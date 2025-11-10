* شهرام همایون، مدیر شبکه سلطنت‌طلب گفته، در طول تاریخ، ایران حاکمی قدرتمندتر از آقای سید علی خامنه‌ای نداشته است.‌ دشمنان این مرز و بوم به اقتدار ایران عزیز در پرتو رهبری حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای اقرار می‌کنند ولی یک عده کلاش بی‌هویت علیه این حکیم فرزانه سخنان بیهوده می‌گویند.

نوازنی

* افسر سابق سازمان سیا گفت؛ «تعداد بالایی از سیاستمداران آمریکایی از پیش خریده شده‌اند!» وقتی مسئولان ارشد آمریکا اسیر صهیونیست‌ها هستند چه توقعی می‌توان از آن‌ها داشت که مشکل کشورهای اسلامی را حل کنند؟

صیدی

*چهار عامل پیروزی نظام مقدس اسلامی ایران بر شیطان بزرگ و اذنابش در جنگ 12 روزه عبارت است از؛ امدادهای غیبی پروردگار، نقش‌آفرینی تاریخی امام خامنه‌ای، وحدت ملی و یکپارچگی ملت و تدبیر و مجاهدت فرماندهان نظامی.

کاشی

* آقای محمدکاظم انبارلویی کارشناس سیاسی سؤالی از آقايان مجمع روحانيون و به‌ويژه آقايان خاتمی و كروبی، نموده است که امیدواریم پاسخ این سؤال را بدهند و آن این که كارنامه خودشان را در مبارزه با آمريكای جنايتكار به عنوان اصلي‌ترين دشمن نظام و ملت ارائه نمایند؟! ما هم منتظر پاسخ آقایان هستیم.

آقایی، نادری، کیوانی و...

*آش آن قدر شور شده که صدای آشپز هم درآمد! حکایت ظریف که در معاونت راهبردی بود به اصطلاح با کار کارشناسی، دولتی را رقم زد که ابطحی از همقطاران وی می‌گوید زمان حداقل عذرخواهی به خاطر پیر بودن، ابتکار نداشتن، محافظه‌کاری، وفاق یک‌طرفه کابینه فرا رسیده است! به نظر می‌رسد قصد ظریف برای دولتی از جنس شاه سلطان‌حسین‌ها بود!

سروی

*به مسئولان و مدیران توصیه می‌شود نامه 68 نهج‌البلاغه را حتماً بخوانند و تأمل کنند، البته اگر به فردای حساب و کتاب معتقدند. حضرت می‌فرماید: (نامه به سلمان فارسی، قبل از ایام خلافت، روش برخورد با دنيا) پس از ياد خدا و درود، دنيا چونان مار است كه پوستی نرم و زهری كشنده دارد، پس از جاذبه‌های فريبنده آن روی گردان، زيرا زمان كوتاهی در آن خواهی ماند، و اندوه آن را از سر بيرون كن، زيرا كه يقين به جدایی آن و دگرگونی حالات آن را داری و آنگاه كه به دنيا خو گرفته‌ای بيشتر بترس، زيرا كه دنياپرست تا به خوشگذرانی در دنيا اطمينان كرد او را به تلخ كامی كشاند و هرگاه كه به دنيا انس گرفت و آسوده شد ناگاه به وحشت دچار می‌گردد.

تقوایی

* فروپاشی نهاد خانواده در کشورهای غربی به اوج خود رسیده و شبکه اینترنشنال را بر آن داشته تا همان نسخه را برای خانواده ایرانی پیاده کند. این شبکه با پرداختن به موضوعات حساس اجتماعی و تولید برنامه‌هایی از این دست، در صدد قبح‌زدایی است و تلاش دارد تجربه غرب را در ایران تکرار کند. خانواده‌ها، آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی به هوش باشید.

غیاثی

* با گران کردن، تعطیل کردن، حذف کردن و دل مردم را خالی کردن و... مشکلی از مشکلات را حل نمی‌کند. باید مدیران توانمند، عَلَم مسئولیت را بر دوش

کشند که در برابر مشکلات کمر خم نکنند و برای برون رفت از این وضعیت مدیریت کرد نه آیه یأس خواند که در این صورت چه تفاوتی با مردم عادی دارند؟!

ضیایی

* امروز جوانان کشور و مردم، افزایش اقتدار موشکی‌ کشور را از مسئولان مطالبه می‌کنند تا در برابر زورگویی شیطان بزرگ و سگ ‌هارش، کشور آسیب نبیند و ما را به مرحله‌ای از اقتدار برساند که کسی در دنیا فکر و خیال اقدام علیه نظام را هم تصور ننماید.

میرزایی

* اعتراف ترامپ به رهبری و هدایت عملی حمله رژیم تبهکار صهیونی به کشور عزیزمان، خط بطلانی بر دیدگاه غرب‌زد‌گان کشید که تلاش می‌کردند بین این سگ ‌هار و شیطان بزرگ تفاوت قائل شوند!

