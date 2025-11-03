ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان اعلام کرد: سیزدهم آبان، یادآور حوادث سرنوشت‌ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت 13 آبان با صدور بیانیه‌ای این روز را گرامیداشت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

سیزدهم آبان، یادآور حوادث سرنوشت‌ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این روز، خاطره تبعید حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) به عنوان معمار کبیر انقلاب، کشتار دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار را زنده می‌کند؛ حوادثی که هر یک از آنها فصل نوینی در مبارزه با استکبار جهانی و استقلال‌طلبی ملت ایران گشود. دشمن آمریکایی در طول حدود پنج دهه گذشته از هیچ اقدامی برای تعدی به حقوق ملت ایران فروگذار نکرده است. آنان در ادامه‌ تلاش‌های مذبوحانه خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تجاوز آشکار به خاک کشورمان و پشتیبانی آشکار و تمام قد از تعرض بی‌شرمانه رژیم تروریستی صهیونی، هوشیاری ملت ایران را افزایش دادند و دشمن‌ستیزی مردم عزیزمان را ارتقا بخشیدند و از عمق توطئه‌ها، فتنه‌ها و دسیسه‌های دشمن پرده برداشته شد.

تمام تلاش آمریکا به‌عنوان مرکز فتنه در جهان و دشمن صهیونی بر آن است تا با دمیدن بر موضع هراس و تزریق رعب از جنگی دیگر، آنچه در میدان نبرد از دستیابی به آن عاجز ماندند را در میدان رسانه، افکار عمومی و بازی‌های تبلیغاتی به دست آورند. دشمن، خود به خوبی می‌داند که در اثر ضربات دردناک و سیلی‌های محکم و پیاپی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دلیل انسجام و همبستگی ملت ایران، آمادگی نیروهای مسلح و به‌خصوص اراده الهی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امکان تعدی مجدد را از دست داده است و می‌کوشد تا ملت مقاوم ایران را در وضعیت تعلیق

«نه جنگ و نه صلح» قرار دهد.

ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تبریک مجاهدت‌ها در این روز بزرگ به تمامی دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های گرامی، تاکید می‌نماید فرزندان شما در نیروهای مسلح دست در دست یکدیگر و متحد در دفاع از حرم شریف ایران زمین، استوارند و با چشم‌های بیدار و انگیزه پولادین برای مقابله با هرگونه خطا از سوی دشمن و وارد آوردن ضربه‌ای که کیان رسوای صهیونیستی را بر باد دهد، آماده پاسخ به هر نوع نگاه حرام به سرزمین کشور عزیزمان ایران، هستند. اراده مستحکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اسلامی ایران، از توکل بر خداوند متعال، مدیریت حکیمانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و اعتماد خالص ملت ایران و پایمردی شما مردم عزیز، توان می‌گیرد.

تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی

در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به مناسبت سیزدهم آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد و این واقعه بزرگ را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان دانست.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز و افتخارآفرین در تاریخ سیاسی معاصر است؛ روزی که با اقدام انقلابی و شجاعانه دانشجویان پیرو خط امام، لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا تسخیر و به فرموده امام راحل، «انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول» رقم خورد.

این رویداد بزرگ، ضمن افشای ماهیت پلید استکبار جهانی و ابعاد گسترده مداخلات خصمانه آن در امور داخلی کشورمان، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر ایران و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملت ایران به شمار می‌رود. تسخیر لانه جاسوسی، نماد بصیرت انقلابی، شجاعت جوانان مؤمن و تجلی اراده ملت در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است و مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی را هموار ساخت. استقلال‌طلبی، عزت خواهی و ایستادگی مقابل استکبار جهانی، ویژگی‌های انکار‌ناپذیر ملت ایران است که در نتیجه هدایت‌های داهیانه حضرت امام خمینی(ره) آغاز و در پرتو رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، تا همیشه تاریخ، استمرار خواهد یافت.

۱۳ آبان، یادآور این حقیقت درخشان است که ملت ایران، با تکیه بر ایمان، بصیرت و رهبری الهی، هرگز اجازه نخواهد داد که استقلال، عزت و کرامت ملی‌اش مورد خدشه قرار گیرد و با حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی همه‌جانبه، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگاه خواهد داشت.

امروز، در پرتو این میراث گران‌سنگ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به خداوند متعال و ذیل تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، با انسجام بی‌نظیر و روحیه‌ای جهادی، در خط مقدم دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک یوم‌الله سیزده آبان، به ملت شریف ایران و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب، اعلام می‌دارد بر عهد مستحکم خود برای صیانت از تمامیت ارضی ایران، امنیت ملی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا پای جان ایستاده است و به ملت شریف ایران اطمینان می‌دهد در برابر تهدیدات دشمنان آماده و ثابت قدم است.

۱۳ آبان، نماد ماندگار مقاومت ایران

در برابر سلطه‌طلبی و استکبار جهانی است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسب فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان، تاکید کرد: سه رخداد تاریخی فراموش‌ناشدنی در سیزدهم آبان، یعنی تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، وقایعی معنادار در تاریخ این سرزمین است که نماد روشنی از ماهیت جنایتکارانه آمریکا در قبال ملت محسوب می‌شود و نشان می‌دهد ملت مؤمن و انقلابی ایران هیچ‌گاه تسلیم سلطه و فریب استکبار جهانی نخواهد شد.

در این بیانیه آمده است: روایت اسناد لانه جاسوسی از نمایندگی سیاسی آمریکا در تهران نشان داد، سفارت آمریکا در ایران، بیش از آنکه یک سفارتخانه با ماموریت دیپلماتیک باشد، ایستگاه سازمان سی‌آی‌ای با ماموریت اطلاعاتی و عملیاتی است، تسخیر لانه جاسوسی، تبلور یک‌ انتخاب راهبردی میان دو مسیر مقاومت، عزت و استقلال در برابر مسیر سازش، سلطه‌پذیری و تسلیم است. اسناد لانه جاسوسی آمریکا نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا، نه ابزار تعامل، بلکه پوششی برای نفوذ، فریب، براندازی و کسب اطلاعات برای ضربه زدن در زمان مناسب است.

در ادامه این بیانیه عنوان شد: همچنان اقدامات امروز دولت آمریکا پس از ۴۶ سال خصومت و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد، الگوی مداخله، فشار، فریب و تهدید همچنان یک الگویی پایدار علیه یک ملت و نظام سیاسی مستقل جمهوری اسلامی ایران است، این الگوی مخاصمه به نسل جوان کمک می‌کند تا بداند، دشمنی با آمریکا یک‌ سوء‌تفاهم سیاسی نیست، بلکه ریشه در تضاد منافع ساختاری دارد و راهبردی مستمر و نهادینه شده در سیاست‌ حاکمان کاخ سفید از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سپس در ۴۷ سال اخیر

است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، از اقشار و آحاد مختلف ملت شریف ایران، به‌ویژه جوانان مؤمن و انقلابی دعوت می‌کند، یک‌بار دیگر اتحاد مقدس و گام‌های استوار خود را در مقابل استکبار جهانی، همچون دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در منظر جهانیان به نمایش گذارند.