اخبار ویژه
آذری جهرمی: حامیان دولت میخواهند خفه شوم
و از گرانی انتقاد نکنم
قائممقام ستاد انتخاباتی مدعیان اعتدال و اصلاحات پس از انتقاد از گرانیها و بیتدبیری دولت مورد اعتراض برخی فعالان طیف مذکور گرفت و نوشت اگر میخواهید از دولت گله نکنیم و خفه شویم، امتحان میکنیم.
محمد جواد آذری جهرمی در انتخابات تیرماه سال گذشته در ستاد آقای پزشکیان و در کنار کسانی مانند محمد جواد ظریف بسیار فعال بود اما از ورود به دولت باز ماند. شایعاتی درباره مخالفت عارف با وی مطرح بود.
جهرمی اخیرا با انتقاد از بیتدبیری دولت در برابر گرانیها نوشته بود: «کاهو، کیلویی ۸۰ هزار تومان! همه چیز دلاری شده جز حقوق کارگرها و کارمندان، البته جای نگرانی نیست. مسئولین محترم، مرتبا جلسه میگذارند و خب نتیجه نمیده دیگه مشکل اونها نیست...».
این انتقاد با هجمه برخی حامیان سیاسی و رسانهای دولت مواجه شد که درصدد ساکت کردن وی بودند.
جهرمی در واکنش به این حملات، در کانال خود نوشت: «برخی دوستان دغدغهمند و عزیزی که به صدق نیتشان اعتقاد قلبی دارم، برایم نوشتهاند که پست اخیرم، از مصادیق حرفهای عوامی است، نه تخصصی! راستش اینجا برای من، محل نوشتن حرفهای تخصصی نیست، اگر به دنبال حرف تخصصی هستید، بسم الله، بیایید تنها در یک فقره با هم به گفتوگو بنشینیم که ضریب بهرهوری حملونقل جادهای در ایران با گازوئیل یارانهای چقدر است؟ چند درصد باربریها در مسیر برگشت خالی برمیگردند؟ راننده چه زندگی سختی دارد؟ سهم حملونقل در بهای تمام شده در ایران چقدر است؟ در سایر کشورها چطور؟ چقدر از این کاهوی ۸۰ هزار تومانی به کشاورز میرسد؟ چقدر به حملونقل و چقدر به میداندار و مغازهدار! دولت فعلی در برابر اقدامات اکوسیستم دیجیتال کشور برای بهبود این بهرهوری چه مخالفتها و مقاومتهایی میکند؟ تا آن وقت عرض میکنم فشل بودن دولت در سیاستگذاری به چه معناست و ملت چرا بایستی هزینههای سیاستگذاری غلط امثال بنده را بپردازند؟».
او میافزاید: «قیمت دلاری استعاره و کنایهای از بار کردن این هزینههای سرسام آور امثال این مدیریتهای ناشیانه بر دوش مردم است نه تاییدی بر برخی ادعاهای مشهور در فضای رسانه!
میفرمایید خفه شویم و از این دولت گلایه نکنیم؟ امتحان میکنیم و از امروز خفه میشویم ببینیم چه گلی به سر مملکت میزنند؟».
در همین حال برخی مخاطبان کانال آذری جهرمی به وی اعتراض کردهاند که سال گذشته در انتخابات گولشان زده و حالا از خود سلب مسئولیت میکند:
- بهخاطر شما به این دولت فشل رای دادیم
- این محصولِ گلو جر دادنهای امثال شما و ظریف و آقامیری هستش که همتون هم دست به انتقاد از دولت زدید.
- خدا شفات بده جواد که با اینا همکلام میشی. اینا علم را اصلا قبول ندارن ک بشینن بات حرف بزنن یا نزنن. حالا هی دور بگرد و رای جمع کن.
- خوب [...] اگه خودت توی دولت بودی یا رئیسجمهور بودی الان کاهو چند بود؟ حالا بازیت ندادن اومدی شدی منتقد! برو جمع کن بابا
- شما هم وقتی در دولت روحانی حضور داشتید دقیقا همینطور حرفهای ما را متوجه نمیشدید.
- آخه خودت مردم و بردی سمت دولت کارشناسها. حداقل کاری که میتونی بکنی یه عذرخواهی از ملت ایرانه نه اینکه با تئاتر بازی کردن خودت رو طلبکار جلوه بدی. #عذرخواهی_کن
- نه جوادجان...نه. قرارمون این نبود
- تازه یادتان افتاده است خفه نشوید و از دولت انتقاد نکنید؟! تمامی سیاستهای اقتصادی مشابه همان دولتی است که شما وزیرش بودید.
