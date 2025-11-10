اهدای خون را حتی  در شرایط آلودگی هوا فراموش نکنید

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها از شهروندان خواست تا در این شرایط هم اهداکننده خون باشند و از بیماران حمایت کنند.

به گزارش وبدا، شهرام میرزایی ضمن اعلام این مطلب پاییز را در برخی از استان‌ها آغاز سرما و افزایش آلودگی هوا دانست و تاکید کرد: نیاز به خون همیشگی است و خصوصا برای بیماران خاص مثل هموفیلی و تالاسمی باید تحت هر شرایطی خون و فراورده مورد نیاز تامین شود.

میرزایی، خون را بدون جایگزین دانست و افزود: با آغاز روزهای سرد، بیماری های فصلی نیز شدت می‌یابد و شهروندان تا مدتی از اهدای خون معاف می‌شوند. با تجربه‌ای که در سالیان پیشین داشته‌ایم باید با ذخایر مناسب خون برای شرایط این فصل، آماده خدمت‌رسانی به بیماران باشیم.

وی از شهروندان خصوصا بانوان که سهم کمی از اهدای خون را به خود اختصاص داده‌اند و جوانان که نسل آینده حامیان سلامت هستند، خواست تا در این روزها برای نجات بیماران آستین بالا بزنند و حضور پررنگ‌تری در مراکز و پایگاه های اهدای خون داشته باشند.