نیکولاس مادورو از کشورهای عضو جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) خواست تا علیه تهدید نظامی آمریکا در منطقه کارائیب متحد شوند.

فشارهای آمریکا به ونزوئلا روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. تاکنون در حملات متعدد به قایق‌ها و کشتی‌های ونزوئلا دست‌کم 70 ماهیگیر اهل این کشور کشته شده‌اند. براساس گزارش‌ها هم‌اکنون بیش از ۱۰درصد کل ظرفیت نظامی آمریکا در آب‌های کارائیب مستقر شده است. 8 ناو جنگی، یک ناو هواپیمابر‌، یک زیردریایی هسته‌ای، و بیش از ۴۵۰۰ نیروی دریایی آمریکا به همراه جنگنده‌های اف-35، بمب‌افکن‌های استراتژیک بی-52 و پهپادهای جاسوسی در اطراف ونزوئلا مستقر هستند. ترامپ مدعی است که به دنبال مبارزه با قاچاق موادمخدری است که از مبدأ ونزوئلا وارد خاک آمریکا می‌شود اما حتی رسانه‌های آمریکا طی یک ماه گذشته بارها نوشته‌اند که این ادعا به هیچ وجه درست نیست و هدف سرنگونی دولت چپگرای مادورو است.

دولت ونزوئلا تاکنون اقدامات متعددی از برگزاری رزمایش گرفته تا بسیج میلیون‌ها شبه‌نظامی و همچنین استقرار نیروها در مناطق مرزی برای مقابله با جنگ‌طلبی ترامپ اتخاذ کرده است. مادورو در اظهارات تازه‌ای نیز خواستار اتحاد کشورهای آمریکای لاتین علیه تهدیدات ترامپ شد. به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک سخنرانی مکتوب خطاب به شرکت‌کنندگان در اجلاس جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) و اتحادیه اروپا که در «سانتا مارتا» کلمبیا برگزار می‌شود، در این‌باره گفت: «کشورهای آمریکای لاتین باید برای محافظت از حاکمیت و صلح در مواجهه با افزایش حضور نظامی آمریکا در حوزه کارائیب متحد شوند.»

مادورو در نامه‌ای که توسط «ایوان گیل» وزیر امورخارجه ونزوئلا در تلگرام منتشر شد، گفت: «امروز، در مواجهه با تهدید نظامی در منطقه کارائیب و اعدام‌هایی که توسط سازمان ملل محکوم شده‌اند، ما موظفیم برای حفظ صلح در منطقه، نیروهای خود را متحد کنیم و با یکصدا خواستار توقف فوری حملات و تهدیدهای نظامی علیه مردم خود شویم» رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد که اقداماتی که به بهانه تضمین امنیت یا مبارزه با قاچاق موادمخدر انجام شده است، منجر به اعدام‌های غیرقانونی شده است. او گفت که این اقدامات ایالات‌متحده توسط کارشناسان سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر محکوم شده است و باید موضوع تحقیقات بین‌المللی قرار گیرد. رئیس‌جمهور ونزوئلا افزود: «در مواجهه با چنین نمایش قدرتی در مقیاس بزرگ، جایی برای تفاوت‌ها جزئی وجود ندارد. اصل مورد بحث امروز واضح و قاطع است؛ حاکمیت کشورها و حق تعیین سرنوشت مردم. ونزوئلا با تمام صراحت اعلام می‌کند که هیچ قیمومیتی را نمی‌پذیرد و نخواهد پذیرفت.»

وی به‌شدت تلاش‌ها برای احیای «دکترین مونرو» را محکوم کرد، و آن را مقابل «دکترین بولیوار»، «در دفاع از استقلال، وحدت و آزادی مردم» قرار داد. رئیس‌جمهور ونزوئلا از شرکت‌کنندگان در اجلاس خواست تا آمریکای لاتین و کارائیب را منطقه صلح اعلام کنند، نظامی‌سازی منطقه را محکوم کنند و سازوکارهایی برای همکاری بشردوستانه و دفاع جمعی ایجاد کنند.