کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه انتخابات پارلمانی این کشور را ۸۲.۴۸درصد اعلام کرد.

«عمر احمد»، رئیس شورای کمیسران کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، یکشنبه، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه (مربوط به نظامیان و...) را ۸۲.۴۸ درصد اعلام کرد. وی گفت کمیساریا نسبت به همه نامزدها بیطرف است. او شمار رأی‌دهندگان در انتخابات ویژه را بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰هزار نفر اعلام کرد. انتخابات عمومی عراق امروز برگزار می‌شود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که «نوری المالکی»، نخست‌وزیر اسبق، تاکنون از بقیه رقبا، از جمله «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر کنونی، پیش افتاده است. المالکی با کسب ۵۳هزار و ۳۴۷ رأی در رتبه اول و السودانی با ۴۱هزار و ۴۶۶ رأی در رتبه دوم قرار دارد. در این دور از انتخابات ۷هزار و ۷۶۸ نامزد به رقابت می‌پردازند که ۵هزار و ۵۲۰ نفرشان مرد و ۲هزار و ۲۴۸ نفرشان زن هستند. ۲۱میلیون نفر حق رأی دارند.