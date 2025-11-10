وزیر امور خارجه با بیان اینکه دانشمندان ایرانی برای صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز زحمت کشیده و خون داده‌اند و برای این صنعت جنگیده‌ایم، گفت: هیچ کس در ایران از این حق صرفنظر نخواهد کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به همراه تعدادی از معاونان و مدیران این وزارتخانه روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه از سازمان انرژی اتمی ایران بازدید و با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی با اشاره به هدف غربی‌ها برای محروم کردن ایران از توانمندی هسته‌ای اظهار داشت: هدف اصلی آن‌ها این است که ایران را از این توانمندی محروم کنند و همه چیز در انحصار خودشان باشد.

وی که با خبرگزاری صدا و سیما گفت‌وگو می‌کرد، افزود: این یک علم بسیار پیچیده، پیشرفته و به روز جهانی است و یک دستاورد بسیار بزرگ برای دانشمندان ایرانی است و هیچ‌کس نمی‌تواند این دستاوردها را نادیده بگیرد یا از آن بگذرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما برای این دستاوردها و پیشرفت علمی که در صنعت هسته‌ای صورت گرفته زحمت کشیدیم و دانشمندان ما زحمت کشیدند و برای این صنعت خون دادند، برای آن جنگیده‌ایم. این روشن است و مسلما هیچ کس در ایران از این حق و اجرای این حق صرفنظر نخواهد کرد.

وی گفت: ما در وزارت امور خارجه همراه سازمان انرژی اتمی هستیم و از حقوق این سازمان که متعلق به مردم ایران است، همواره دفاع کرده و می‌کنیم. این حقوق باید حفظ شده و بتواند اجرا شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی نهایتا چاره‌ای نخواهند داشت، جز اینکه ایران را به عنوان قطب علمی در حوزه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز بپذیرند.

اقدامات وزارت خارجه

برای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت

عراقچی همچنین روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس حضور یافت و گزارشی در مورد اهم اقدامات در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ فصل ۲۱ قانون برنامه هفتم ارائه کرد.

وی گفت: در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است: مسیر امنیت‌ محور(شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع و دیپلماسی مقاومت)، مسیر اقتصادی و توسعه محور(شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی)، مسیر تولید نفوذ و قدرت(شامل دیپلماسی همسایگی، ائتلاف سازی، و تعامل با قدرت‌های نوظهور)، مسیر جریان‌ساز و اندیشه‌‌محور(شامل دیپلماسی اندیشکده‌ای، دیپلماسی عمومی

و رسانه‌ای)