گتوندی

* دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته، رئیس‌جمهور در جلسه دولت درباره وضعیت حجاب تذکر داده است ولی سخنگوی دولت این را مطرح نمی‌کند! یعنی سخنگوی دولت مسئولیتش از رئیس‌جمهور بالاتر است؟!

امیدوار

* در خبرها آمده بود که یک میلیون تن نهاده دام و طیور وارد کشور شده ولی وزارت جهاد حتی یک‌سوم آن را نیز به دست تولیدکنندگان نرسانده است. چرا؟ آیا این ترک فعل یکی از علل افزایش قیمت مرغ نیست؟

حمیدی

* برنج پاکستانی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود باید به دست مشتری کیلویی 23 هزار تومان برسد ولی متأسفانه بالای 150 هزار تومان می‌رسد؟ دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بفرمایند به چه کاری مشغولند؟

مصدق- تهران

* از مجلس و دولت درخواست می‌شود قیمت بنزین همانند دهه‌های قبل به میزان 20 تا 30 درصد سالانه افزایش یابد تا نیاز نباشد مثل دولت روحانی صبح از خواب بیدار شود و بنزین را سه برابر کند؟

بردیده

* حرکت چند روز قبل شهرداری تهران در میدان انقلاب و رونمایی از تصاویر قهرمانانی چون رئیسعلی دلواری، آریو برزن، رستم دستان، سورنا، میرزا کوچک‌خان، آرش کمانگیر، حماسه جزیره فارسی و شاپور اول که نمادی از به‌زانو درآمدن متجاوزان به خاک وطن است یک کار زیبا و ایجابی بود که می‌تواند یک گام برای شناخت اسطوره‌های ما باشد.

بشارت

* تحلیلگران سیاسی و اقتصادی موضوع دیدار اخیر رهبران چین و آمریکا را یک آرامش موقت پیش از طوفان توصیف کرده‌اند. باید توجه داشت این تنفس تاکتیکی حاصل از دیدار رهبران دو کشور به معنای پایان رقابت‌ها نیست. چرا که معادلات غرب آسیا به یکی از اصلی‌ترین محورهای رقابت قدرت‌ها تبدیل شده است. غرض این که جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌برداری از این رقابت‌ها باید برنامه‌ داشته باشد.

بختیاری

* یکی از عوامل اصلی در ثبات اقتصادی بازگشت واقعی ارزهای صادراتی است. آمار رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این مسئله مسلما تنها ناشی از تحریم نمی‌باشد، بلکه ریشه در ضعف نظارت و ساختارهای انگیزشی نیز دارد. لذا هرگونه اصلاح سیاست ارزی باید با تقویت سازوکار بازگشت ارز همراه باشد.

زنده دل

* در اهمیت کار بسیار زیبای شهرداری در میدان انقلاب همین مقدار بگویم که در سیلاب مدرنیته اگر روایت نکنیم برایمان روایت می‌کنند. از قهرمان‌هایمان نگوییم کی‌پاپ‌ها قهرمان‌هایمان می‌شوند. سال 1401 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان پرسیدند که چند درصد کاظمی آشتیانی را با آن همه خدمات، با آن ارزش وجودی که این مرد، این جوان،... داشت می‌شناسند چند درصد، رونالدو را... می‌شناسند.

پور غلامی

* انتخابات در عراق باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که دولتی از خارج هدایت نشود، بلکه از درون با اراده ملی رهبری شود تا راه تداوم ثبات سیاسی، تحکیم اعتدال و رفاه اقتصادی را در پیش بگیرد.

عطوفی

* انتشار اخباری مبنی بر درخواست جدید مذاکره از سوی آمریکا فقط با هدف عملیات روانی صورت می‌گیرد. ما بدعهدی آمریکایی‌ها را هرگز فراموش نخواهیم کرد. آنها در هیچ یک از مذاکرات گذشته به تعهدات خود عمل نکرده بلکه در طول مذاکرات به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کردند.

قجاوند

* افرادی که مملکت را به این وضعیت اقتصادی ناراحت‌کننده انداختند، زبان دراز کرده و به‌جای پاسخگویی، چهره طلبکار به خود گرفته‌اند. از روحانی و ظریف گرفته تا کسانی که به آن‌ها وابسته‌اند؛ امروز به خاطر مبارزه با فساد بانک‌‌هایی مانند بانک آینده چون منافع خودشان را در خطر می‌بینند سر و صدایشان بلند شده است.

برامکی

* هر بار به اصلاح‌طلبان و غربگرایان گفتیم مسیر بیست ساله مذاکره بی‌فایده بوده و سرانجامی جز ضرر، خسارت و بدعهدی ندارد، گفتند اگر مذاکره نکنیم چطور مشکلات را حل کنیم؟ این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب مرتب می‌فرمودند تنها راه‌ حل بسیاری از مشکلات و مصونیت‌بخشی به کشور، قوی شدن است.

صادقی خواه