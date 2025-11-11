انتقاد معاون وزیر بهداشت از خودروسازان داخلی به علت تصادفات و آلودگی هوا

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به مرگ بیش از 57 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور، از بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی که منجر به تصادفات و آلودگی هوا می‌شود انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رئیسی در حاشیه نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت دیابت، درباره آلودگی هوا اظهار داشت: سالانه بیش از 57 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور رخ می‌دهد که آمار بالایی است.

رئیسی افزود: آلودگی هوا می‌تواند باعث بروز بیماری‌های مزمن شود، زیرا سموم از طریق تنفس، جذب پوستی و راه‌های دیگری وارد بدن می‌شوند و به‌تدریج تجمع پیدا می‌کنند؛ این تجمع‌ها در نهایت می‌توانند منجر به بیماری‌های قلبی‌عروقی، سرطان و مشکلات جدی دیگر شوند.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا معضل مهمی در سطح کشور است، ادامه داد: هرچند اقداماتی در سطح کشور در حال انجام است، اما به‌نظر من هنوز فاصله زیادی تا کنترل واقعی آلودگی وجود دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: برای کاهش آلودگی باید به سمت استفاده از انرژی پاک حرکت کنیم؛ یکی از راه‌ها توسعه و ترویج خودروهای برقی است. اخیراً گشایشی در ورود خودروهای برقی مشاهده شده، اما لازم است فراهم‌سازی زیرساخت‌ها با شتاب بیشتری انجام شود. شهرداری‌ها در سراسر کشور، با همکاری دولت و وزارت نیرو، باید این موضوع را در اولویت قرار دهند که شبکه‌ای گسترده از جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی ایجاد کنند چون این اقدام قطعاً می‌تواند مفید باشد.

رئیسی اظهار داشت: از سوی دیگر، استفاده از سوخت‌های نامرغوب و وجود مافیا در صنعت خودروسازی داخلی که منجر به تولید خودروهای بی‌کیفیت می‌شود، معضل دیگری است. پیشنهاد من به خودروسازان داخلی این است که به‌جای ادامه‌ تولید خودروهای بنزینی بی‌کیفیت، حداقل خودروهای برقی آماده (مثلاً از چین) وارد و در داخل کشور مونتاژ کنند تا ضرر کمتری به مردم برسد. خودروهای بی‌کیفیت داخلی هم باعث آلودگی هوا می‌شوند و هم با تصادفات، جوانی جمعیت را به خطر می‌اندازند. ما از سویی برای این که نرخ باروری کلی یک‌دهم افزایش یابد تلاش می‌کنیم اما از سوی دیگر بخشی از جوانان ما در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند.