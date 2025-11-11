اخبار کوتاه از فوتبال
تغییرات جدید در مدیریت باشگاه فولاد خوزستان
حمیدرضا گرشاسبی با تصمیم اعضای هیئتمدیره باشگاه فولاد خوزستان بهعنوان مدیرعامل جدید این باشگاه، جانشین محمد محمدی شد.
گرشاسبی مدیرعامل سابق پرسپولیس و فولاد که در زمان تصدی مدیریتش در این باشگاه موفق به کسب عنوان قهرمانی سوپرجام شده است دیروز رسما کار خود را در این باشگاه آغاز کرد. همچنین در این جلسه مسعود رضائیان، از مدیران باسابقه فوتبال خوزستان بهعنوان عضو جدید هیئتمدیره باشگاه فولاد معرفی شد.
هاشمیان باز هم پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد
سرمربی سابق پرسپولیس حاضر به توافق با مدیران این باشگاه نشده و برای امضای توافقنامه تمام مبلغ قراردادش را طلب کرده است. بعد از جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس مسئولان این باشگاه به دنبال این بودند که با برگزاری جلسهای ضمن پرداخت مبلغی از قراردادش با او به توافق برسند و قراردادش را اقاله کنند اما هاشمیان آخرین پیشنهاد پرسپولیس را هم رد کرده است. بر اساس گزارش ایسنا، قرارداد وحید هاشمیان با پرسپولیس ۵۰ میلیارد تومان بوده که او ۳۵ میلیارد تومان آن را به صورت چک دریافت کرده است و ۱۵ میلیارد تومان آن نیز باقیمانده است. باشگاه پرسپولیس در ابتدا به هاشمیان پیشنهاد داده که با دریافت ۵۰ درصد مبلغ قراردادش، اقاله قرارداد را امضا کند اما هاشمیان این پیشنهاد را رد کرده است. در ادامه پرسپولیس حاضر میشود تا ۷۰ درصد مبلغ قرارداد هاشمیان را برای توافق با او بپردازد که هاشمیان این پیشنهاد را هم نپذیرفته و اعلام کرده کل مبلغ قراردادش باید پرداخت شود. این یعنی اگر پرسپولیس درخواست هاشمیان را بپذیرد، بابت هر بازی به او بیش از ۷ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
دشان در راه لیگ عربستان؟
سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه اعلام کرد با پیشنهاد وسوسهانگیز یک باشگاه عربستانی مواجه شده است.
دیدیه دشان در مصاحبهای که روزنامه «اکیپ» آن را منتشر کرده است، اعلام کرد در ماههای گذشته پیشنهاد رسمی از یکی از باشگاههای عربستانی دریافت کرده است. او گفت: بله. مذاکراتی با یک باشگاه عربستانی داشتم. آنها کاملا از موضع من آگاهند. وقتی تصمیم میگیرم، از آن برنمیگردم. بعد از پایان قراردادم آزاد خواهم بود که مقصد بعدیام را انتخاب کنم. دشان که از سال ۲۰۱۲ سرمربی تیم ملی فرانسه بوده و این تیم را به قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ و فینال جام جهانی ۲۰۲۲ رسانده
است، احتمالاً پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از جمع خروسها خداحافظی خواهد کرد.