برنامه «به افق فلسطین» با زیرنویس عبری

برای نخستین‌بار در تاریخ صداوسیما، برنامه‌ای با زیرنویس عبری روی آنتن می‌رود. برنامه «به افق فلسطین» شبکه افق با زیرنویس عبری اخبار پخش می‌شود.

باتوجه به رصد این برنامه در سرزمین‌های اشغالی، «به افق فلسطین» تصمیم گرفته است در کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس عبری اخبار را هم داشته باشد. این برنامه به تهیه‌کنندگی سیدهاشم موسوی از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و همزمان با عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفت و هدف آن، تحلیل دقیق تحولات جبهه مقاومت و پاسخ به پرسش‌های مخاطبان درباره فلسطین و محور مقاومت است. «به افق فلسطین» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده پخش می‌شود.