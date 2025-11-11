وزیر نفت: افزایش قیمت بنزین در دست بررسی است
وزیر نفت در مورد شایعاتی که درباره افزایش نرخ بنزین در فضای مجازی منتشر شده، گفت: تکذیب نمیکنم. اینها همه در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ محسن پاک نژاد وزیر نفت در مورد شایعاتی که اخیراً در فضای مجازی مبنی بر تغییر در نرخ حاملهای انرژی پخش شده است، افزود: در هر برنامهای که بخواهند مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد؛ برنامهای برای تغییر در میزان سهمیهها و قیمت و نرخ سهمیه در کارتهای شخصی نداریم اما در مورد سایر بخشها در دست بررسی قرار دارد و اگر نهائی شود، حتما به اطلاع هموطنان میرسد.
وزیر نفت در مورد شایعاتی که درباره افزایش نرخ بنزین در فضای مجازی منتشر شده، در پاسخ به اینکه آیا تکذیب میکنید، گفت: نه، تکذیب نمیکنم. اینها همه در دست بررسی است. گروههای کارشناسی مختلفی در حال بررسی هستند و بعد جمعبندی میکنند و نظرات خبرگان فن را میگیرند. هماهنگی و تعامل خوبی وجود دارد و حتی با نمایندگان مجلس نیز رایزنی میشود.
پاک نژاد تاکید کرد: اساساً تغییر در قیمت حاملهای انرژی یا تغییر در میزان سهمیهها در حوزه تصمیم گیری وزارت نفت به تنهائی نیست. ما به عنوان وزارت نفت، مسئولیت تولید، تامین و توزیع حاملهای انرژی و سوخت را بر عهده داریم و در این حوزه خاص؛ یعنی تصمیم گیری در قیمت و سهمیهها باید فراتر از وزارت نفت در دولت و بعضاً برخی ارکان حاکمیتی تصمیماتی گرفته شود و در این حوزه نظر بدهند.
گفتنی است، حسین صمصامی؛ نماینده مجلس هفته گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در جلسه سران قوا تصمیم بر این شده است که قیمت حاملهای انرژی سهمیهای تغییر پیدا کند اما بعد از آن وزارت نفت آن را تکذیب کرد اما الان وزیر نفت از بررسی سناریوهای مختلف در این مورد خبر میدهد که البته هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.