرادی که چنین پیامهایی ارسال میکنند، معمولاً خود قربانی شده و گوشیشان آلوده است، تاکید کرد: مجرمان سایبری با استفاده از همین قربانیان، زنجیرهای از حملات فیشینگ و نفوذ را گسترش میدهند. کاربران باید از نصب هرگونه فایل ناشناس، بهویژه با پسوند APK، به طور جدی خودداری کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: در روزهای اخیر گزارشهایی از آلوده شدن و نفوذ به تلفن همراه تعدادی از شهروندان پس از نصب این برنامه دریافت شده است. بنابراین توصیه میشود کاربران در صورت مواجهه با چنین پیامهایی، فایل را حذف کرده و موضوع را سریعاً به پلیس فتا اطلاع دهند.
مختاررضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به مشاوره امنیتی، از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و وبسایتهای رسمی fata.gov.ir اقدام کنند، این را هم گفت: هوشیاری کاربران، بهترین سپر در برابر کلاهبرداریهای اینترنتی است؛ تنها یک کلیک اشتباه میتواند حساب بانکی شما را خالی کند.