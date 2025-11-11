جهادی طولانی در عبور از حقارت وابستگی تا قلههای استقلال
دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان
«... در نهم خرداد ۱۳۵۱ برابر با سیام ماه مه ۱۹۷۲ ریچارد نیکسون، رئیسجمهوری آمریکا، و هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آن کشور، در دیداری با محمدرضا شاه در تهران توافق کردند که ایران بیهیچ نظارت تسلیحاتی، هر سلاحی جز سلاح هستهای را میتواند از آمریکا بخرد. اما نزدیک به سه سال بعد در اردیبهشت ۱۳۵۴ (مه ۱۹۷۵) هنری کیسینجر در دیداری با شاه، خرید موشکهای زمین به زمین «لانس» را ناممکن شِمُرد...»
این بخشی از گزارش رادیو ملی فرانسه (rfi) است که براساس تحقیقات مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک این کشور در 19 دسامبر 2018 تحت عنوان 40 سال برنامه موشکی ایران منتشر گردید.
آمریکا حتی به نوکر خود موشک و زیردریایی نداد
نیروهای نظامی ایران و سلاحهای آن در دوران پیش از انقلاب تمام و کمال وابسته به غرب و به خصوص آمریکا بود. خرید صدها میلیون دلار سلاحهای ریز و درشت از آمریکا و انگلیس به علاوه حضور حدود 50 هزار مستشار آمریکایی که از تمامی حقوق خاص دیپلماتیک و حتی فراتر از آن برخوردار بودند، از جمله وابستگیهای تردیدناپذیر و ورای تصور کشور ما به بیگانگان بهخصوص آمریکاییها بود.
برنامهریزی به صورتی بود که به جز ساخت برخی سلاحهای سبک و تعمیر آنها، هیچگونه صنایع نظامی و دفاعی در ایران فعال نباشد. اما همان تولید سلاحهای سبک هم اغلب در حد طرح و برنامه باقی ماند و کار به جایی رسید که حتی قمقمه آب برای سربازان نیز در سال 1357 از آمریکا وارد گردید!
سلاحهای پیچیدهتر مانند هواپیماهای جنگی و موشکهای «زمین به هوا» یا «هوا به هوا» تنها در سطح مستشاران آمریکایی مورد بهرهبرداری قرار میگرفت، چنان که پس از فرار این مستشاران، تا مدتها نظامیان ایرانی، نحوه استفاده از سلاحهای فوق را نمیدانستند و پس از مدتها با مرارت و پیگیری موفق شدند تا آن را بیاموزند.
طرفه آن که با اینکه شاه به ژاندارم آمریکا درمنطقه بدل شده بود اما آمریکا حاضر نبود به جز سلاحهای ساده و معمول، سلاحهای پیچیده و استراتژیک همچون زیر دریایی، موشکهای بالستیک یا هواپیماهای رد یاب آواکس را در اختیار ایران بگذارد. زمانی هم که ناگزیر، بعضی سلاحهای پیشرفته به ایران آورده شد (مانند ابزارهای الکترونیکی جاسوسی)، تنها با نظارت مستشاران و برای جاسوسی از شوروی سابق یا استفاده در عملیات منطقهای آمریکا استفاده شد مانند سایت جاسوسی در کبکان(مرز شوروی سابق) و یا هواپیماهای جنگی که برای سرکوب انقلابیون ظفار و ویتنام اعزام شدند.
مستشاران نظامی آمریکایی تا حد امکان حتی از نزدیک شدن کارشناسان و متخصصان ارتش ایران به سلاحهای پیشرفته جلوگیری میکردند تا در صورت عدم حضور آنها، ایرانیها قادر به استفاده از این سلاحها نباشند.
کاری کارستان صورت گرفت
از همین روی در سالهای پس از انقلاب و اخراج مستشاران نظامی آمریکا، نیاز بود تا متخصصان ایرانی با تلاش و سعی جهادی نه تنها راه و روش کار با سلاحهای یاد شده را کشف نموده و به دست بیاورند، بلکه بایستی روشهای تعمیر و نگهداری آنها را نیز میآموختند و حتی برای ساخت قطعات مختلفشان تلاش میکردند تا آن قطعات را خود تولید کنند و سپس به ساخت کل آن سلاح یا دستگاه برسند. چرا که دیگر امیدی به دریافت آن قطعات و یا خود ابزار مربوط، به جز از مراکز اصلی ساخت آنها در آمریکا وجود نداشت.
