محمد جواد آذری جهرمی در انتخابات تیرماه سال گذشته در ستاد آقای پزشکیان و در کنار کسانی مانند محمد جواد ظریف بسیار فعال بود اما از ورود به دولت باز ماند. شایعاتی درباره مخالفت عارف با وی مطرح بود.

جهرمی اخیرا با انتقاد از بی‌تدبیری دولت در برابر گرانی‌ها نوشته بود: «کاهو، کیلویی ۸۰ هزار تومان! همه چیز دلاری شده جز حقوق کارگرها و کارمندان، البته جای نگرانی نیست. مسئولین محترم، مرتبا جلسه می‌گذارند و خب نتیجه نمیده دیگه مشکل اونها نیست...».

این انتقاد با هجمه برخی حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت مواجه شد که درصدد ساکت کردن وی بودند.

جهرمی در واکنش به این حملات، در کانال خود نوشت: «برخی دوستان دغدغه‌مند و عزیزی که به صدق نیتشان اعتقاد قلبی دارم، برایم نوشته‌اند که پست اخیرم، از مصادیق حرف‌های عوامی است، نه تخصصی! راستش این‌جا برای من، محل نوشتن حرف‌های تخصصی نیست، اگر به دنبال حرف تخصصی هستید، بسم الله، بیایید تنها در یک فقره با هم به گفت‌وگو بنشینیم که ضریب بهره‌وری حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران با گازوئیل یارانه‌ای چقدر است؟ چند درصد باربری‌ها در مسیر برگشت خالی برمی‌گردند؟ راننده چه زندگی سختی دارد؟ سهم حمل‌ونقل در بهای تمام شده در ایران چقدر است؟ در سایر کشورها چطور؟ چقدر از این کاهوی ۸۰ هزار تومانی به کشاورز می‌رسد؟ چقدر به حمل‌ونقل و چقدر به میدان‌‌دار و مغازه‌دار! دولت فعلی در برابر اقدامات اکوسیستم دیجیتال کشور برای بهبود این بهره‌وری چه مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی می‌کند؟ تا آن وقت عرض می‌کنم فشل بودن دولت در سیاستگذاری به چه معناست و ملت چرا بایستی هزینه‌های سیاستگذاری غلط امثال بنده را بپردازند؟».

او می‌افزاید: «قیمت دلاری استعاره و کنایه‌ای از بار کردن این هزینه‌های سرسام آور امثال این مدیریت‌های ناشیانه بر دوش مردم است نه تاییدی بر برخی ادعاهای مشهور در فضای رسانه!

می‌فرمایید خفه شویم و از این دولت گلایه نکنیم؟ امتحان می‌کنیم و از امروز خفه می‌شویم ببینیم چه گلی به سر مملکت می‌زنند؟».

در همین حال برخی مخاطبان کانال آذری جهرمی به وی اعتراض کرده‌اند که سال گذشته در انتخابات گول‌شان زده و حالا از خود سلب مسئولیت می‌کند:

- به‌خاطر شما به این دولت فشل رای دادیم

- این محصولِ گلو جر دادن‌های امثال شما و ظریف و آقامیری هستش که همتون هم دست به انتقاد از دولت زدید.

- خدا شفات بده جواد که با اینا همکلام میشی. اینا علم را اصلا قبول ندارن ک بشینن بات حرف بزنن یا نزنن. حالا هی دور بگرد و رای جمع کن.

- خوب [...] اگه خودت توی دولت بودی یا رئیس‌جمهور بودی الان کاهو چند بود؟ حالا بازیت ندادن اومدی شدی منتقد! برو جمع کن بابا

- شما هم وقتی در دولت روحانی حضور داشتید دقیقا همین‌طور حرف‌های ما را متوجه نمی‌شدید.

- آخه خودت مردم و بردی سمت دولت کارشناس‌ها. حداقل کاری که میتونی بکنی یه عذرخواهی از ملت ایرانه نه اینکه با تئاتر بازی کردن خودت رو طلبکار جلوه بدی. #عذرخواهی_کن

- نه جوادجان...نه. قرارمون این نبود

- تازه یادتان افتاده است خفه نشوید و از دولت انتقاد نکنید؟! تمامی سیاست‌های اقتصادی مشابه همان دولتی است که شما وزیرش بودید.

- آقای آذری جهرمی! این پست‌تون هم فرار از سؤالات پر تکراریه که هیچ‌ موقع جوابگو نبودین.فقط یک نکته ساده میگم. شما به بفکر راننده و گازوییل هدر رفت سوخت و جامعه و... هستید الان؟ باشه. فقط سؤالم از شما اینه کی دلار ۲۸۰۰ تومانی رو تحویل گرفت و ۸ سال با برجام فاجعه بار مردمو به خاک سیاه نشاند؟؟؟ و دوباره با حمایت از پزشکیان طیف اصلاح‌طلب‌ها دوباره دلار ۱۰۰ درصد رشد کرد و رسید به ۱۱۰ هزار تومان؟؟ لابد اینها کار شما و دوستان اصلاح‌طلب تون نیست.

- جناب جهرمی عزیز سلام. شما، بنده و امثال ما نبودیم که گفتیم اگر به آقای پزشکیان رای ندیم مملکت به باد فنا خواهد رفت؟ حرف من که در این راستا کم تاثیر بود روی اطرافیان، ولی شما که تاثیرگذاری وسیعی در این زمینه داشتید حداقل مردم رو لایق شنیدن یک معذرت خواهی ساده و خشک و خالی از جانب خودتون نمیدونید؟

- پزشکیان حتی به ابتدائی‌ترین قول‌های خودش عمل نکرد... حتی یک مورد... از هزاران کار مورد انتظار، عمل نکردن به هیچ قول و قراری، خیلی هنر میخواد

- جناب جهرمی حامی دیروز و منتقد امروز دولت! در پاسخ به صحبت شما باید گفت نفرین بر دهان و چشمانی که بی‌موقع باز و بی‌موقع بسته می‌شوند! ‌ای کاش روزی سکوت را انتخاب می‌کردید که از مردم می‌خواستید به پزشکیان رای بدهند. شما و دوستانتان (ظریف و طیب‌نیا) هرچقدر که در لباس منتقد ظاهر شوید نمی‌توانید نقشی که داشتید را انکار کنید.

- شما که نقش حمایتگر این دولت در انتخابات را داشتی!!! الان شدی منتقد؟؟ نگو نمی‌خواستم طرف مقابل رای بیاره چون جنگ میشد... جنگ هم شد تورم هم افسار پاره‌تر کرد. مسعود جون هم میگه من برنامه‌ای ندارم. حرف درمانی هم حدی داره.