خیانت جدید پس از دروغ «سرمایهگذاری 2500 میلیارد دلاری»
ناف بعضی فعالان سیاسی را گویا با غربزدگی و غربگرایی به هر قیمت بریدهاند؛ مثل همین دبیرکل حزب کارگزاران که با وجود خیانت و جنایت چندباره آمریکا و غرب در مذاکرات میگوید: نزدیکی به شرق، باید تاکتیکی باشد، نه استراتژیک!
حسین مرعشی در سرمقاله روزنامه سازندگی، خواستار استفاده از برگ شرق برای جلب توجه دوباره غرب شده و نوشت: «با توجه به فشارهای خارجی، تحریمها و تهدیدات نظامی، نزدیکی به شرق، بهویژه چین و روسیه، باید تاکتیکی هوشمندانه باشد نه استراتژیای جایگزین. هدف از این رویکرد، آگاهسازی غرب از این واقعیت است که فشار و تهدید به تسلیم ایران منجر نخواهد شد و میتواند ابزاری برای فشار متقابل و متقاعدسازی غرب جهت بازنگری در رفتارهای زیانبار خود باشد. این وضعیت فرصتی است برای نشان دادن تدبیر ایران در جلوگیری از بازگشت سازوکارهایی چون اسنپبک، درحالیکه واکنش غرب کند و محتاط بوده است. اما اگر نزدیکی به شرق بهجای تاکتیک، به راهبرد بلندمدت تبدیل شود، کشور از منافع واقعی خود دور خواهد شد.
سیاست خارجی مطلوب، همکاری همزمان با شرق و غرب بر پایه منافع ملی است، نه وابستگی به یک بلوک واحد. به بیان دیگر، شرق ابزاری برای ایجاد توازن و تقویت قدرت چانهزنی در برابر غرب است، نه پایان راه تعامل جهانی. همکاری با شرق باید بر دو محور اقتصادی و نظامی متمرکز باشد. در بعد نظامی، تقویت توان پدافندی و آفندی برای افزایش بازدارندگی ضرورت دارد و در بعد اقتصادی، این تعامل میتواند به خروج از رکود تورمی، تقویت تولید، اشتغال و کاهش فشارهای معیشتی بینجامد؛ البته بهشرطی که روابط بر پایه منافع ملی و بهصورت دوسویه تنظیم شوند. هرچند روسیه در حوزه اقتصادی توان کمک گستردهای ندارد و چین نیز تاکنون همکاری کامل نشان نداده است، اما تحولات بینالمللی بهویژه جنگ اوکراین، موجب نزدیکی بیشتر چین و روسیه و در نتیجه ارتقای جایگاه ایران در محاسبات راهبردی مسکو شده است. در چنین شرایطی، بازی تاکتیکی با «برگ شرق» باید دو هدف همزمان را دنبال کند: نخست، تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی کشور بهگونهای که توان بازدارندگی افزایش یابد؛ و دوم، ارسال پیام روشن به غرب مبنی بر اینکه تداوم فشار و تهدید بینتیجه و هزینهزا خواهد بود. تحقق این دو هدف میتواند غرب را به تعامل عقلانیتر وادار کند و زمینه بازگشت به میز گفتوگو بر اساس منافع ملی ایران را فراهم آورد.».
این مغالطه تحلیلی در حالی منتشر میشود که آمریکا پس از پایمال کردن حقوق ایران در برجام، در مذاکرات اخیر نیز خیانت کرد و به اذعان ترامپ، مدیریت اصلی حمله به ایران را برعهده داشت. در واقع ترامپ از مذاکرات صرفاً به عنوان عملیات فریب و گمراهسازی استفاده کرد. نکته تلختر اینکه همزمان با عملیات فریب آمریکا (و نهائیشدن نقشه اقدام تروریستی با همراهی اسرائیل)، حسین مرعشی هم مشغول بزککاری همین عملیات فریب بود و ادعا میکرد به واسطه توافق قریبالوقوع با ترامپ تاجر، 2500 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران خواهد شد!
فردی با این میزان از فهم سیاسی یا همراهی خائنانه به فریبکاری ترامپ، اکنون ادعا میکند که باید نگاه تاکتیکی به روابط با روسیه و چین و شرق داشت و نه راهبردی! مفهوم دیگر این کار، تقلای نیابتی برای بیاعتماد کردن چین و روسیه به روابط پایدار با ایران است!