اما این کارِ کارستان در طول 46 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به یاری خدا و عزم ملی و تلاش و کوشش جهادگران نیروهای مسلح ممکن شد و آن نیروی مسلحی که تا دندان به سلاح و دانش و نیروی آمریکایی و انگلیسی و... وابسته بود، امروز مجهز به انواع و اقسام سلاحهای ریز و درشت، کوچک و بزرگ، ساده و پیچیده، تاکتیکی و استراتژیک و زمینی و هوائی و دریایی شده و با عزم جهادی و با استفاده از هوش ایرانی و عملیات مهندسی معکوس، توانسته است بسیاری از سلاحهای پیشرفته و پیچیده از جمله زیر دریایی، هواپیمای جنگی، موشکهای بالستیک،تانک و نفربر زرهی، انواع و اقسام تفنگ و مسلسل، ناو جنگی و قایقهای توپدار، انواع و اقسام رادار و موشکهای زمین به هوا و... را بسازد.
مجاهدت سردار شهید طهرانیمقدم
از جمله جهادگران هوشمند و خلاق این عرصه که با عنایت خداوند تبارک و تعالی مسیری سخت و دشوار برای دستیابی به یکی از پیچیدهترین فنآوریهای ساخت سلاح در ایران را پیمود، دانشمند شهید سردار حسن طهرانی مقدم بود که کار خود را با تجهیز توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز کرد. سپس راهاندازی فرماندهی واحد موشکی سپاه را برعهده گرفت و برای مقابله با موشکهای روسی و آمریکایی صدام که خانه و کاشانه مردم ایران را هدف قرار میدادند، با گروهی از یاران و همفکرانش، کاری شبانهروزی را برای ساخت موشکهای زمین به زمین آغاز کرد.
روزگاری که دست نیروهای نظامی ایران به لحاظ ابزار و امکانات جنگی بسیار خالی بود، در حالی که همه قدرتهای جهان، پشتسر صدام و رژیمش قرار داشتند، بالاخره با تلاش و خون دل خوردنهای بسیار، ایران موفق شد فقط 5 فروند موشک زمین به زمین دریافت نماید. در این جا بود که شهید طهرانی مقدم یکی از همان معدود موشکهایی راکه به ایران رسیده بود نگاه داشت و کار مهندسی معکوس برروی آن را آغاز نمود.
او به حول و قوه الهی و با تلاش شبانهروزی در حالی که ضرورت پاسخ گویی و بازداشتن صدام از ادامه موشک باران مناطق مسکونی و به شهادت رساندن مردم بیدفاع، تسریع در کار را میطلبید، سرانجام به ساخت موشک دست یافت و یکی از مهمترین سدهای دفاع نظامی ایران را پدید آورد که همین امروز مؤثرترین سلاح بازدارنده در مقابل تجاوز نظام سلطه جهانی به خاک ایران محسوب میشود.
نهایت تخصص در تولید موشکهای بالستیک
گزارش «امریکن اینترپرایز» (اندیشکده استراتژیک آمریکایی وابسته به جمهوریخواهها) در ماه مه 2017 تاکید داشت که مهارتهای نظامی مهندسان ایرانی صرفاً منحصر به انتقال فنآوری و مهندسی معکوس نبوده، بلکه خلاقیت در زمینه بومیسازی سلاحها و زیرساختهای نظامی را نیز شامل میشود.
