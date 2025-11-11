ثبت ۸ مدال در کارنامه کاروان سفیران اقتدار

کاروان سفیران اقتدار در سومین روز بازی‌های کشورهای اسلامی، صاحب ۸ مدال شامل یک طلا، ۲ نقره و ۵ برنز شدند.

در سومین روز رسمی بازی‌های کشورهای اسلامی- ریاض، نمایندگان ایران در چهار رشته والیبال، شنا، تنیس روی میز و وزنه‌برداری به مصاف حریفان رفتند.

صعود والیبال مردان به فینال

تیم ملی والیبال مردان ایران در چهارمین دیدار خود مقابل چاد، ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

سینا غلامی شنا را صاحب یک برنز دیگر کرد

شنای ایران در سومین روز رقابت‌ها، ۶ نماینده داشت و سینا غلام‌پور و سامیار عبدلی در ۱۰۰ متر آزاد، محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی در ۲۰۰ متر پروانه، آراد مهدی‌زاده در ۲۰۰ متر قورباغه و هومر عباسی در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت و عبدلی و غلام‌پور در ۱۰۰ متر آزاد به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهائی شدند. در نیمه‌نهائی عبدلی و غلامپور به ترتیب رکوردهای ۵۱:۲۶ و ۵۱:۹۹ ثانیه را ثبت کردند که غلام‌پور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهائی راه یافت.

در ۲۰۰ متر قورباغه نیز مهدی‌زاده با زمان ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۳ صدم ثانیه شنا کرد و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم این ماده به فینال راه یافت. او در فینال به مقام پنجم رسید. در ۲۰۰ متر پروانه غلامی و قاسمی به ترتیب با کسب جایگاه دوم و چهارم به مرحله نیمه‌نهائی رسیدند که قاسمی برای آمادگی بیشتر برای ماده‌های دو روز آینده از حضور در فینال انصراف داد. غلامی در فینال موفق شد با ثبت رکورد ۲:۰۱:۳۵ مدال برنز را از آن خود کند. هومر عباسی نیز در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت، با رکورد ۵۷:۰۴ به جایگاه هفتم رسید.

مدالیست شدن وزنه‌برداری در روز سوم

ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دو مدال برنز گرفت. او در یک ضرب با ۹۵ کیلوگرم در رده ششم جای گرفت و در دو ضرب با رکورد ۱۲۶ کیلوگرم به برنز رسید. وی در مجموع نیز با رکورد ۲۲۱ کیلوگرم صاحب برنز شد. ایلیا صالحی‌پور در رقابت دسته ۸۸ کیلوگرم وزنه‌برداری ۳ مدال طلا، نقره و برنز گرفت. او در یک‌ضرب با رکورد ۱۶۲ کیلوگرم به مدال طلا رسید. در دو ضرب با رکورد ۱۹۷ کیلوگرم توانست مدال برنز بگیرد و در مجموع با رکورد ۳۵۹ کیلوگرم مدال نقره گرفت. او رکورد مجموع ۳۵۹ کیلوگرم را به ثبت رساند.

نقره و برنز تنیس روی میز به ایران رسید

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در مرحله نیمه‌نهائی برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و به مدال برنز رسید. تیم ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی در این دیدارها شرکت کرده بود. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران هم با ترکیب امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی در نیمه‌نهائی برابر الجزایر با نتیجه ۸ بر ۵ پیروز و راهی فینال شد. در فینال مردان ایران با نتیجه ۸ بر یک مقابل قزاقستان شکست خوردند و نقره‌ای شدند.