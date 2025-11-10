کد خبر: ۳۲۲۰۶۸
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۹
براى مردم چه كرديد؟(درمکتب امام)
خدا را در همه امور، شما حاضر بدانيد، مهم آن معناست، ما از اينجا خواهيم رفت، هيچ شكى نيست، من زودتر و شما هم بعداً مىآييد، اين مسئلهاى نيست، بلااشكال است مسئله. بايد فكر اين را بكنيم كه حالا كه رفتيم، آنجا از ما پرسيدند كه شمايى كه رئيسجمهور بوديد براى مردم چه كرديد؟ شمايى كه نخستوزير بوديد چه كرديد؟ شمايى كه وزير بوديد چه كرديد؟ شمايى كه وكيل بوديد چه كرديد؟ ملت را ازشان مىپرسند كه شما براى اسلام چه كرديد؟ عمده اين است كه ما آنجا آبرو داشته باشيم.
صحیفه امام؛ ج19؛ ص410 | جماران؛ 9 آبان 1364