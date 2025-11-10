غرق شدن قایق پناهجویان با ۱۱ فوتی

منابع خبری اعلام کردند شمار تلفات حادثه واژگونی قایق پناهجویان در نزدیکی مرز دریایی تایلند و مالزی به ۱۱ تن افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، این قایق حامل تعداد زیادی پناهجو بوده که از میانمار‌گریخته بودند. مقامات مالزی می‌گویند تاکنون فوت ۱۱ نفر گزارش شده و شماری از آنها هنوز مفقودند.

مقامات مالزی روز یکشنبه در مجموع هفت جسد پیدا کردند که در بین آنها اجساد پنج زن و یک دختر بوده است.

به گفته «روملی مصطفی»، رئیس آژانس اجرای قوانین دریایی مالزی (MMEA) در منطقه، تیم‌های امدادی تاکنون ۱۳ نفر از بازماندگان را نیز نجات داده‌اند.

مقامات تایلندی هم روز دوشنبه اعلام کردند که چهار جسد از جمله دو کودک را پیدا کرده‌اند.

یک رئیس پلیس محلی درباره جزئیات این حادثه گفت: ظاهراً یک گروه حدودا ۳۰۰ نفری از میانمار حرکت کرده بودند و همین‌طور که به مرز نزدیک می‌شدند، به آنها دستور داده شد که سوار سه قایق کوچک‌تر شوند که هرکدام حدود ۱۰۰ نفر را حمل می‌کردند. این گروه، سه روز قبل با چندین کشتی، ایالت راخین میانمار را ترک کردند.

قربانیانی که پیدا شده‌اند از یکی از این سه قایق هستند و دو قایق دیگر همچنان مفقودند و عملیات نجات در منطقه‌ای نزدیک «لنکاوی» به مساحت ۵۸۳ کیلومتر مربع ادامه دارد.

به گزارش الجزیره، مالزی میزبان میلیون‌ها مهاجر و پناهنده از سایر نقاط آسیاست و بسیاری از آنها بدون مدرک قانونی در صنایعی از جمله ساخت و ساز و کشاورزی مشغول به کار هستند.