- آقای آذری جهرمی! این پستتون هم فرار از سؤالات پر تکراریه که هیچ موقع جوابگو نبودین.فقط یک نکته ساده میگم. شما به بفکر راننده و گازوییل هدر رفت سوخت و جامعه و... هستید الان؟ باشه. فقط سؤالم از شما اینه کی دلار ۲۸۰۰ تومانی رو تحویل گرفت و ۸ سال با برجام فاجعه بار مردمو به خاک سیاه نشاند؟؟؟ و دوباره با حمایت از پزشکیان طیف اصلاحطلبها دوباره دلار ۱۰۰ درصد رشد کرد و رسید به ۱۱۰ هزار تومان؟؟ لابد اینها کار شما و دوستان اصلاحطلب تون نیست.
- جناب جهرمی عزیز سلام. شما، بنده و امثال ما نبودیم که گفتیم اگر به آقای پزشکیان رای ندیم مملکت به باد فنا خواهد رفت؟ حرف من که در این راستا کم تاثیر بود روی اطرافیان، ولی شما که تاثیرگذاری وسیعی در این زمینه داشتید حداقل مردم رو لایق شنیدن یک معذرت خواهی ساده و خشک و خالی از جانب خودتون نمیدونید؟
- پزشکیان حتی به ابتدائیترین قولهای خودش عمل نکرد... حتی یک مورد... از هزاران کار مورد انتظار، عمل نکردن به هیچ قول و قراری، خیلی هنر میخواد
- جناب جهرمی حامی دیروز و منتقد امروز دولت! در پاسخ به صحبت شما باید گفت نفرین بر دهان و چشمانی که بیموقع باز و بیموقع بسته میشوند! ای کاش روزی سکوت را انتخاب میکردید که از مردم میخواستید به پزشکیان رای بدهند. شما و دوستانتان (ظریف و طیبنیا) هرچقدر که در لباس منتقد ظاهر شوید نمیتوانید نقشی که داشتید را انکار کنید.
- شما که نقش حمایتگر این دولت در انتخابات را داشتی!!! الان شدی منتقد؟؟ نگو نمیخواستم طرف مقابل رای بیاره چون جنگ میشد... جنگ هم شد تورم هم افسار پارهتر کرد. مسعود جون هم میگه من برنامهای ندارم. حرف درمانی هم حدی داره.
فراگیری جاسوسی برای ایران
در رژیم صهیونیستی
یک تبعه دیگر رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران متهم شد.
رسانههای صهیونیستی از صدور کیفرخواست علیه یوسف عینالی، مرد ۲۳ ساله، به اتهام جاسوسی ارسال عکسها و اطلاعات هتلهای منطقه بحرالمیت و مناطق توریستی اسرائیل به ماموران امنیتی ایران خبر دادند. بنابر این گزارشها، ماموران امنیتی ایران همچنین از عینالی خواسته بودند اطلاعاتی را در مورد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، کسب کند، اما مشخص نیست که او این اقدام را انجام داده است. آنها از این مرد جوان خواسته بودند در مورد گروههای تبهکار و برخی سربازان ارتش اسرائیل اطلاعات جمعآوری کند. او از اواخر سال ۲۰۲۴ با ماموران ایرانی در تماس بوده و برای آنها جاسوسی میکرده است.
به نوشته رسانههای صهیونیستی، ماموران ایرانی تلاش کردند عینالی را متقاعد کنند تا یک نارنجک در خانهای بیندازد، خودرو آتش بزند و از پایگاههای ارتش عکس بگیرد.
ماه گذشته نیز، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این رژیم، در بیانیهای مشترک اعلام کردند دو اسرائیلی که مظنون به جاسوسی برای ایران هستند، بازداشت شدند و کیفرخواستی علیه آنها را آماده شده است. این دو نفر بخشی از دهها اسرائیلی بودند که طی دو سال گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدهاند.
پیشتر نیز یعقوب پرل، شهروند دوتابعیتی آمریکایی- اسرائیلی، به جاسوسی برای تهران متهم شد. او متهم است که مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله هرتزی هالوی رئیس سابق ستاد ارتش، و بنگویر را تحتنظر قرار داده است. یک هفته پیش از آن نیز دادگاه منطقهای اورشلیم الیمِلخ استرن، مرد ۲۲ ساله حریدی از بیتشمش را به جاسوسی برای ایران محکوم کرد.
