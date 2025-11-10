تصویب قانون «اعدام اسرا» در کنست جنایت جنگی است
مرکز مطالعات اسرای فلسطینی دیروز با صدور بیانیهای، طرح قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را باور و عقیدهای نژادپرستانه، جنایتکارانه و افراطی خواند و آن را جنایت جنگی جدید توصیف کرد.
این مرکز اعلام کرد که رژیم اشغالگر با سرعت در تلاش برای تصویب این قانون نژادپرستانه است که به اعدام اسرای فلسطینی اجازه میدهد. این طرح با حمایت بیدریغ افراطگرایانی چون «ایتمار بنگویر» روبهرو است. این وزیر صهیونیست که سالهاست برای تصویب این قانون تلاش میکند، علناً اعضای کنست را به تأیید آن فرامیخواند و حتی عدم تصویب آن را تهدیدی برای آینده موجودیت رژیم صهیونیستی دانسته است.
به گزارش کانال تلگرامی «مرکز مطالعات فلسطین» در این بیانیه آمده است که قانون اعدام اسرا، جرمی جنگی علیه اسرای فلسطینی است و تهیشدن کامل از ارزشهای انسانی و حقوق بینالملل محسوب میشود. تصویب این قانون، جان اسرا را به دست افراطگرایان جنایتکاری خواهد سپرد که هیچ ارزشی برای انسانیت و معاهدات بینالمللی قائل نیستند. این مرکز یادآور شد که حتی بدون تصویب این قانون، رژیم صهیونیستی از طرق مختلف اسرای فلسطینی را به قتل میرساند. این روشها شامل تیراندازی مستقیم به اسرا پس از دستگیری، شکنجههای مرگبار در طول بازجویی (مانند آنچه در بازداشتگاه «سیدیه تیمان» رخ میدهد)، اهمال پزشکی، گرسنگی دادن، تجاوز جنسی و سایر شیوهها است که منجر به مرگ اسرا میشود. براساس این گزارش، در دو سال گذشته، ۸۱ اسیر فلسطینی با هویت مشخص در اثر این اقدامات کشته شدهاند.
مرکز مطالعات اسرای فلسطینی هشدار داد که در صورت تصویب نهائی قانون اعدام اسرا، قتل روزانه آنها، ولی اینبار به شکلی «قانونی» و با تأیید رسمی عالیترین نهاد قانونگذاری رژیم صهیونیستی، تحت این عنوان که آنها «عملیاتی را انجام دادهاند که منجر به کشتهشدن یهودیان شده است»، صورت خواهد گرفت.
آتشبس غزه چندبار نقض شد؟
از سوی دیگر دفتر رسانهای دولت نوار غزه نیز دیروز اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست از زمان اجراشدن توافق آتشبس در نوار غزه ۲۸۲ بار آن را نقض کردهاند که منجر به شهادت ۲۴۲ شهروند و مجروحیت بیش از ۶۲۰ نفر دیگر شده است که در تعارض آشکار با تمام عرفها و اسناد شناختهشده بینالمللی است. این نهاد فلسطینی با انتشار بیانیهای تاکید کرد: اشغالگران ۸۸ مورد عملیات تیراندازی علیه غیرنظامیان، ۱۲ عملیات نفوذ خودروهای نظامی به داخل مناطق مسکونی با عبور از خط زرد، ۱۲۴ عملیات بمباران، ۵۲ عملیات تخریب ساختمانهای غیرنظامی و ۲۳ مورد بازداشت شهروندان در مناطق مختلف نوار غزه انجام دادهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما نقض مکرر و متجاوزانه این توافق را بهشدت محکوم کرده و اشغالگران را مسئول کامل پیامدهای انسانی و امنیتی آن میدانیم و تاکید داریم که ادامه این روند تهدیدی آشکار برای نقض این توافق در برابر جامعه بینالملل و کشورهای ضامن اجرای این توافق محسوب میشود.