کد خبر: ۳۲۲۱۱۸
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
توصیههایی در شرایط کمآبی
حجتالاسلام محمد قمی: «کمآبی جدی است. در کنار مدیریت صحیح و صرفهجویی همگانی، ما به پشتوانه قدیمی خود دلگرم هستیم؛ از دعای باران امام رضا(ع) تا نماز باران سید محمدتقی خوانساری(ره) و تا آیین سنتی بارانخواهی. امروز هم خواندن دعای ۱۹ صحیفه سجادیه در خانه، هیئت، مساجد و... ادامه همان مسیر گرهگشاست؛ انشاءالله»
اثر هنری در ژاپن
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «این صحنه اگه تو ایران بود، میشد نشان عقبماندگی؛ ولی چون وسط پایتخت ژاپنه، احتمالاً اسمش میشه اثر هنری!»
تروریست معروف میهمان رسمی کاخ سفید!
امیرعلی ابوالفتح با انتشار تصویر جولانی در کاخسفید نوشت: «میتوانی قبلا تروریست خوانده شده باشی و الان مهمان کاخسفید، مشروط بر این که به خواست ایالات متحده آمریکا عمل کرده باشی.»
رکورد صادرات نفت و یک نکته
مهدی قاسمزاده: «شکستهشدن رکورد صادرات نفت روزانه کشورمان و افزایش بیسابقهاش درچند هفته اخیر میتواند یک خبر مهم و لااقل خط بطلانی بر برخی تلاشها برای بزرگنمایی اسنپبک باشد؛ فقط باید مراقب بود تا این دستاورد را هم دوباره به حساب شُل گرفتن تحریمها توسط آمریکا و مثلا حُسننیت ترامپ فاکتور نکنند!»
با این بادها نمیلرزیم!
کاربری نوشت: «میگفتن اگه مکانیزم ماشه فعال شه، حتی یه قطره نفت هم نمیتونیم بفروشیم! خواستم بگم ماه قبل ۲.۳ میلیون بشکه نفت فروختیم و رکورد هفت سال گذشته رو زدیم... خلاصه که ما بیدی نیستیم با این بادا بلرزیم»
خبر مهم
محمد اکبرزاده: «خبر بسیار مهمی که در فضای شلوغ رسانهای کشور دیده نشد؛ ورود اولین قطار تجاری از روسیه به تهران از مسیر شرقی کریدور شمال- جنوب. با این اتفاق ویژه و پرسود برای ایران، زمان رسیدن کالا از مسکو به بندرعباس به یکسوم کاهش مییابد و هزینههای حمل بار، حداقل نصف میشود.»