رسانههای صهیونیستی میگویند: ایران طی دو سال اخیر، از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از اتباع اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند. این روند که پس از ۷ اکتبر شدت گرفته، بخشی تازه از جنگ پنهان ایران و اسرائیل است که دهههاست ادامه دارد. افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد. یادآور میشود پیش از این هم اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه جدیدترین جاسوس دستگیرشده در اسرائیل، در حساسترین یگان ارتش مشغول فعالیت بود.
شبکه صهیونیستی کان خبر داده بود: یک نظامی که به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده، در یکی از یگانهای سرّی ارتش اسرائیل خدمت میکرد. با دستگیری او، سیامین پرونده جاسوسی برای ایران هم تشکیل شده و 50 نفر دستگیر شدهاند. این نظامی مأموریتهایی را برای ایرانیها انجام داده، از جمله انتقال تصاویر مربوط به رهگیریها و فیلمبرداری از محلهای برخورد راکتها در اسرائیل.
همچنین یک معلم زن اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. این فرد در جریان جنگ ۱۲روزه مأمور شده بود تصاویری از جنگندههای مستقر در پایگاه نواتیم تهیه کند. وبسایت صهیونیستی «ایراناینترنشنال» هم نوشته بود: در پی حملات موشکی ایران و آشکارشدن ضربات به مراکز حساس، مقامهای اسرائیلی از کشف دهها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کردهاند، بهتزده شدهاند. این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات ایران هستند.
نشریه فرانسوی لوموند نیز چند ماه قبل خبر داد: با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد. دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی که برای ایران فعالیت میکردهاند. این مسئله پرسشهایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدفگیری موشکهای جمهوری اسلامی در جریان درگیریهای اخیر ایجاد کرده است.
نشریه اکونومیست نیز خبر داده است: «جاسوسی برای ایران در اسرائیل در حال فراگیر شدن است. طی سال گذشته دستکم ۳۹ اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران از سوی سرویس امنیتی شاباک بازداشت شدهاند. سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی پیش از این هم با اذعان به نفوذ ایران در ردههای حساس این رژیم و منطقه امنیتی «کریا»، دو نظامی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. منابع رسانهای صهیونیستی چند ماه قبل، از بیش از ۶۰۰ اقدام جاسوسی به نفع ایران از جمله جمعآوری اخبار از محیطهای نظامی و امنیتی توسط شبکههای جاسوسی کشف شده خبر داده بودند.
شین بت و پلیس رژیم صهیونیستی از دستگیری یوری الیاسپوف و گئورگی آندریف، خبر داده بودند. الیاسپوف مظنون به قرار دادن آندریف زیر نظر تهران است. الیاسپوف متهم است اطلاعات محرمانهای را که در طول خدمت نظامی خود در نیروهای دفاع هوائی به دست آورده بود، به افسر پردازشگر خود منتقل، و از این طریق، به ایران منتقل کرده است. هر دو نفر کاملاً آگاه بودند که علیه اسرائیل کار میکنند. الیاسپوف متهم است اطلاعات محرمانهای را که در طول خدمت نظامی در نیروهای دفاع هوائی کسب کرده، به افسر اطلاعاتی ایرانی تحویل داده است.
درباره حساسیت اطلاعات خاطرنشان شده است: به دلیل فعالیت الیاسپوف در واحد دفاع هوائی اسرائیل، اطلاعاتی که او منتقل کرده میتواند شامل جزئیات سیستم دفاعی پیشرفته «گنبد آهنین» باشد که برای دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکی و پهپادی طراحی شده است. الیاسپوف، مواد طبقهبندی شده- از جمله فیلمی از عملیات گنبد آهنین- را به طرف ایرانی منتقل کرده است.
شرق: دولت به جای امید به خارج
باید راهبرد اقتصادی درونزا داشته باشد
روزنامه شرق میگوید دولت و وزیر اقتصاد، باید به جای کلیگویی، راهبرد اقتصادی خود را روشن کنند و برنامه درونزا داشته باشند.
این روزنامه با طرح سؤالی از وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه راهبرد اقتصادی شما چیست، مینویسد: وزیر اقتصاد در نشست هماندیشی با مدیران مناطق آزاد کشور گفته است: «عمیقا باور دارم توسعه ایران از مناطق آزاد میگذرد و راه دیگری نمیبینم». سخنان اهل علم باید تا جای ممکن منطبق بر امر واقع باشد. آیا واقعا توسعه، حتی نوع اقتصادی، نه نوع جامع که شامل توسعه اجتماعی، علمی و سیاسی میشود، از مناطق آزاد میگذرد؟!
