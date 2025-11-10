۷۸۸۲ مورد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در استان تهران متوقف شد
رئیس کل دادگستری استان تهران از مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری ۷۸۸۲ قطعه زمین کشاورزی و باغی در مساحتی بالغ بر
۱۴۵ هکتار در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
علی القاصی در گفتوگو با خبرگزاری میزان، از مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری در ۷۸۸۲ مورد از اراضی زراعی و باغی استان در مساحتی بالغ بر ۱۴۵ هکتار خبر داد و اظهار داشت:در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین ماده ۳ قانون مزبور با انجام برنامههای پیشگیرانه و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها در شش ماه نخست سال جاری، با قلع و قمع بناهای غیرمجاز و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربریها در ۷۸۸۲ مورد در باغها و اراضی زراعی از تغییر غیرمجاز کاربری جلوگیری شده است.
وی با تاکید بر ارزش و اهمیت اراضی کشاورزی و باغی به عنوان تامینکننده بخش عظیمی از نیازمندیهای غذایی کشور بهویژه در استان تهران و اینکه بخش عمدهای از تولید کشور در حوزه کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی به منزله کوچک کردن سفره مردم و از بین بردن بسترهای تولیدی است و منجر به وابستگی کشور در بخش غذایی میشود، اعلام کرد که به کلیه دادستانها و رؤسای دادگستری ابلاغ شده که با همکاری با جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها و ادارات مسئول با هرگونه تخلف و جرم در این زمینه با جدیت و قاطعیت برخورد و مقابله کنند.