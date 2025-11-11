فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۱۱۰
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید مدافع حرم سیدمصطفی موسوی

دعایی که به شهادت منجر شد

 شهید مدافع حرم سیدمصطفی موسوی 18 آبان سال 1374 در تهران متولد شد و 21 آبان سال 1394 در العیس حلب سوریه به شهادت رسید. 
پدر شهید، که از بدو تولد مصطفی، آرزوی شهادت او را داشت، در مورد فرزند شهیدش می‌گوید:‌ «وقتی مصطفی به دنیا آمد، از خدا برای او شهادت خواستم. می‌خواستم خودم را جبران کنم، خودم از قافله عشق جا مانده‌ام، در دوران دفاع مقدس به جبهه رفتم و شهید نشدم و لیاقت شهادت نداشتم، اما پسرم این لیاقت را داشت. من خودم چون در جبهه بودم و همیشه برای مصطفی از جنگ صحبت می‌کردم، از زمانی که خودش را شناخت با این روحیات آشنا بود. او یک سال و نیم آموزش می‌دید اما به خاطر سن و سالش او را اعزام نمی‌کردند.
 مصطفی یک هفته و 10 روز خانه نمی‌آمد، می‌گفت: «نمی‌خواهند من را به سوریه ببرند. من آن‌قدر در گردان می‌مانم که جا نمانم.» پدر ادامه می‌دهد: «از گردان با من تماس گرفتند و گفتند جنگ است و شما همین یک پسر را دارید. من هم اصلا با رفتنش مخالف نبودم. فقط گفتم مصطفی چند سال درس را ادامه بده ان‌شاءالله سال بعد که سن و سالت بیشتر شد خواهی رفت. گفت: «بابا، اطمینان داری یک سال دیگه من همین آدم باشم که بخواهم سوریه بروم؟» با این حرفش قانع شدم. مصطفی نهایت تلاش خود را کرد و رفت.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

چرا انقدر زود؟!(گفت و شنود)

رئیس‌جمهور ما(یادداشت روز)

اخبار ویژه

محاسبه اسرائیل اشتباه بود ایران در سیاست خود مصمم‌تر شد

پاسخ ایران به درخواست‌های غرب برای مذاکره یک «نه» قاطع است

شمارش آرای حساس‌ترین انتخابات عراق / 20 میلیون نفر واجد شرایط هستند

دوران سلطه آمریکا بر جهان به پایان رسیده است

نشست مشترک مجلس و دولت برای حل مشکلات

صحنه اجرا، عرصه عجز نیست عرصه مدیریت و اقدام است

اعلام آمادگی شهرداری تهران برای کمک به دولت در تأمین و عرضه ارزان‌تر کالاهای اساسی