حقیقتا این گزاره فوقالعاده عجیب است! مناطق آزاد که تاکنون نتوانستهاند دسترسی به چند هدف تشکیل و ایجاد خود را به اثبات برسانند که از جمله آن اهداف: جذب دانش فنی یا فناوری (تکنولوژی) از یکسو و توسعه صادرات از سوی دیگر بوده است؛ بلکه بیشتر موجب توسعه واردات شدهاند، چگونه میخواهند گذرگاه توسعه اقتصاد باشند؟! حتی اگر مناطق آزاد در دو هدف ذکر شده، کمککننده میبودند، نمیتوانند منبع و منشأ یا گذرگاه توسعه اقتصاد تلقی شوند، بلکه شهرکهای علم و فناوری به مراتب بهتر عمل کردهاند! چرا آنها محور نباشند؟!
توسعه همواره پدیدهای درونگراست. اگر برای این منظور به این مناطق نگاه کنیم، از منظر فلسفه علم، دیدگاه برونگرایی داریم و امید به عوامل برونزا بستهایم. درحالیکه هرگز توسعه از عوامل خارجی برنمیخیزد، بلکه این نهادهای داخلی است که باید بار توسعه را بردارند تا توسعه پایدار و ماندگار باشد. عوامل خارجی عارضی و حداکثر کمککننده هستند. زنجیره عوامل ایجاد انواع ارزش افزوده در اقتصاد داخل ایران باید بهگونهای طراحی شود و به فعل درآید که بتواند نیروی محرک توسعه باشد.
شرق میافزاید: پیشنهاد میشود به جای امید بستن به خارج و دلخوشکردن به نقش مناطق آزاد، سراغ رسیدگی به امور قشر معلم در مدارس و استادان دانشگاه بروند. علاوهبر اینکه به امور رفاهی آنها توجه مؤثر شود، به اسباب و مؤلفههای مورد نیاز آنها در تربیت منابع انسانی خلاق نیز توجه شود. این دوشغله بودنها و مهاجرتها و فقر نسبی در این قشر اجتماعی نشاندهنده وجود ضعف شدید در جایی است که قرار است منشأ پیشرفت باشد. کمتوجهی به فضای کسبوکار بالنده و بحران در صنایع و خط تولید در اقتصاد ایران که حداقل دو دهه گریبانگیر اقتصاد ماست، گویای این است که باید توسعه را از داخل آغاز کرد.
این روزنامه همچنین نوشت: پیشنهاد میشود سازمان برنامه بهعنوان بانی تدوین برنامه راهبردی و وزارت صمت بهعنوان متصدی، راهبرد توسعه صنعتی را طراحی کند و وزارت کشاورزی راهبرد توسعه کشاورزی و دستگاههایی مانند وزارت نیرو برای تهیه راهبرد امور زیربنایی اقدام لازم را سریع انجام دهند و از فعالیت بدون برنامه مدون خارج شوند. شورای عالی اقتصاد باید بداند که چگونه میخواهد اقتصاد را از عقبماندگیها برهاند. باید مسیر روشن باشد و مشخص شود که چگونه میخواهد بیماری ناترازی در بازار پول (تورم) را حل کند و چگونه قصد دارد تعادل را به بازار کالا و خدمات، همچنین سرمایه (حذف بیکاری) برگرداند؛ بهعلاوه با چه روشی تصمیم دارد که حساب منفی سرمایه جاری غیرنفتی را درمان کند؟ آیا از مسیر مناطق آزاد؟! سیاستهای اصلی و راهبردهای (استراتژیها) سازنده چه هستند؟!
قطعا برنامه توسعه اقتصاد باید در یک دنیای واقعی، یعنی مبتنی بر واقعیت تنظیم و تدوین شود. در شرایط فعلی سازمان برنامه عمدتا خود را تنظیمکننده بودجه و تعریفکننده منابع و مصارف میداند تا بخواهد بانی برنامه راهبردی باشد. دستگاههای مهمی مانند مسکن و شهرسازی، نیرو، آموزش متوسطه و عالی یا حتی بهداشت و درمان، بهعنوان بخشهای زیربنایی و بالاسری اجتماعی از یکسو و دستگاههایی مانند وزارت رفاه و کار، صمت و کشاورزی، متأسفانه راهبرد تعریف شده مشخصی ندارند که بازیگران آن، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، بتوانند طبق قواعد آن بازی یا فعالیت هوشمندانه کنند.