دراین گزارش به موشکهای بالستیک ایران نیز پرداخته شده و با اشاره به تاریخچه ساخت این موشکها آمده است:
«سازمان صنایع دفاع ایران، بدون آنکه از آمریکا و اروپا تسلیحات وارد کند، تولید، تحقیق و توسعه صنایع دفاعی ایران را به عهده گرفت. وقتی مهندسان ایرانی توانستند موشکهای اسکاد را خودشان تولید کنند، زرادخانه موشکهای بالستیک ایران تبدیل به نگین انگشتری صنایع دفاعی این کشور شد»
این اندیشکده در تکمیل بحث موشکی ایران افزوده است:
«یکی از حوزههایی که ایران در آن به نهایت تخصص رسیده، تولید موشکهای بالستیک است. موشکهای بالستیک ایران، محور توان انتقامگیری و استراتژی بازدارندگی این کشور هستند و تهران تاکنون روی هیچ بخش دیگری از صنایع دفاعی خود بهاندازه موشکهای بالستیک سرمایهگذاری و تمرکز نکرده است»
گزارش مذکور که در قالب چهار فصل تنظیم شده بود در ادامه آورده بود:
«ایران عمدتاً موشکهای خود را به شکل بومی تولید میکند و روزبهروز برد آنها را نیز افزایش میدهد. به عنوان مثال، سپاه پاسداران سال ۲۰۱۵ موشک «عماد» را که نوع بهبودیافته شهاب ۳ بود، با برد
۱۷۰۰ کیلومتری آزمایش کرد. «سجیل۲» نیز موشکی عمدتاً بومیشده و دومرحلهای با سوخت جامد است که بردی معادل ۲۲۰۰ کیلومتر دارد....»
موشکهای ایرانی در عملیاتهای وعده صادق
در ساعت 01/20 بامداد چهارشنبه 18 دی ماه 1398 به انتقام سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و یارانشان که هفته قبلش توسط تروریستهای آمریکایی به شهادت رسیده بودند، 12 فروند موشک واحد هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از نوع موشکهای بالستیک میان برد قیام و فاتح 313، پایگاه نظامی عینالاسد آمریکا در استان الانبار عراق را هدف قرار داد و بنا به گزارشهای منابع داخلی و خارجی، خسارات بسیار هنگفتی به آنها وارد آورد.
5 سال بعد از آن، در نیمه شب 25 فروردین 1403، در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت سردار محمدرضا زاهدی، طی عملیاتی به نام «وعده صادق»، بیش از110 موشک بالستیک به همراه بیش از 36 موشک کروز و 185 پهپاد، پایگاههای هوائی رامون و نواتیم اسرائیل (محل آمادهسازی و تجمع جنگندههای اف-35 برای بمباران کنسولگری ایران در دمشق) را هدف قرار داد.
و در اول اکتبر 2024 (10 مهرماه 1403) یعنی کمتر از 6 ماه پس از عملیات وعده صادق، در پاسخ به تجاوز اسرائیل به حریم فضای هوائی ایران و ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و همچنین به شهادت رساندن سید حسن نصرالله رهبر حزبالله لبنان و سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، عملیات موشکی دیگری تحت عنوان «وعده صادق 2» با پرتاب حدود۲۰۰ موشک بالستیک از جمله موشک هایپرسونیک فتاح، خیبرشکن و... 3 پایگاه هوائی رژیم صهیونیستی در قلب سرزمینهای اشغالی هدف قرار گرفت که براساس گزارشهای مختلف، بیش از 90 درصد آنها به هدف اصابت نمود.
و بالاخره طی عملیات وعده صادق ۳ از 23 خرداد تا روز سوم تیر 1404 (روز توقف جنگ 12 روزه)، در ۲۲ موج حمله موشکی و ده مرحله حمله پهپادی، مراکز مهم نظامی، اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل را نشانه رفتند. در حملات ایران به اسرائیل، بیش از ۱۵۰ هدف در شهرهای مختلف اسرائیل همچون تلآویو، پایتخت اسرائیل، حَیْفا، قطب اقتصادی و نفتی اسرائیل، روحوف و بت یام هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند.
در این عملیات از موشک هایپرسونیک فَتّاح، موشک بالستیک سِجّیل، موشک بالستیک قدر، موشک راهبردی خیبرشکن، موشک هدایتپذیر عِماد و موشک خوشهای خرمشهر ۴ و پهپادهای رادارگریز آرش ۲ و شاهد ۱۳۶ استفاده شد. رسانههای بینالمللی از تکنولوژی پیشرفته موشکهای ایرانی گفته و ضمن اعتراف به نفوذ موشکهای ایرانی از سامانههای دفاعی و پدافندی چند لایه رژیم صهیونیستی به ویژه سامانه موسوم به گنبد آهنین، آن را شکستی بزرگ برای این رژیم توصیف کردند.
و بدین گونه عملیات موشکی ایران در کنار هدایتهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و اتحاد بینظیر مردم، چشم دشمنان تاریخی این ملت و سرزمین را کور کرد تا بار دیگر زبونانه تن به شکست دهند.