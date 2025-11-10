۳۱ نفر در شورش زندان کشته شدند
رسانههای اکوادور از شورش در یکی از زندانهای این کشور خبر میدهند که در پی آن دستکم ۳۱ نفر کشته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری میزان،آژانس زندانهای اکوادور گزارش داد که شورش خشونتآمیز در یکی از زندانهای جنوبغربی این کشور روی داده است.
براساس گزارش آژانس زندانهای اکوادور، درپی این شورش خشونتآمیز، دستکم ۳۱ نفر کشته شدهاند.
این خشونت روز یکشنبه گذشته در زندانی در ماچالا، شهری بندری در جنوب گوایاکیل، رخ داد که در آن ۲۷ زندانی بر اثر خفگی و حلقآویز شدن جان باختند.
این مرگها ناشی از یک درگیری خشونتآمیز گزارش شده است، اگرچه جزئیات بیشتر در مورد شرایط هنوز مشخص نیست.
پیش از این و در همان روز، آژانس زندانهای اکوادور از چهار مرگ دیگر در حادثهای جداگانه در همان زندان خبر داده بود که ناشی از سازماندهی مجدد زندانیان در یک واحد جدید با حداکثر امنیت بود.
پلیس اکوادور پس از این آشوب توانست کنترل اوضاع را به دست گیرد.
اکوادور در سالهای اخیر با مجموعهای از شورشهای مرگبار در زندانها مواجه بوده است که خشونت باندها و جناحهای رقیب برای کنترل اوضاع به این هرجومرج دامن زدهاند.
دولت اکوادور به ریاستجمهوری دانیل نوبوآ قول داده است که موضع سختگیرانهتری در قبال جرم و جنایت اتخاذ کند.
نوبوآ، بخش زیادی از این خشونتها را به گروههای جنایتکاری نسبت میدهد که برای تسلط بر اوضاع رقابت میکنند.
در حادثه مشابهی در ماه سپتامبر، درگیریهای مربوط به باندهای تبهکار در همان زندان منجر به مرگ ۱۴ زندانی و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر شد.
تنها چند روز بعد، ۱۷ نفر دیگر در شورش جداگانهای در زندان اسمرالداس، شهری در مرزهای شمالی این کشور با کلمبیا، کشته شدند.
روز مرگبار در زندان ماچالا، آخرین موج ناآرامیهای زندان در این کشور آمریکای جنوبی را نشان میدهد.
زندانهای اکوادور به مراکز عملیاتی برای باندهای رقیب قاچاق مواد مخدر تبدیل شدهاند و بیش از ۵۰۰ زندانی در درگیری بین گروههایی که برای کنترل این تجارت پرسود، اما غیرقانونی رقابت میکنند، کشته شدهاند.
ساکنان نزدیک به زندان ماچالا گفتند که صدای تیراندازی، انفجار و فریادهای کمک را از داخل دیوارهای زندان میشنیدند.